AFP
Çeviri:
Eski Barcelona yıldızı, VAR'ın Real Madrid'in "artık bizi soymaması" için icat edildiğini iddia ediyor
Vidal, Real Madrid ile olan acı çekişmeyi yeniden alevlendirdi
Mundo Deportivo aracılığıyla Enfocados podcast'ine konuk olan 38 yaşındaki oyuncu, 15 kez Avrupa şampiyonu olan takımla olan geçmişi hakkında soru aldı. Vidal, Almanya ve İspanya'da geçirdiği zamanlardan eski yaralarını yeniden açarak çekinmeden şöyle dedi: "Evet, Real Madrid tarafından soyulduğumu hissettim. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığımız çeyrek final ve yarı final maçlarında, bizi eledikleri zaman."
- Getty Images Sport
Şili'nin simgesi patlayıcı bir VAR suçlamasında bulundu
Şu anda memleketi Şili'de Colo-Colo takımında oynayan tecrübeli Şilili orta saha oyuncusu, teknolojinin kullanılmaya başlanmasından önceki dönemde oyunun dürüstlüğünü sorgulayarak eleştirilerini bir adım daha ileri götürdü. Yönetim organları harekete geçmek zorunda kalana kadar bu sporun haksız avantajlarla lekelendiğini öne sürdü. Vidal, teknolojik gelişmeyi başkent kulübüyle karşılaştığı kişisel deneyimleriyle açıkça ilişkilendirerek Madrid'de kesinlikle yankı uyandıracak bir iddiada bulundu.
Podcast'teki eleştirilerine devam eden eski Juventus oyuncusu, sistemin sadece Santiago Bernabeu'daki takım sayesinde var olduğunu iddia etti. "VAR, Real Madrid sayesinde getirildi. Ondan önce çok fazla hile yapılıyordu" dedi. "Bu yüzden VAR'ı icat ettiler, böylece artık hile yapamayacaklardı."
'Bu soygun gerçekleşemez!'
Bu acı rekabetin kökleri, Bayern'in tartışmalı bir maçta elendiği 2016-17 Şampiyonlar Ligi kampanyasına kadar uzanıyor. Santiago Bernabeu'da oynanan yüksek riskli çeyrek final ikinci maçında Vidal, Marco Asensio ile yaptığı mücadelede topu temiz bir şekilde kazandığına rağmen ikinci sarı kartını görerek 84. dakikada oyundan atıldı. Bu karar, uzatmaların ardından 4-2 (toplamda 6-3) mağlup olan Bayern için ölümcül oldu. Cristiano Ronaldo, o geceki birkaç tartışmalı karardan faydalandı.
Orta saha oyuncusunun o geceki sözleri, o zaman da şimdi olduğu kadar patlayıcıydı. Viktor Kassai'nin hakemliğini değerlendiren Vidal, daha önce şöyle demişti: "Madrid korktuğunda, hakem şovuna başladı. Bu hırsızlık Şampiyonlar Ligi'nde olamaz. Bunu çok hissettik ve biraz merak etmeye başladık. Tur atlamak istiyorduk ve bu kadar yoğun bir maçın hakem tarafından karara bağlanması çok sinir bozucu. Çok fazla hata yaptı ve bizi Şampiyonlar Ligi'nden eledi. [Hakemler] sizi bu şekilde utandırdığında, bunu kabullenmek gerçekten zor. Çok sinir bozucu."
- Getty Images Sport
Madrid, VAR'ın yeni öfkesiyle karşı karşıya
Vidal'ın yorumları, şu anda yetkililerden ayrıcalıklı muamele gördüğü yönündeki yeni iddialarla uğraşan Real Madrid için özellikle hassas bir zamanda geldi. Pazartesi günü Getafe'ye 1-0 yenildikten sonra, cezalandırılmayan pervasız bir faulün ardından Antonio Rudiger gündeme geldi. Getafe'nin savunma oyuncusu Diego Rico, VAR'ın müdahale etmemesine öfkelendi ve Alman oyuncunun sahada kasıtlı bir saldırı olarak nitelendirdiği hareketinden dolayı uzun süreli bir ceza alması gerektiğini öne sürdü.
Rico, Real Madrid'in savunma oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu: "Aynı durum tersine olsaydı, ben de aynı 10 maçlık cezayı alırdım ya da bu sezon hiç oynamazdım. VAR'ın ne işe yaradığını bilmiyorum. Bence bu tür durumlar için var.
"Bu bir saldırıydı; onun bana kasten vuracağını görebiliyordunuz. Önceki oyunda, faulle sonuçlanan bir itişme yaşandı ve savunmaya dönerken bir şeyler söylüyordu. Hemen sonraki oyunda top bana geldi ve onun takım arkadaşını bile kenara itip yüzüme vurmak için geldiğini görebiliyordunuz. Beni kötü bir pozisyonda yakalasaydı, beni çimlerde yatırıp bırakabilirdi."
Reklam