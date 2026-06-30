De Vrij, Panathinaikos’a transfer oldu

Resmi olarak, Inter’den ayrılan Stefan De Vrij, Panathinaikos’un yeni oyuncusu oldu. Inter ile sözleşme uzatma teklifini reddeden De Vrij, yeni bir deneyime atılmayı tercih etti. Panathinaikos’un resmi kanalları, önümüzdeki Haziran ayına kadar geçerli ve opsiyonlu bir sözleşme imzalayan Hollandalı defans oyuncusuna “Atina’ya hoş geldin” dedi.