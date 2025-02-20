Di Maria kaybettiği için hala ilaç almasına neden olan maçı açıkladı!

Getty Images SportUğur AktanDi Maria kaybettiği için hala ilaç almasına neden olan maçı açıkladı!A. Di MariaArjantinL. MessiDünya KupasıBenficaŞampiyonlar LigiReal MadridLa LigaParis Saint-Germain1. LigAngel Di Maria, Arjantin ile üç final kaybetmekten dolayı Dünya Kupası ve Copa America zaferlerine rağme hala ilaç aldığını açıkladı.Makaleye aşağıda devam ediyorMakaleye aşağıda devam ediyorMakaleye aşağıda devam ediyorDi Maria iki Copa finali ve 2014 Dünya Kupası'nı kaybettiYenilgiler, kanat oyuncusu üzerinde ağır bir etki yaptıBaşa çıkmak için medikasyon almaya devam ediyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱