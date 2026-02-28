Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in kanat oyuncusu Rodrygo'nun en büyük pişmanlığının sorumlusu neden?
Ronaldo, Real Madrid'de geçirdiği dokuz yıl boyunca tarih kitaplarını yeniden yazdı.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, 2009 ile 2018 yılları arasında Madrid'de unutulmaz dokuz yıl geçirdi. Santiago Bernabeu'da geçirdiği bu süre zarfında tarih kitaplarını yeniden yazdı ve Blancos'un tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 438 maçta 450 gol attı.
Ronaldo, Real Madrid'in iki La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu ve tüm zamanların en iyileri arasında yerini sağlamlaştırdı. Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona'nın yıldızı olarak düzenli olarak Ronaldo ile rekabet etti.
Rodrygo, CR7 ile birlikte oynayamadığı için hayal kırıklığına uğradı.
CR7, Serie A devi Juventus'a çarpıcı bir transfer gerçekleştirerek Bernabeu'ya veda etti. Rodrygo'nun İspanya'ya transferi o yaz kesinleşti, ancak transferin resmi olarak gerçekleşmesi için 18 yaşını doldurana kadar 12 ay beklemesi gerekti. Yetenekli Brezilyalı oyuncu Madrid'e geldiğinde, Ronaldo çoktan gitmişti.
Bu durum, Rodrygo için hâlâ bir hayal kırıklığı kaynağı. Brezilyalı YouTube kanalı Lives do Jon'a futbol kariyerindeki en büyük pişmanlığını şöyle anlattı: "Cristiano Ronaldo ile oynamak istedim, ama bu gerçekleşmedi. O benim rol modelim olduğu için çok yazık. Ona her zaman hayranlık duymuşumdur."
Rodrygo, Ronaldo'nun ünlü izinden gitme görevini üstlendikten sonra Madrid'e kolayca uyum sağladı. Son üç sezonda çift haneli gol sayıları kaydederek oyunundaki potansiyeli ortaya çıkardı.
Şu anda 25 yaşında olan hızlı Güney Amerikalı oyuncu, aynı ülkeden Vinicius Junior ve Dünya Kupası şampiyonu Fransa milli takımı oyuncusu Kylian Mbappe'nin de yer aldığı hücum hattında başrol oynuyor.
Rodrygo neden Şampiyonlar Ligi'nde ceza aldı?
Sakatlıklar bu sezon onun ilerlemesini bir miktar engelledi, ayrıca son zamanlarda Avrupa'da zamansız bir ceza aldı. Rodrygo, Real'in Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi grup aşaması son maçında kırmızı kart gördü.
Ukraynalı kaleci Anatoliy Trubin'in Estadio da Luz'da ev sahibi takım için gol attığı bu dramatik maçın son dakikalarında oyundan atılan Rodrygo, aşırı zaman kaybı olduğunu düşündüğü bir duruma itiraz etti.
Maç hakemine itiraz etti ve sarı kart gördü. Rodrygo, dilini tutamayınca sahadan çıkarıldı ve ardından iki maçlık bir ceza aldı. Bu ceza, Real'in Benfica ile hemen ardından oynayacağı eleme turu play-off maçlarında her iki maçta da forma giyememesine neden oldu.
Vinicius'un Blancos'un 3-1'lik toplam galibiyetinde başrol oynadığı bu maçlarda sadece seyirci olarak kalmak zorunda kalmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Artık sakat değilim, ikinci maça çıkmaya hazırdım. Hakeme şikayet ettiğim için cezalandırıldım. Ondan bir dakika daha süre istedim ve bana sarı kart gösterdi. Sonra 'şaka mı yapıyorsun' dedim ve bunun için iki maçlık ceza aldım. İnanılmazdı."
Transfer haberleri: Premier Lig kulüpleri Rodrygo'ya ilgi gösteriyor
Rodrygo, her transfer döneminde ortaya çıkan ayrılık söylentileriyle Real Madrid'deki uzun vadeli geleceği sorgulanmaya devam ediyor. 2025'teki söylentilere şöyle tepki gösterdi: "Buna alıştım; her yıl ayrılacağım söyleniyor. Transfer döneminde her hafta farklı bir takımda oynuyordum.
Ailem ve arkadaşlarımla şaka bile yaptım: 'Bakın, bugün bu takımdayım, yarın o takımdayım.' Her hafta farklı bir takımdaydım, ama dediğim gibi, zihinsel olarak çok sakindim ve bu beni hiç etkilemedi. Bu formayı giydiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."
2026 yazına doğru, Dünya Kupası da dahil olmak üzere, Chelsea, Liverpool ve Arsenal gibi Premier League'in ağır topları Rodrygo'nun İspanya'daki durumunu takip ettiği söyleniyor.
