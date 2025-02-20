Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport
Uğur Aktan

Di Maria kaybettiği için hala ilaç almasına neden olan maçı açıkladı!

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Angel Di Maria, Arjantin ile üç final kaybetmekten dolayı Dünya Kupası ve Copa America zaferlerine rağme hala ilaç aldığını açıkladı.

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  • Di Maria iki Copa finali ve 2014 Dünya Kupası'nı kaybetti
  • Yenilgiler, kanat oyuncusu üzerinde ağır bir etki yaptı
  • Başa çıkmak için medikasyon almaya devam ediyor
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