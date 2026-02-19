Toney, istatistiksel olarak bu yaz Kane'in yerini alacak en uygun aday ve profil olarak ona en çok benzeyen forvet olsa da, karar verme aşamasında aleyhine olan başka faktörler de var.
Tuchel yaklaşık bir yıl önce ciddi bir şekilde çalışmaya başladığından beri, Al-Ahli'nin forveti Alman teknik adam tarafından sadece bir kez forma giydirildi - Haziran ayında Senegal'e karşı şok edici bir şekilde yenildikleri dostluk maçında iki dakikalık bir cameo. O zamandan beri çağrılmadı, ancak Aralık ayı sonlarında gerçek anlamda formuna kavuştu, bu yüzden şu anki formunun tekrar çağrılmak için yeterli olmasını ummalı.
Bir de son zamanlarda saha dışında işlediği iddia edilen bir suç var. Toney, Aralık ayında başka bir eğlenceciye kafa attığı iddia edilen bir olayın ardından, polis tarafından kelepçelenerek bir Londra gece kulübünden çıkarılırken kameraya yakalandı. İddia edilen kurbanın burnu kırılmış. Met Polisi'nin o dönem yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Bir saldırı ihbarı üzerine Wardour Street'e çağrıldık. 29 yaşındaki bir adam, iki saldırı ve bir kavga suçlamasıyla olay yerinde tutuklandı. Soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı."
Bu olay, Toney'nin mizacıyla ilgili daha fazla soru işareti yaratacak gibi görünüyor. Forvet, FA'nın bahis kurallarını ihlal ettiği için sekiz aylık ceza aldığı için Brentford'da oynadığı 2023-24 sezonunun yarısını kaçırmış olmasına rağmen, Euro 2024 için İngiltere kadrosuna dahil edildiği için şanslı sayılabilir.