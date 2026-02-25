"Eğer doğruysa, bunu kabul edemem" - Gianluca Prestianni, ırkçı suçlamanın ardından Benfica takım arkadaşı tarafından uyarıldı

Pickx+ Sports ile yaptığı samimi röportajda Lukebakio, Real Madrid maçının ardından takımda zor bir atmosfer oluştuğunu itiraf etti. "Bu özel bir durum. Ve itiraf ediyorum ki, bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Geçmişte bu konuyu diğer insanlarla çok konuştum, başıma gelirse nasıl tepki vereceğimi merak ettim, çünkü genellikle bunu uzaktan yaşarsınız" diye açıkladı forvet.

Lukebakio, oyuncuların bu olayla ilgili söylentilerin farkında olduklarını, ancak tartışmanın kesin gerçeklerini henüz bilmediklerini kabul etti. "İnsanların konuştuğu ve spekülasyon yaptığı doğru. Ama sonuçta, onun gerçekte ne dediğini bilmiyoruz," diye ekledi ve tartışmanın alevlenmesine neden olan bilgi boşluğuna dikkat çekti.