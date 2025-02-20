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De Bruyne en iyiler sıralamasına Messi, Ronaldo ve Neymar’ın arkasına 32 yaşında futbolu bırakan eski takım arkadaşını koydu

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Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne, Eden Hazard'ın en iyi döneminde Messi, Ronaldo ve Neymar ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

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  • De Bruyne, eski Belçikalı kanat oyuncusuna övgüler yağdırdı
  • Onu modern çağın en iyilerinden biri olarak nitelendirdi
  • Hazard nedeniyle erken emekli olmak zorunda kaldı
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