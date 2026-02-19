Goal.com
Ivan Toney England strikers GFXGetty/GOAL
Diğer forvetler zorlanırken Cristiano Ronaldo'yu geride bırakan Ivan Toney, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Harry Kane'in yedeği olmalı

Bu yaz Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında Harry Kane'in yedeği kim olacak konusunda hararetli tartışmalar yaşandı, ancak gerçekte cevap giderek daha da netleşiyor. Bu sezon Three Lions kaptanına rakip olabilecek tek bir forvet var ve o da Suudi Arabistan'da gözden uzak, akıldan uzak bir şekilde oynayan ve Cristiano Ronaldo'yu gölgede bırakan bir oyuncu.

Ivan Toney, Körfez Devleti'ndeki Al-Ahli takımında muhteşem bir formda ve Cuma günü oynadığı maçta 20. Pro League golünü atarak 2025-26 sezonunda ligin en golcü oyuncusu oldu. Diğer turnuvalarda da sekiz gol daha attı ve dokuz asist yaptı.

Bu çok yönlü performans, 29 yaşındaki oyuncuyu, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Kane'in en formda alternatifi haline getiriyor. Şu anda daha düşük bir ligde oynuyor olsa da, eski Brentford oyuncusunun başarıları göz ardı edilemez.

Thomas Tuchel, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya götüreceği kadroyu kesinleştirmeden önce son kadrosunu belirlemeye hazırlanırken, Toney de kadroya geri dönmeyi hedefliyor.

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    CR7'yi gölgede bırakan

    Yılın başından bu yana Toney neredeyse durdurulamaz bir performans sergiliyor; Aralık sonu ile Ocak sonu arasında sekiz lig maçında arka arkaya gol attı ve Al-Khaleej ve Al-Ettifaq'a karşı hat-trickler de dahil olmak üzere bu olağanüstü seride 13 gol kaydetti.

    Şubat başında lider Al-Hilal ile golsüz berabere kaldığı maçta gol atamasa da, Al-Hazm ve Al-Shabab'ı yendikleri sonraki maçlarda hemen gol atmaya devam etti. Takımı, 2025'in sonunda başlayan bu inanılmaz seriden bu yana yenilgi yüzü görmedi ve sezonun kötü başlangıcının ardından şampiyonluk yarışına girdi.

    Bireysel olarak Toney, büyük Ronaldo'yu, Karim Benzema, Julian Quinones, Joao Felix ve Mateo Retegui gibi isimleri geride bırakarak, aynı sayıda maçta 20 golle Suudi Pro Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu. Portekizli GOAT, greve gittikten sonra son iki maçı kaçırmasına rağmen 19 golle bir gol geride.

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Diğer seçenekler başarısız olur

    Suudi Arabistan'da futbol seviyesinin nispeten daha zayıf olduğu şüphe götürmez bir gerçektir, ancak Toney'nin orada geride bıraktığı oyuncuların kalitesi, onun formunun bu nedenle göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. İngiltere'nin bu sezonki diğer seçeneklerinin formuna bakıldığında, onun kadroya dahil edilmesi hiç de zor bir karar değildir.

    Ollie Watkins, son yıllarda Kane'in yedeği olarak ilk tercih edilen seçenekti, ancak Tuchel, Kasım ayında açıkladığı son kadroda Aston Villa'nın forvetini kadroya almadı. Bunun nedeni, Watkins'in istikrarlı bir performans sergileyememesi olabilir. Watkins, Ağustos ve Aralık ayı başı arasında sadece bir kez gol atabildiği verimsiz bir dönem de dahil olmak üzere, sezon boyunca sadece sekiz gol attı.

    Tottenham'dan Dominic Solanke, 2025-26 sezonu başladığında şansını denemek isteyebilirdi, ancak ayak bileği ameliyatı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçırdı. Dominic Calvert-Lewin ise bu sezon Leeds United'da golcü kimliğini yeniden keşfederek kadroya geri dönme şansını yakaladı, ancak son milli maçına neredeyse beş yıl önce çıkmış ve fiziksel durumu sorgulanabilir. Yine de Premier League'de attığı 10 gol etkileyici.

  • England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Turnuva bilgisi

    Sadece yedi kez milli forma giymiş olmasına rağmen, Toney, İngiltere'nin son yıllarda karşılaştığı en zorlu durumlardan birinde kilit rol oynayarak önemli turnuva tecrübesi de getiriyor.

    Orta saha oyuncusu, Gareth Southgate'in takımı Euro 2024'te son 16 turunda Slovakya'ya karşı feci bir şekilde gerideyken, son saniyelerde oyuna girdi ve Jude Bellingham'ın mucizevi ters vuruşuyla 95. dakikada skoru eşitledi. Toney, uzatmalarda Kane ile çok iyi bir ikili oluşturdu ve Three Lions'ın uzatmalarda belirleyici bir üstünlük elde etmesini sağlayan akıllı bir kafa vuruşuyla kaptanının yoluna topu gönderdi.

    Kane'in Almanya'da büyük ölçüde formdan düşmüş görünmesi nedeniyle daha fazla süre almayı hak etmişti, ancak Toney, İngiltere'nin finalde yenilmesiyle turnuvanın geri kalanında sadece 12 dakika daha sahada kaldı ve bunun kendisini "rahatsız ettiğini" itiraf etti.

    Penaltı noktasında her zaman güvenilir olan Toney, çeyrek finalde İsviçre'yi penaltı atışlarında mağlup eden penaltıyı attı. Üç Aslanlar'ın turnuva maçlarında uzun mesafeli atışlara eğilimi göz önüne alındığında, bu durum Tuchel'in bu yaz Toney'nin katılımını değerlendirirken önemli bir faktör olmalıdır.

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    'Oynamaya aç'

    Suudi Arabistan'daki hayatında Toney, Kuzey Amerika'ya giden uçakta kendine bir yer ayırmayı hedefliyor.

    Toney, bu hafta Sky Sports 'a verdiği röportajda "Dünya Kupası'na gitmek benim için çok önemli" dedi. "Hiç Dünya Kupası'nda oynamadım. Bu bir rüya olurdu; herkes bunu hayal eder. Kazanırsak, bu ülke için çok büyük bir olay olur. Ne olabileceğini hayal edebilirsiniz. Eğer gerçekleşirse, bu bir lütuf olur."

    Seçilme şansıyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Tek yapabileceğim gol atmaya devam etmek. Bu bana en iyi şansı veriyor. Bu [Dünya Kupası'nda oynamak için] son şansım olabilir. Önemli olan ülke için en iyisi neyse o; teknik direktör takımı seçecek ve buna saygı duymak gerekiyor.

    "Kendimi çok daha formda hissediyorum ve istatistikler de bunu gösteriyor. Koşma istatistiklerim de yüksek. Oturup dinlenmek istemiyorum; daha çok çalışıyorum ve istatistiklerim de bunu gösteriyor. Çevremdeki insanlara yardım ediyorum. O [Tuchel], oynamaya aç bir golcü kazanmış olacak.

    "Evet, yüksek maaş alıyorum ama yine de iyi performans göstermek istiyorum, arkanıza yaslanıp dinlenmenin zamanı değil. Büyük şeyler başarmak istiyorum."

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Aşırı hava koşullarına hazır

    Toney, yaklaşan Dünya Kupası maçlarının ABD, Kanada ve Meksika'da kavurucu sıcaklıkta oynanacak olması nedeniyle, ülkesi için bir tür hile kodu olabileceğini hemen belirtti. Geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda, aşırı hava koşulları nedeniyle maçlar sık sık durdurulmak zorunda kalmış ve yedek oyuncular bile kapalı mekanlarda tutulmuştu. Tuchel, bunu kopyalayabileceğini itiraf etti.

    29 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan'da geçirdiği bir buçuk sezon boyunca bu tür koşullara uyum sağladığını düşünüyor. "Belki [sıcaklık nedeniyle bir avantaj sağlayabilirim]. Kadroda harika oyuncular ve bazı üst düzey İngiliz forvetler var, bu yüzden herkesin sıcağa uyum sağlayabileceği için herkesin bir fırsatı olacağını düşünüyorum, ancak benim diğerlerinden biraz daha alışkın olduğumu söyleyebilirsiniz.

    "Bu zor bir durum çünkü oyun tarzınızı biraz değiştirmek zorundasınız. Deli gibi koşamazsınız, aksi takdirde enerjiniz tükenir. Koşularınızda daha stratejik olmalısınız. Sanırım ben uyum sağlamak zorunda kalmayacağım. Burada 30 derecenin üzerinde sıcaklıkta oynadım ve buna uyum sağladığımı hissediyorum."

    Toney, istatistiksel olarak bu yaz Kane'in yerini alacak en uygun aday ve profil olarak ona en çok benzeyen forvet olsa da, karar verme aşamasında aleyhine olan başka faktörler de var.

    Tuchel yaklaşık bir yıl önce ciddi bir şekilde çalışmaya başladığından beri, Al-Ahli'nin forveti Alman teknik adam tarafından sadece bir kez forma giydirildi - Haziran ayında Senegal'e karşı şok edici bir şekilde yenildikleri dostluk maçında iki dakikalık bir cameo. O zamandan beri çağrılmadı, ancak Aralık ayı sonlarında gerçek anlamda formuna kavuştu, bu yüzden şu anki formunun tekrar çağrılmak için yeterli olmasını ummalı.

    Bir de son zamanlarda saha dışında işlediği iddia edilen bir suç var. Toney, Aralık ayında başka bir eğlenceciye kafa attığı iddia edilen bir olayın ardından, polis tarafından kelepçelenerek bir Londra gece kulübünden çıkarılırken kameraya yakalandı. İddia edilen kurbanın burnu kırılmış. Met Polisi'nin o dönem yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Bir saldırı ihbarı üzerine Wardour Street'e çağrıldık. 29 yaşındaki bir adam, iki saldırı ve bir kavga suçlamasıyla olay yerinde tutuklandı. Soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı."

    Bu olay, Toney'nin mizacıyla ilgili daha fazla soru işareti yaratacak gibi görünüyor. Forvet, FA'nın bahis kurallarını ihlal ettiği için sekiz aylık ceza aldığı için Brentford'da oynadığı 2023-24 sezonunun yarısını kaçırmış olmasına rağmen, Euro 2024 için İngiltere kadrosuna dahil edildiği için şanslı sayılabilir.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Bu iş için uygun kişi

    Gece kulübündeki kavga ile ilgili herhangi bir soruşturma, onun şansını etkileyebilir, ancak Toney, aksi takdirde Dünya Kupası'na giden uçakta bir koltuk garantisi neredeyse kesin.

    Suudi Pro Ligi'nin seviyesi ne olursa olsun, Ronaldo ve Benzema gibi oyuncuları geride bırakmak kolay bir iş değildir ve Tuchel'in elinde formda ve güvenilir seçeneklerin azlığı, bu aşamada onun kadroya alınmasının çok kolay bir karar olması anlamına gelir - özellikle de teknik direktör beklendiği gibi üç santrforu kadroya almaya karar verirse.

    Kuzey Amerika'da maçın başlama saati yaklaşırken, İngiltere'nin Kane'in yedeği için başka birini aramasına gerek yok.

