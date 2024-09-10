Stefano Pioli Milan Genoa 05052024Getty Images
Soham Mukherjee ve Uğur Aktan

Cristiano Ronaldo'ya yeni bir teknik direktör! Al-Nassr, Milan'ın eski teknik direktörü Stefano Pioli ile anlaşmaya yakın

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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki teknik direktörü kısa bir süre içerisinde değişikliğe uğrayabilir.

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  • Luis Castro Al-Nassr tarafından kovulabilir
  • Pioli halefi olarak öne çıkıyor
  • Daha önce Al-Ittihad'a transfer olacağı konuşuluyordu