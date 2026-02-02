Goal.com
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
Chris Burton ve Uğur Aktan

Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi: Portekizli efsane takımının bir sonraki maçına çıkmayı reddebilir!

Cristiano Ronaldo'nun, anavatanı Portekiz'den gelen haberlere göre, Al-Nassr'ın bir sonraki Suudi Pro Ligi maçında oynamayı reddetmeyi değerlendiriyor.

  • Ronaldo Riyad derbisinde oynamayı reddedecek mi?

    Bu sezon yerel bir şampiyonluk mücadelesi içinde olan Al-Nassr, yerel rakipleriyle karşılaşacağı Pazartesi günü tekrar sahaya çıkacak. Portekizli GOAT Ronaldo'nun bu maçta oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

    Ronaldo'nun, yükü dikkatlice yönetilmeye devam ederken, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Al-Riyadh ile oynanacak maçta kadroda yer almayacağı iddia edilmişti. Fiziksel olarak en iyi durumda kalmasına rağmen, artık kulüp ve milli takım için her maçta her dakikayı oynaması mümkün değil.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi'nde mutsuz olduğu iddiaları

    A Bola'da yer alan habere göre CR7 oynamazsa bu Portekizli forvetin fiziksel yönetimiyle ilgili olmayacak. Al-Nassr, şimdiden Cuma günü Suudi şampiyonu Al-Ittihad ile yapacakları karşılaşmaya odaklanıyor ve bu, efsanevi 7 numaralarının sahneye çıkmasını umutsuzca isteyecekleri bir maç.

    A Bola'ya göre, Ronaldo, son üç yıldır temsil ettiği kulübü yöneten Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) yönetim şekliyle, özellikle de aynı fon tarafından yönetilen rakip kulüplere verilen muameleyle kıyaslandığında, memnun değil.

    Al-Nassr'da takım kaptanı olan Ronaldo, takımına yapılan yatırım eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Teknik direktörü Jorge Jesus, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gerekli mali desteği henüz alabilmiş değil. Irak'tan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Haydeer Abdulkareem, Al-Nassr’ın tek transferi oldu.

    Al-Nassr'daki Ronaldo'nun iki vatandaşı - Simao Coutinho (sportif direktör) ve Jose Semedo (CEO) - yönetim kurulu kararıyla "ayın başında yetkilerinin dondurulduğu" söyleniyor.

  • Ronaldo, Benzema'nın Al-Hilal'e transferine karşı çıkıyor

    Ronaldo, Al-Nassr'ın şu anki yönetilme şeklinin “Al Hilal'a kıyasla zararlı olduğunu, Al Hilal'ın piyasada daha aktif olduğunu” düşünüyor. Mevcut Suudi Pro Ligi liderlerinin Ronaldo'nun eski  takım arkadaşı Karim Benzema'yı Al-Ittihad'dan alabileceği öne sürüldü.

    Türkiye'deki diğer haberler, Ronaldo'nun Fransız forvet Benzema'nın önerilen transferine “adil rekabet ortamına zarar vereceği gerekçesiyle” karşı çıktığını iddia ediyor. Endişelerine rağmen transfer görüşmelerinin devam ettiği söyleniyor.

    Bu, Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi'ndeki olaylardan memnuniyetsizliğini ilk kez dile getirişi değil. Ocak ortasında, teknik direktör Jorge Jesus'un mevcut kulübü için “Al-Hilal'ın politik gücüne sahip olmadığını” ifade etti ki Al-Hilal Jesus'un eski takımıydı.

    Al-Hilal, bu yorumlara ligden men talebiyle yanıt verdi ve Portekizli teknik direktörün altı ay ile bir yıl arasında yasaklanması gerektiği ileri sürüldü. Ronaldo, patronunun yaptığı açıklamaya katıldı.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty

    Ronaldo, Al-Nassr ile 2027'ye kadar sözleşmeli

    Eski Real Madrid, Manchester United ve Juventus süperstarı Ronaldo, 2023'te Orta Doğu'ya taşındığında bir transfer trendi başlatarak Suudi Arabistan'da önemli bir güce sahip oldu.

    Eski Al-Nassr teknik direktörü Stefano Pioli, rekor kıran Portekizli milli oyuncuya sunduğu özel muamele hakkında daha önce şöyle demişti: “Ben yarım saat erken gelirsem, o 25 dakika erken orada olur. Her zaman otobüse ilk binen o olur. Kendine ve başkalarına çok şey talep eden bir mükemmeliyetçidir. Takım için yaşar, yardım eder, tavsiyelerde bulunur. Bazen oyuncularla konuşmasına izin veririm. Onu diğerleri gibi muamele edemem, ama o akıllı ve hem kendi rolüne hem de benimkine saygı duyar.”

    Ronaldo, sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı, Suudi Pro Ligi ise onun mutlu ve takımda kalmasını sağlamak için istekli. İkonik bir figürün greve gitmesini ve ligin itibarını potansiyel olarak zarar verme isteksizliği var.

