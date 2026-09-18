PSG, Doue ile kazançlı yeni bir uzun vadeli sözleşme için resmen görüşmelere başladı. L'Equipe'in haberine göre, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, 21 yaşındaki oyuncuya kendisini Haziran 2032'ye kadar Parc des Princes'te tutacak yüksek ücretli bir anlaşma sundu.

Doue'nin mevcut sözleşmesinin süresi 2029 yazından önce dolmayacak, ancak Fransız devi hücum orta sahayı çok önceden bağlamak istiyor. Genç oyuncu bu sezon Ligue 1'de şimdiden dört maça çıktı ve Enrique'nin taktik düzeninde güvenilen bir seçenek olarak yerini sağlamlaştırdı.