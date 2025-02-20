Di Maria kaybettiği için hala ilaç almasına neden olan maçı açıkladı!

Angel Di Maria, Arjantin ile üç final kaybetmekten dolayı Dünya Kupası ve Copa America zaferlerine rağme hala ilaç aldığını açıkladı.

Makaleye aşağıda devam ediyor Makaleye aşağıda devam ediyor Makaleye aşağıda devam ediyor Di Maria iki Copa finali ve 2014 Dünya Kupası'nı kaybetti

Yenilgiler, kanat oyuncusu üzerinde ağır bir etki yaptı

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