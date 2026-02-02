A Bola'da yer alan habere göre CR7 oynamazsa bu Portekizli forvetin fiziksel yönetimiyle ilgili olmayacak. Al-Nassr, şimdiden Cuma günü Suudi şampiyonu Al-Ittihad ile yapacakları karşılaşmaya odaklanıyor ve bu, efsanevi 7 numaralarının sahneye çıkmasını umutsuzca isteyecekleri bir maç.
A Bola'ya göre, Ronaldo, son üç yıldır temsil ettiği kulübü yöneten Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) yönetim şekliyle, özellikle de aynı fon tarafından yönetilen rakip kulüplere verilen muameleyle kıyaslandığında, memnun değil.
Al-Nassr'da takım kaptanı olan Ronaldo, takımına yapılan yatırım eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Teknik direktörü Jorge Jesus, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gerekli mali desteği henüz alabilmiş değil. Irak'tan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Haydeer Abdulkareem, Al-Nassr’ın tek transferi oldu.
Al-Nassr'daki Ronaldo'nun iki vatandaşı - Simao Coutinho (sportif direktör) ve Jose Semedo (CEO) - yönetim kurulu kararıyla "ayın başında yetkilerinin dondurulduğu" söyleniyor.