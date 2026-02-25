Getty Images
"Eğer doğruysa, bunu kabul edemem" - Gianluca Prestianni, ırkçı suçlamanın ardından Benfica takım arkadaşı tarafından uyarıldı
Benfica'nın sessizliği sona erdi
19 yaşındaki Prestianni, UEFA'nın yüksek riskli Avrupa maçında ırkçı söylemlerde bulunduğu iddialarını soruşturması nedeniyle şimdiden bir maçlık geçici cezaya çarptırıldı. Bu olay, İspanyol devlerinin ifadeleri ile Benfica tarafının ilk inkârları arasında görüş ayrılığına neden oldu. Soruşturma kritik bir aşamaya girerken, Lukebakio'nun müdahalesi, Benfica soyunma odasının kıdemli bir üyesinin ilk kez suçlamaların ciddiyetini kamuoyuna açıklaması ve bir meslektaşına olan sadakat ile ayrımcılığa karşı sert ahlaki duruşu arasında denge kurması anlamına geliyor.
Lukebakio 'özel durumu' ele alıyor
Pickx+ Sports ile yaptığı samimi röportajda Lukebakio, Real Madrid maçının ardından takımda zor bir atmosfer oluştuğunu itiraf etti. "Bu özel bir durum. Ve itiraf ediyorum ki, bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Geçmişte bu konuyu diğer insanlarla çok konuştum, başıma gelirse nasıl tepki vereceğimi merak ettim, çünkü genellikle bunu uzaktan yaşarsınız" diye açıkladı forvet.
Lukebakio, oyuncuların bu olayla ilgili söylentilerin farkında olduklarını, ancak tartışmanın kesin gerçeklerini henüz bilmediklerini kabul etti. "İnsanların konuştuğu ve spekülasyon yaptığı doğru. Ama sonuçta, onun gerçekte ne dediğini bilmiyoruz," diye ekledi ve tartışmanın alevlenmesine neden olan bilgi boşluğuna dikkat çekti.
Real Madrid'in hikayesi hakkındaki şüpheler
Eski Sevilla oyuncusu, olayın taktiksel veya psikolojik kazanç için kullanılmış olabileceğine de değindi ve gerçeğin ilk haberlerde belirtilenden daha karmaşık olabileceğini öne sürdü. "Bu gerçek mi yoksa bundan yararlanmak için abartılmış mı? Real'in bunu kendi lehine çevirmek istediği de mümkün" diye düşündü Lukebakio. Bu bakış açısı, böylesine rekabetçi bir maç sırasında Madrid kampından gelen iddiaların zamanlamasını ve ciddiyetini sorgulayan Portekiz medyasının bazı kesimleriyle örtüşüyor.
Bu şüphelere rağmen, kanat oyuncusu takım arkadaşına körü körüne destek vermeyi reddetti ve iddiaların doğru olduğu kanıtlanırsa bu tür davranışlara yer olmadığını açıkça belirtti. Soruşturma sonuçlanana kadar takımın birleşik bir savunma cephesi oluşturmak istemediği için Prestianni üzerindeki iç baskı artıyor. Lukebakio'nun hikayenin farklı versiyonlarını dikkate almaya istekli olması, oyuncuların profesyonel dayanışma ve kişisel etik arasında sıkışmış oldukları hassas konumlarını gösteriyor.
Prestianni'ye sert bir uyarı
Lukebakio, düşüncelerini güçlü bir mesajla sonlandırdı ve Prestianni'ye takımdaki gelecekteki konumuyla ilgili uyarıda bulundu. "Tek umudum, söylediklerinin yanlış olması. Çünkü eğer doğruysa, bunu kabul edemem. Adaletsizliğe karşıyım. Ve her adaletsizlik, sonuçlarına katlanmayı hak eder," dedi Belçikalı oyuncu kararlı bir şekilde. Bu, UEFA soruşturması Arjantinli oyuncuyu suçlu bulursa, yükselen bir yıldız olmasına rağmen kendi soyunma odasında izole olabileceğinin açık bir göstergesidir.
Benfica için bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitme hedefleri açısından önemli bir dikkat dağınıklığı olmaya devam ediyor. Kulüp, genç yetenekleri yetiştirme konusunda bir üne sahip, ancak bu son skandal, en umut verici varlıklarından birinin imajını lekeleme tehdidi oluşturuyor. Futbol dünyası UEFA'nın nihai kararını beklerken, Dodi Lukebakio'nun sözleri, modern futbolda, cumartesi öğleden sonra aynı renkleri paylaşan takım arkadaşları arasında bile ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını hatırlatıyor.
