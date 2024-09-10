Getty ImagesSoham Mukherjee ve Uğur AktanCristiano Ronaldo'ya yeni bir teknik direktör! Al-Nassr, Milan'ın eski teknik direktörü Stefano Pioli ile anlaşmaya yakınC. RonaldoAl Nassr FCS. PioliPremier LigAC MilanSerie ACristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki teknik direktörü kısa bir süre içerisinde değişikliğe uğrayabilir.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowLuis Castro Al-Nassr tarafından kovulabilirPioli halefi olarak öne çıkıyorDaha önce Al-Ittihad'a transfer olacağı konuşuluyordu