Sakatlıklar bu sezon onun ilerlemesini bir miktar engelledi, ayrıca son zamanlarda Avrupa'da zamansız bir ceza aldı. Rodrygo, Real'in Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi grup aşaması son maçında kırmızı kart gördü.

Ukraynalı kaleci Anatoliy Trubin'in Estadio da Luz'da ev sahibi takım için gol attığı bu dramatik maçın son dakikalarında oyundan atılan Rodrygo, aşırı zaman kaybı olduğunu düşündüğü bir duruma itiraz etti.

Maç hakemine itiraz etti ve sarı kart gördü. Rodrygo, dilini tutamayınca sahadan çıkarıldı ve ardından iki maçlık bir ceza aldı. Bu ceza, Real'in Benfica ile hemen ardından oynayacağı eleme turu play-off maçlarında her iki maçta da forma giyememesine neden oldu.

Vinicius'un Blancos'un 3-1'lik toplam galibiyetinde başrol oynadığı bu maçlarda sadece seyirci olarak kalmak zorunda kalmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Artık sakat değilim, ikinci maça çıkmaya hazırdım. Hakeme şikayet ettiğim için cezalandırıldım. Ondan bir dakika daha süre istedim ve bana sarı kart gösterdi. Sonra 'şaka mı yapıyorsun' dedim ve bunun için iki maçlık ceza aldım. İnanılmazdı."