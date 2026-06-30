Resmi olarak, Inter’den ayrılan Stefan De Vrij, Panathinaikos’un yeni oyuncusu oldu. Inter ile sözleşme uzatma teklifini reddeden De Vrij, yeni bir deneyime atılmayı tercih etti. Panathinaikos’un resmi kanalları, önümüzdeki Haziran ayına kadar geçerli ve opsiyonlu bir sözleşme imzalayan Hollandalı defans oyuncusuna “Atina’ya hoş geldin” dedi.
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De Vrij, Panathinaikos’a transfer oldu
De Vrij, 12 yılın ardından İtalya'dan ayrılıyor: 1992 doğumlu oyuncu, 2014'ten 2018'e kadar Lazio'da, 2018'den 2026'ya kadar ise Inter'de forma giydi. Toplamda, Inter formasıyla 296 maça çıktı ve 13 gol attı. Inter ile 3 Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Lazio ile ise 1 İtalya Süper Kupası kazandı.