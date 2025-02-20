De Bruyne en iyiler sıralamasına Messi, Ronaldo ve Neymar’ın arkasına 32 yaşında futbolu bırakan eski takım arkadaşını koydu

AFPUğur AktanDe Bruyne en iyiler sıralamasına Messi, Ronaldo ve Neymar’ın arkasına 32 yaşında futbolu bırakan eski takım arkadaşını koyduK. De BruyneM.CityChelseaPremier LigE. HazardNeymarL. MessiC. RonaldoManchester City yıldızı Kevin De Bruyne, Eden Hazard'ın en iyi döneminde Messi, Ronaldo ve Neymar ile aynı seviyede olduğunu söyledi.Bu makale aşağıda devam ediyorBu makale aşağıda devam ediyorBu makale aşağıda devam ediyorDe Bruyne, eski Belçikalı kanat oyuncusuna övgüler yağdırdıOnu modern çağın en iyilerinden biri olarak nitelendirdiHazard nedeniyle erken emekli olmak zorunda kaldıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱