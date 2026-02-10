Getty Images
Crystal Palace, diz sakatlığı nedeniyle AC Milan transferi suya düşen Jean-Philippe Mateta hakkında büyük bir karar aldı.
Mateta ameliyattan kaçınıyor
Güney Londralı takımdan ayrılmak isteyen Mateta, transferin son gününde dramatik bir gelişmeyle Selhurst Park'ta kalmaya karar verdi. Sorunu kalıcı olarak gidermek için ameliyat olmayı düşüneceği bildirilmişti, ancak daha fazla tıbbi görüş aldıktan sonra ameliyat olmasına gerek olmadığına karar verildi. 28 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında bu sorunu yaşamasına rağmen ağrısına rağmen oynamaya devam etti, ancak Palace'ın son iki maçını kaçırdı.
Glasner, Mateta hakkında güncel bilgi verdi
Çarşamba gecesi Burnley ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan baş antrenör Oliver Glasner, kulübün Mateta ile ilgili planlarını açıkladı ve sakatlığın "korkulduğu kadar ciddi olmadığını" doğruladı.
"Ameliyat olması gerekmiyor. Yaralanma korkulduğu kadar ciddi değil. Birkaç doktor ve uzmanın görüşüne göre, ameliyattan daha iyi bir şekilde dizini tedavi edebiliriz" dedi. "Bir süre sahalardan uzak kalacak, iki hafta, üç hafta, dört hafta diyemem ama ameliyat olması gerekmiyor, bu çok olumlu ve umarım yakında geri döner.
"Bu hayal kırıklığı yaratan bir durum ama o önümüzdeki ayları sabırsızlıkla bekliyor. Tüm uzmanların ve sağlık departmanımızın önerileriyle aldığı nihai karar onun için iyi oldu. Rehabilitasyonuna burada, antrenman sahasında devam edecek.
"Oyuncuların etrafında çok fazla gürültü olduğunda, çoğu zaman farklı durumlarda en üst düzeyde performans gösteremezler. Bu onun için önemli, en azından yaz aylarına kadar Crystal Palace oyuncusu olacağı açık. Şu anda ameliyat olması gerekmiyor, bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta içinde ne yapması gerektiği açık. Netlik en önemli şey."
Dünya Kupası hayali hala devam ediyor
Ameliyat olmak, Mateta'nın Didier Deschamps'ın Fransa Dünya Kupası kadrosuna girme şansını ciddi şekilde etkileyecekti ve muhtemelen yaz transferinde başka bir takıma geçme şansını da etkileyecekti - AC Milan'a transferinin başarısız olması da bunu kanıtlıyor. Yeterince form tuttuğunda, Eagles'ın ilk 11'ine geri dönmeyi ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'ya giden uçakta yerini almayı hedefleyecek - ancak artık 48 milyon sterlin (66 milyon dolar) değerindeki yeni transfer Jorgen Strand Larsen ile rekabet edecek.
Mateta henüz hazır değil
Glasner, Fransız oyuncunun antrenmanlara dönmeden önce iki hafta daha kenarda kalacağını da sözlerine ekledi. "Hayır, (tam antrenmana çıkmıyor). Dizini daha iyi destekleyebilmesi için kuadriseps ve diz çevresindeki kasları güçlendirmek gerekiyor. Dizine herhangi bir risk oluşturmayacak en iyi yolun bu olduğu söylendi. En az iki hafta boyunca antrenmanlara katılmayacak ve ardından adım adım geri dönecek, ancak dizinin durumunu sürekli gözlemleyeceğiz."
Taraftarların gözdesi olan Mateta, ayrılma girişimlerinin ardından son maçlarda kendi taraftarlarının aşağılayıcı tezahüratlarına maruz kaldı, ancak Glasner, Palace taraftarlarının artık onu destekleyeceğini umuyor. "Umarım taraftarlar her zaman tüm oyuncuları ve takımı destekler" diye devam etti. "Hiç kimse her oyuncunun, personelin, her menajerin sonsuza kadar kalacağını bekleyemez, ancak herkesin Eagle forması giydiğinde elinden gelenin en iyisini yapmasını bekleyebilirler ve JP'nin Eagle forması giydiğinde elinden gelenin en iyisini yapacağına ve en iyi desteği hak ettiğine yüzde 100 eminim.
"Taraftarlarımızın, Crystal Palace için yaptıklarını takdir ediyorlarsa, onu en iyi şekilde destekleyeceklerinden eminim. Bir karardan veya başka bir şeyden hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, ama 'gelecekte olacaklara bakalım' deme zamanı da vardır. Her zaman geçmişte kalırsanız, geleceğinizi etkileyemezsiniz. Palace taraftarlarının bir kesinti yapıp 'Tamam, bu oldu, belki onun yaptıklarından memnun değiliz ama ikinci bir şansı hak ediyor ve elinden gelenin en iyisini yaparsa desteğimizi alacak' demesi önemlidir. Bu benim hayata yaklaşımım ve taraftarlarımızın da böyle yapacağını düşünüyorum."
