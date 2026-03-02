Getty Images Sport
Diogo Dalot, Man Utd takım arkadaşlarına, 2025-26 sezonunda 'yeterince' maç oynamadıkları için Şampiyonlar Ligi'ni hafife almamaları konusunda uyarıda bulundu
Carrick yönetiminde United'ın yeniden yükselişi
2025-26 sezonu, Manchester'ın kırmızı yarısı için üzücü bir deneyim oldu. Yurtiçi kupalardan erken elenmesi ve Avrupa kupalarında hiç yer almaması nedeniyle, kulüp 1914-15 sezonundan bu yana en az maç oynadığı sezona doğru ilerliyor. United gibi bir kulüp için hafta ortası maçlarının olmaması büyük bir boşluk yaratıyor.
Bu sezon Avrupa kupalarında yer almamasına rağmen, Theatre of Dreams'de iyimserlik havası hakim. Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlüğünü üstlendiği United, formunda büyük bir dönüşüm geçirdi. Pazar günü Crystal Palace'ı 2-1 yenerek 2023'ten bu yana ligdeki en yüksek sıralaması olan üçüncü sıraya yükseldi. Bu yeniden yükseliş, onları ilk dörtte bitirmeyi garantileyecek bir konuma getirdi ve Dalot, bunun ileride asgari hedef olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.
Şampiyonlar Ligi futbolu 'kesin olarak kabul edilemez'
Dalot mevcut durum hakkında açık sözlüydü ve şöyle dedi: "Bence böyle sezonlar, Avrupa Ligi ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda, bunların en iyi yıllar, en iyi sezonlar olduğunu bilmeniz için iyidir. Bu yıl, kupalardan erken aşamada elendiğimiz için, en fazla 40 maç oynayacağız, bu da kulübün olması gereken ve oynaması gereken müsabakalara hiç yakışmıyor."
Şöyle devam etti: "Orada olduğumuzda, gelecek sezon gerçekten başaracağımıza inandığım ana hedefe ulaştığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsak, bunu hafife alamayız. Kulübü tekrar oraya taşımamız gerekiyor."
Palace'a karşı kazanılan zafer, Carrick'in takıma aşıladığı azmin bir başka örneğiydi. Maxence Lacroix'nın kafa vuruşuyla erken geriye düşen United, Bruno Fernandes ve formda olan Benjamin Sesko'nun golleriyle geri döndü. Dalot, bu çirkin galibiyetlerin zirveye yazgılı bir takımın ayırt edici özelliği olduğuna inanıyor. "Bunu başarabilmemiz için, 90 dakika boyunca kontrolü elimizde tutamadığımız, bazen olması gerektiği gibi oynamadığımız, ancak kazanmanın bir yolunu bulduğumuz bugün gibi maçlar oynamamız gerektiğinin çok iyi farkındayız. Bence bazen ligin zirvesinde kalanları ve puan kaybetmeye başlayanları ayıran şey budur. Biz de bu durumu yaşadık, bu yüzden bu sezon, sezonun sonuna kadar devam etmek ve istediğimiz hedefe ulaşmak istiyorsak, böyle maçlara ihtiyacımız var."
Bruno Fernandes faktörü
Bu canlanmanın merkezinde kulüp kaptanı Bruno Fernandes yer alıyor. Kulüp için 200 gol katkısı gibi inanılmaz bir kilometre taşına ulaşmasına rağmen - David Beckham ve Ryan Giggs gibi isimleri geride bırakarak - Dalot, vatandaşının futbol dünyasının bazı kesimleri tarafından hala küçümsendiğini ve Carrick'in takımının hücum yükünü taşımaya devam etmesine rağmen geleceğinin hala tartışma konusu olduğunu düşünüyor.
Dalot, oyun kurucunun da hafife alındığı sorulduğunda kaptanını hemen savunmaya geçti: "Biraz öyle, bence. Bu kadar istikrarlı olduğunuzda, yıllarca çok yüksek seviyede oynadığınızda, bazen bir maçta oynamadığınızda insanlar şüpheye düşer ve her zaman bunu yapmanız gerektiğini düşünmeye başlar. Ancak futbolun en zor yanı, sezon boyunca istikrarlı olmaktır, inişler ve çıkışlar yaşasan da. O ise her zaman sahada olan ve asla saklanmayan bir oyuncu ve insan, bu yüzden bence bu kulübün ihtiyacı olan şey bu."
Old Trafford'da Carrick'in etkisi
Old Trafford'daki atmosfer, bu yenilmezlik serisi sırasında önemli ölçüde değişti. Carrick, birçok taraftarın yıllardır eksik olduğunu düşündüğü yedek kulübesi ile tribünlerarasındaki bağı başarıyla yeniden kurdu. Geçici teknik direktör, son zamanlardaki geri dönüşe ilham veren devre arası taktiksel "değişiklikler" gibi zorlu anları yönetebildiğini kanıtladı. Dalot, Fernandes'in saha içindeki liderliğini Carrick'in vizyonunun önemli bir uzantısı olarak nitelendirerek, kaptanın zorlu dönemlerde takım arkadaşlarına nasıl rehberlik ettiğini vurguladı.
Dalot, deneyimli yıldızlar arasındaki iletişimle ilgili olarak "Bu önemli çünkü maç boyunca her an sizi ayakta tutuyor" dedi. "O, oyunu çok iyi okuyabilen ve sahadaki hemen hemen tüm pozisyonları okuyabilen bir oyuncu. Bu yüzden her zaman size bu konuda rehberlik etmeyi seviyor. Size yardımcı olabileceğine inandığı bir şey varsa, bunu hiç çekinmeden söylüyor." İlk beşin yarışı kızışırken, United'ın kıdemli oyuncuları, Avrupa futbolundan uzak bir sezonun yeni bir norm değil, bir istisna olarak kalmasını sağlamak için her zamankinden daha kararlı görünüyor.
