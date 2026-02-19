Ivan Toney, Körfez Devleti'ndeki Al-Ahli takımında muhteşem bir formda ve Cuma günü oynadığı maçta 20. Pro League golünü atarak 2025-26 sezonunda ligin en golcü oyuncusu oldu. Diğer turnuvalarda da sekiz gol daha attı ve dokuz asist yaptı.

Bu çok yönlü performans, 29 yaşındaki oyuncuyu, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Kane'in en formda alternatifi haline getiriyor. Şu anda daha düşük bir ligde oynuyor olsa da, eski Brentford oyuncusunun başarıları göz ardı edilemez.

Thomas Tuchel, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya götüreceği kadroyu kesinleştirmeden önce son kadrosunu belirlemeye hazırlanırken, Toney de kadroya geri dönmeyi hedefliyor.