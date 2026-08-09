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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Curtis Jones Liverpool kadrosuna alınmadı: Inter kaynak arıyor

Inter
Liverpool
Transfers
C. Jones

Inter'in Reds'in orta saha oyuncusuna yönelik uzun süredir devam eden girişiminde yeni gelişme

Curtis Jones, Liverpool'un bu akşam Monaco ile oynayacağı hazırlık maçında kadroda olmayacak. Bu kadroya alınmama kararı, kaçınılmaz olarak, İngiliz orta sahanın geleceğine dair dikkatleri üzerine çekiyor; oyuncu uzun süredir Inter'in radarında.


Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Liverpool, bu kararın oyuncuya yönelik bir tedbirden kaynaklandığını açıkladı. Ancak bu gerekçe, Inter ve diğer kulüplerin güçlü ilgisi göz önüne alındığında, transfer söylentilerini sona erdirmiyor.


Jones'un yokluğunun basit bir önlem mi yoksa tam tersine olası bir satışa kapı aralayan bir işaret mi olduğunu anlamak açısından önümüzdeki saatler belirleyici olacak. Şimdilik ise bu durum, dikkatle takip edilmesi gereken bir işaret olarak duruyor.

  • Inter'in hedefi, rakamlar

    Inter, orta saha için Jones’u öncelikli hedef olarak görmeyi sürdürüyor; oyuncu, geçen kış transfer döneminden bu yana önemli bir seçenek olarak belirlenmişti. Liverpool ise şu anda 2001 doğumlu oyuncuya yaklaşık 40 milyon euro değer biçiyor; Inter, transfer piyasasının seyrine göre bu rakamın düşmesini umuyor.


    Operasyonu zorlaştıran yalnızca ekonomik değerleme değil, aynı zamanda Inter kadrosunda yer açma gerekliliği. Davide Frattesi’nin olası ayrılığı ise İngiliz oyuncunun gelişinin önünü açmak için yeterli olmayabilir. Aleksandar Stankovic’in satılması halinde ise farklı bir senaryo ortaya çıkabilir.


    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter kısa süre önce, genç orta saha oyuncusu ve futbolcu çocuğu için Brentford’dan gelen 40 milyon euroluk teklifi reddetti. Ancak bonservis ve oyuncunun maaşı açısından daha da yüksek yeni teklifler gelirse, Inter bu durumu somut şekilde değerlendirmek zorunda kalabilir.


    Bu arada, Curtis Jones’un Monaco karşısındaki yokluğu dosyaya yeni bir unsur ekliyor. Inter izliyor ve beklemede kalıyor; transfer piyasasının, bugün bir işaret olan durumu görüşmelere somut bir açılıma dönüştürüp dönüştürmeyeceğini anlamayı bekliyor.

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