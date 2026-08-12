Inter, Spurs savunmacısı Spence'i transfer etme yarışına dahil oldu ve İtalyan devi 25 yaşındaki oyuncu için resmî ilk teklifini sundu. Premier League piyasasında hareketli bir yazın ardından Spurs, uluslararası arenadaki etkileyici itibarına rağmen Roberto De Zerbi yönetiminde gözden düşen bek oyuncusunun ayrılığına onay vermeye hazır görünüyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Inter, Christian Chivu'nun savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek isterken 30 milyon euronun üzerinde bir teklifi masaya koydu. Bu teklif, Inter'in eski Nottingham Forest yıldızını, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yoğun yatırım yapılan bir yazın ardından, daha önce Genoa'da kiralık olarak forma giydiği İtalya'ya geri getirme konusundaki ciddi niyetini gösteriyor.



