Crystal Palace, diz sakatlığı nedeniyle AC Milan transferi suya düşen Jean-Philippe Mateta hakkında büyük bir karar aldı.

Çarşamba gecesi Burnley ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan baş antrenör Oliver Glasner, kulübün Mateta ile ilgili planlarını açıkladı ve sakatlığın "korkulduğu kadar ciddi olmadığını" doğruladı.

"Ameliyat olması gerekmiyor. Yaralanma korkulduğu kadar ciddi değil. Birkaç doktor ve uzmanın görüşüne göre, ameliyattan daha iyi bir şekilde dizini tedavi edebiliriz" dedi. "Bir süre sahalardan uzak kalacak, iki hafta, üç hafta, dört hafta diyemem ama ameliyat olması gerekmiyor, bu çok olumlu ve umarım yakında geri döner.

"Bu hayal kırıklığı yaratan bir durum ama o önümüzdeki ayları sabırsızlıkla bekliyor. Tüm uzmanların ve sağlık departmanımızın önerileriyle aldığı nihai karar onun için iyi oldu. Rehabilitasyonuna burada, antrenman sahasında devam edecek.

"Oyuncuların etrafında çok fazla gürültü olduğunda, çoğu zaman farklı durumlarda en üst düzeyde performans gösteremezler. Bu onun için önemli, en azından yaz aylarına kadar Crystal Palace oyuncusu olacağı açık. Şu anda ameliyat olması gerekmiyor, bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta içinde ne yapması gerektiği açık. Netlik en önemli şey."