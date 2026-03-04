Eski Barcelona yıldızı, VAR'ın Real Madrid'in "artık bizi soymaması" için icat edildiğini iddia ediyor

Şu anda memleketi Şili'de Colo-Colo takımında oynayan tecrübeli Şilili orta saha oyuncusu, teknolojinin kullanılmaya başlanmasından önceki dönemde oyunun dürüstlüğünü sorgulayarak eleştirilerini bir adım daha ileri götürdü. Yönetim organları harekete geçmek zorunda kalana kadar bu sporun haksız avantajlarla lekelendiğini öne sürdü. Vidal, teknolojik gelişmeyi başkent kulübüyle karşılaştığı kişisel deneyimleriyle açıkça ilişkilendirerek Madrid'de kesinlikle yankı uyandıracak bir iddiada bulundu.

Podcast'teki eleştirilerine devam eden eski Juventus oyuncusu, sistemin sadece Santiago Bernabeu'daki takım sayesinde var olduğunu iddia etti. "VAR, Real Madrid sayesinde getirildi. Ondan önce çok fazla hile yapılıyordu" dedi. "Bu yüzden VAR'ı icat ettiler, böylece artık hile yapamayacaklardı."