Diogo Dalot, Man Utd takım arkadaşlarına, 2025-26 sezonunda 'yeterince' maç oynamadıkları için Şampiyonlar Ligi'ni hafife almamaları konusunda uyarıda bulundu

Dalot mevcut durum hakkında açık sözlüydü ve şöyle dedi: "Bence böyle sezonlar, Avrupa Ligi ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda, bunların en iyi yıllar, en iyi sezonlar olduğunu bilmeniz için iyidir. Bu yıl, kupalardan erken aşamada elendiğimiz için, en fazla 40 maç oynayacağız, bu da kulübün olması gereken ve oynaması gereken müsabakalara hiç yakışmıyor."

Şöyle devam etti: "Orada olduğumuzda, gelecek sezon gerçekten başaracağımıza inandığım ana hedefe ulaştığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsak, bunu hafife alamayız. Kulübü tekrar oraya taşımamız gerekiyor."

Palace'a karşı kazanılan zafer, Carrick'in takıma aşıladığı azmin bir başka örneğiydi. Maxence Lacroix'nın kafa vuruşuyla erken geriye düşen United, Bruno Fernandes ve formda olan Benjamin Sesko'nun golleriyle geri döndü. Dalot, bu çirkin galibiyetlerin zirveye yazgılı bir takımın ayırt edici özelliği olduğuna inanıyor. "Bunu başarabilmemiz için, 90 dakika boyunca kontrolü elimizde tutamadığımız, bazen olması gerektiği gibi oynamadığımız, ancak kazanmanın bir yolunu bulduğumuz bugün gibi maçlar oynamamız gerektiğinin çok iyi farkındayız. Bence bazen ligin zirvesinde kalanları ve puan kaybetmeye başlayanları ayıran şey budur. Biz de bu durumu yaşadık, bu yüzden bu sezon, sezonun sonuna kadar devam etmek ve istediğimiz hedefe ulaşmak istiyorsak, böyle maçlara ihtiyacımız var."