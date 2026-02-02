Bu sezon yerel bir şampiyonluk mücadelesi içinde olan Al-Nassr, yerel rakipleriyle karşılaşacağı Pazartesi günü tekrar sahaya çıkacak. Portekizli GOAT Ronaldo'nun bu maçta oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Ronaldo'nun, yükü dikkatlice yönetilmeye devam ederken, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Al-Riyadh ile oynanacak maçta kadroda yer almayacağı iddia edilmişti. Fiziksel olarak en iyi durumda kalmasına rağmen, artık kulüp ve milli takım için her maçta her dakikayı oynaması mümkün değil.