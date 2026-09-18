AFP
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Dev maaş zammı! PSG, Desire Doue için dev bir yeni sözleşme teklifi sundu
Bir yıldızın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak
PSG, Doue ile kazançlı yeni bir uzun vadeli sözleşme için resmen görüşmelere başladı. L'Equipe'in haberine göre, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, 21 yaşındaki oyuncuya kendisini Haziran 2032'ye kadar Parc des Princes'te tutacak yüksek ücretli bir anlaşma sundu.
Doue'nin mevcut sözleşmesinin süresi 2029 yazından önce dolmayacak, ancak Fransız devi hücum orta sahayı çok önceden bağlamak istiyor. Genç oyuncu bu sezon Ligue 1'de şimdiden dört maça çıktı ve Enrique'nin taktik düzeninde güvenilen bir seçenek olarak yerini sağlamlaştırdı.
- getty
Önemli ve hak edilmiş bir maaş zammı teklif ederek
Önerilen uzatmanın arkasındaki temel itici güç, PSG'nin Doue'nin maaşını yükselen birinci takım statüsüyle derhal uyumlu hâle getirme isteği. Eski Rennes yeteneği, kısa sürede ilk 11 rotasyonunun ayrılmaz bir parçasına dönüştü ve bu da kulüp yönetimini, gelişimini ödüllendirmek için hızlı ve proaktif adımlar atmaya yöneltti.
Kulüpte karar verici konumdaki isimler, oyun kurucuya resmen "önemli" bir maaş artışı teklif ettiklerini doğruladı. Ana hedefin, "onu takımdaki önemiyle uyumlu şekilde ücretlendirmek" olduğunu açıkladılar. Bu kayda değer mali artış, Fransız milli oyuncunun Paris kulübü hiyerarşisi tarafından ne kadar yüksek değerlendirildiğini açıkça ortaya koyuyor.
Paris'teki yaşama rahatça alışıyor
Doue'nin, gelecek vadeden yerli bir yetenekten Enrique yönetiminde kilit bir figüre hızlı geçişi son derece etkileyici oldu. 21 yaşındaki oyuncunun hücum katkısı ve genel çok yönlülüğü, onu PSG'nin hem yurt içi hem de Avrupa sahnesindeki yüksek talepler içeren oyun tarzı için doğal bir uyum hâline getirdi.
PSG büyüklüğünde bir kulüpte böylesine önemli bir rol kazanmak kolay bir iş değil. Oyuncu ile teknik direktör arasında kurulan karşılıklı güven, bu sözleşme görüşmelerinin hızlanmasında kritik rol oynadı; yönetim kurulu da en önemli değerlerinden birini güvence altına almak istiyor.
- Getty Images Sport
Görüşmeler hâlâ sürüyor
Artık top tamamen Doue'nin sahasında, ancak tüm işaretler sürecin hızlı ve olumlu şekilde sonuçlanacağına işaret ediyor. Fransa milli oyuncusunun başkentte son derece mutlu olduğu, kulübün sportif projesine büyük ölçüde bağlılık duyduğu ve Paris'te uzun vadeli olarak kalmayı açıkça istediği belirtiliyor.
Hem oyuncu hem de kulüp gelecek konusunda tamamen aynı vizyonu paylaştığı için, nihai anlaşmanın gecikmeden sağlanması bekleniyor. Şimdilik Doue sahaya odaklanacak; PSG ise Ligue 1'deki ilk dört maçından yalnızca bir galibiyet çıkardıktan sonra üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
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