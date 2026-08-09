Inter, orta saha için Jones’u öncelikli hedef olarak görmeyi sürdürüyor; oyuncu, geçen kış transfer döneminden bu yana önemli bir seçenek olarak belirlenmişti. Liverpool ise şu anda 2001 doğumlu oyuncuya yaklaşık 40 milyon euro değer biçiyor; Inter, transfer piyasasının seyrine göre bu rakamın düşmesini umuyor.





Operasyonu zorlaştıran yalnızca ekonomik değerleme değil, aynı zamanda Inter kadrosunda yer açma gerekliliği. Davide Frattesi’nin olası ayrılığı ise İngiliz oyuncunun gelişinin önünü açmak için yeterli olmayabilir. Aleksandar Stankovic’in satılması halinde ise farklı bir senaryo ortaya çıkabilir.





La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter kısa süre önce, genç orta saha oyuncusu ve futbolcu çocuğu için Brentford’dan gelen 40 milyon euroluk teklifi reddetti. Ancak bonservis ve oyuncunun maaşı açısından daha da yüksek yeni teklifler gelirse, Inter bu durumu somut şekilde değerlendirmek zorunda kalabilir.





Bu arada, Curtis Jones’un Monaco karşısındaki yokluğu dosyaya yeni bir unsur ekliyor. Inter izliyor ve beklemede kalıyor; transfer piyasasının, bugün bir işaret olan durumu görüşmelere somut bir açılıma dönüştürüp dönüştürmeyeceğini anlamayı bekliyor.