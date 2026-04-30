Endrick, Real Madrid'e katıldıktan sonra Jude Bellingham'ın kişiliğinden etkilendiğini itiraf ediyor

Brezilyalı forvet, İspanya’nın başkentinde her gün birlikte çalışmaya başladıklarında eski Borussia Dortmund oyuncusu hakkındaki önyargılarının hızla ortadan kalktığını itiraf etti. 19 yaşındaki oyuncu, sahada yeterince süre alamaması ve dil engelleri nedeniyle kendini yalnız hissettiği bir dönemde uyum sağlamasına Bellingham’ın yardımcı olduğunu belirtiyor.

The Guardian'a verdiği röportajda Endrick, İngiliz yıldız hakkında sıcak sözler sarf ederek şunları söyledi: "Bellingham benim için gerçekten çok önemliydi. Kulüpte kendimi kabul görmüş hissetmemi sağladı. İngilizceyi çok iyi konuşamıyordum ama o benimle konuştu, biraz İspanyolca konuşmaya çalıştı, yanımda oldu ve bana tavsiyelerde bulundu. Real Madrid'deki başlangıcımda onun dostluğu benim için çok önemliydi. Bu beni gerçekten etkiledi. Gelmeden önce onun hakkında belli bir izlenimim vardı, ama o tamamen farklı biriydi. O inanılmaz bir oyuncu ve aynı zamanda inanılmaz bir insan, özellikle de dostluk konusunda. Onun hakkında beni en çok etkileyen şey buydu."