Endrick, Real Madrid'e katıldıktan sonra Jude Bellingham'ın kişiliğinden etkilendiğini itiraf ediyor
Brezilyalı forvet, İspanya’nın başkentinde her gün birlikte çalışmaya başladıklarında eski Borussia Dortmund oyuncusu hakkındaki önyargılarının hızla ortadan kalktığını itiraf etti. 19 yaşındaki oyuncu, sahada yeterince süre alamaması ve dil engelleri nedeniyle kendini yalnız hissettiği bir dönemde uyum sağlamasına Bellingham’ın yardımcı olduğunu belirtiyor.
The Guardian'a verdiği röportajda Endrick, İngiliz yıldız hakkında sıcak sözler sarf ederek şunları söyledi: "Bellingham benim için gerçekten çok önemliydi. Kulüpte kendimi kabul görmüş hissetmemi sağladı. İngilizceyi çok iyi konuşamıyordum ama o benimle konuştu, biraz İspanyolca konuşmaya çalıştı, yanımda oldu ve bana tavsiyelerde bulundu. Real Madrid'deki başlangıcımda onun dostluğu benim için çok önemliydi. Bu beni gerçekten etkiledi. Gelmeden önce onun hakkında belli bir izlenimim vardı, ama o tamamen farklı biriydi. O inanılmaz bir oyuncu ve aynı zamanda inanılmaz bir insan, özellikle de dostluk konusunda. Onun hakkında beni en çok etkileyen şey buydu."
Deneyimli Modric'ten mentorluk
Bellingham kişisel destek verirken, Hırvat efsane Luka Modrić genç oyuncuyu hayran bırakan teknik bir ders verdi. Endrick, geçen yaz kulüpten ayrılmadan önce, tecrübeli orta saha oyuncusunun Real Madrid’deki çalışma ahlakının profesyonel başarıya giden yolun bir şablonu olduğunu açıkladı. Brezilyalı genç yıldız, antrenman sahasında birlikte geçirdikleri süre boyunca 2018 Ballon d'Or kazananından tavsiye almak için her fırsatı değerlendirdi.
Endrick şöyle açıkladı: "Modric, Real Madrid'de beni en çok etkileyen oyuncuydu: %100. İlk yılımda bana çok şey öğreten biriydi. Sadece antrenmanlarda değil, maçlarda da. Tam bir futbol ustalık dersi gibiydi. 40 yaşındaydı ve çok güçlüydü. Her gün antrenman yapıyordu. Maçta oynamadığında kulübe gidip antrenman yapar, kendi ekstra antrenmanlarını yapardı. Oynama şekli inanılmaz. Bana her zaman ipuçları verdi, sahada ne yapmam gerektiğini söyledi. Bu bana çok yardımcı oldu. O, futbolda tanıştığım en inanılmaz adamlardan biriydi."
Sakatlıklarla ve 'şüphe dolu gecelerle' mücadele
Sezonun ilk yarısında uyluk sakatlığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalarak ciddi bir aksilik yaşayan bu genç yetenek için yol hiç de pürüzsüz geçmedi. Madrid’de yeterince süre alamaması sonunda Lyon’a kiralanmasına yol açtı, ancak sakatlığın psikolojik yükü ağırdı. Endrick, fiziksel geleceği ve Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takım kadrosundaki konumu konusunda büyük bir endişe duyduğunu itiraf etti.
"Karmaşık bir sakatlık geçirdim ve çok zaman kaybettim. Bu durum beni birçok maçtan, antrenmandan ve çalışmalardan uzak tuttu. Rekabet edemedim. Sakatlandığınızda her şeyi kaybedersiniz. Bir yer için mücadele etme şansını kaybedersiniz. Bunlar benim kontrolüm dışındaki şeyler," diye açıkladı. "Gerçekten çok korkmuştum. Birkaç kez ağladım. Bu, özel olarak yaptığınız bir şeydir. Sakatlığımla nasıl başa çıkacağımı veya ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Tekrarlayıp tekrarlamayacağını, gücünü koruyup koruyamayacağını, daha zayıf bir şekilde geri dönüp dönmeyeceğini bilemezsin. Bu seni çok etkiler. Gelecekten korkarsın. Ama devam etmem gerektiğini biliyordum. Eğer başka bir sakatlık geçirseydim, tüm süreci yeniden yaşamak zorunda kalırdım. Geri döndüğümde elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini biliyordum."
Dünya Kupası kadrosuna girmek için son hamle
Lyon formasıyla 13 maçta 4 gol ve 6 asistle Ligue 1'de başarılı bir performans sergileyen Endrick, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında yerini garantilemeye odaklanmış durumda. Mart ayında Hırvatistan'a karşı kazanılan hazırlık maçında penaltı kazandırıp bir asist yapan forvet, sosyal medyanın gürültüsünü nihayet kafasından atıp önündeki göreve odaklandığını hissediyor. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva yaklaşırken, 24 yıllık kupa hasretini sona erdirmek için genç Selecao yıldızları üzerinde büyük bir baskı var.
"En büyük arzum Dünya Kupası'nda oynamak. Orada olmam gerekiyor. İlk düşüncem bu. Şampiyonluğu düşünmeden önce, Lyon'da işimi iyi yapmam gerekiyor. Şu anda buna odaklandım. Yerimi garantilemek için kalan maçlarda iyi oynamam gerekiyor. Hayalim Dünya Kupası'nda oynamak ve ülkeme yardımcı olmak. Brezilya'ya yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım," diye konuştu Endrick.