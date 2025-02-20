De Bruyne en iyiler sıralamasına Messi, Ronaldo ve Neymar’ın arkasına 32 yaşında futbolu bırakan eski takım arkadaşını koydu

Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne, Eden Hazard'ın en iyi döneminde Messi, Ronaldo ve Neymar ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

Bu makale aşağıda devam ediyor Bu makale aşağıda devam ediyor Bu makale aşağıda devam ediyor De Bruyne, eski Belçikalı kanat oyuncusuna övgüler yağdırdı

Onu modern çağın en iyilerinden biri olarak nitelendirdi

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