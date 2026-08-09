Curtis Jones, Liverpool'un bu akşam Monaco ile oynayacağı hazırlık maçında kadroda olmayacak. Bu kadroya alınmama kararı, kaçınılmaz olarak, İngiliz orta sahanın geleceğine dair dikkatleri üzerine çekiyor; oyuncu uzun süredir Inter'in radarında.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Liverpool, bu kararın oyuncuya yönelik bir tedbirden kaynaklandığını açıkladı. Ancak bu gerekçe, Inter ve diğer kulüplerin güçlü ilgisi göz önüne alındığında, transfer söylentilerini sona erdirmiyor.
Jones'un yokluğunun basit bir önlem mi yoksa tam tersine olası bir satışa kapı aralayan bir işaret mi olduğunu anlamak açısından önümüzdeki saatler belirleyici olacak. Şimdilik ise bu durum, dikkatle takip edilmesi gereken bir işaret olarak duruyor.