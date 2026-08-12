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Djed Spence, Inter'e evet dedi; Nerazzurri, Tottenham yıldızı için resmî transfer teklifini yaptı
Inter, Spence için takibini hızlandırdı
Inter, Spurs savunmacısı Spence'i transfer etme yarışına dahil oldu ve İtalyan devi 25 yaşındaki oyuncu için resmî ilk teklifini sundu. Premier League piyasasında hareketli bir yazın ardından Spurs, uluslararası arenadaki etkileyici itibarına rağmen Roberto De Zerbi yönetiminde gözden düşen bek oyuncusunun ayrılığına onay vermeye hazır görünüyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Inter, Christian Chivu'nun savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek isterken 30 milyon euronun üzerinde bir teklifi masaya koydu. Bu teklif, Inter'in eski Nottingham Forest yıldızını, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yoğun yatırım yapılan bir yazın ardından, daha önce Genoa'da kiralık olarak forma giydiği İtalya'ya geri getirme konusundaki ciddi niyetini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı
Transfer açısından önemli bir gelişmede, Spence bu hamleye onay verdi. GiveMeSports'a göre, savunma oyuncusu Milano ekibiyle kişisel şartlarda tam anlaşmaya vardı ve bu da onun kendisini bir kez daha Serie A'da test etme isteğini ortaya koyuyor.
Ancak Spurs'ün biraz daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Inter'in 30 milyon avroluk (25,6 milyon sterlin) teklifi önemli olsa da, haberlerde kuzey Londra kulübünün en az 35 milyon avro (30 milyon sterlin) ve buna ek olarak performansa bağlı bonuslar istediği belirtiliyor. Tottenham yönetimi, diğer Premier League kulüplerinden gelen ilgiden haberdar ve oyuncunun İngiltere ile Dünya Kupası'ndaki sansasyonel performansının ardından oluşan değerini yansıtan bir bonservis elde etmekte kararlı.
Tottenham'ın savunmadaki yeniden yapılanması
Spence'in olası ayrılığı, Tottenham savunma hattında önemli bir değişim sürecinin yaşandığı bir dönemde gündeme geliyor. Kulüp, mevcut transfer döneminde son derece hareketli bir süreç geçirdi ve Andy Robertson, Marcos Senesi ile Jan Paul van Hecke'i kadrosuna kattı. Ayrıca ilk tercih edilen sağ bek Pedro Porro da yeni uzun süreli bir sözleşme imzalayarak geleceğini kulübe bağladı ve bu durum Spence'in düzenli olarak ilk takımda oynama şansını daha da azalttı.
Robertson, Destiny Udogie ve Porro'nun şu anda bek rotasyonunda onun önünde yer alması nedeniyle, yurt dışına yapılacak bir transfer Spence için ivmesini korumak adına en iyi fırsatı sunuyor.
- AFP
Transfer yarışında rakipler geride bırakıldı
Inter artık açık ara favori konumunda olsa da, Spence'in durumunu bu yaz takip eden tek kulüp onlar değildi. Hem Manchester United hem de Liverpool'un, transfer döneminin çeşitli anlarında bu bek oyuncusuyla ilgilendiği belirtilmişti. Ancak Anfield cephesinden gelen ilginin abartıldığı görülüyor. Romano, Liverpool'un ilgisinin abartıldığını ve iki taraf arasında ileri aşamaya gelmiş hiçbir şey olmadığını açıkladı.
Bu durum, Inter'in rakiplerinin önüne geçmesini ve operasyonun belirleyici aşamasına ilerlemesini sağladı. Oyuncunun onayı zaten alınmışken, odak noktası iki kulüp arasındaki yönetim kurulu düzeyindeki görüşmeler olmaya devam ediyor.
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