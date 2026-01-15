Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi ikiye katlayarak kıskandırdı!
Ronaldo'nun Sportico listesinin zirvesine çıkmak için kazandıkları
Ronaldo üst üste üçüncü yıl Sportico listesinde zirvede yer alıyor. Suudi Pro Ligi işverenleriyle olan sözleşmesinin 12 ay boyunca 200 milyon dolar (149 milyon £) değerinde olduğu söyleniyor. Diğer girişimlerden ise 60 milyon dolar (45 milyon £) daha kazanıyor.
Beş kez Ballon d'Or kazanan CR7, dokuz yıl üst üste en az 100 milyon dolar (74 milyon £) kazandı ve bu, 200 milyon doların ötesine geçtiği üçüncü durum. Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili ve Therabody ile yaptığı anlaşmalar dahil olmak üzere birçok kazançlı sponsor ortaklığına sahip. Çevrimiçi toplam takipçi sayısı 1 milyarı aştı.
Messi, MLS Cup galibi Inter Miami ile yeni sözleşme imzaladı
Arjantinli ikon Messi Sportico listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Ancak, Ronaldo'nun kazandığının yarısını elde ediyor; Dünya Kupası şampiyonu, 2025 boyunca $130 milyon (£97 milyon) kazanç gücü üretiyor. MLS Cup şampiyonu Inter Miami ile 2028'e kadar yeni bir sözleşme imzaladı.
Ronaldo da Al-Nassr'da yeni şartlar üzerinde çalışıyor ve orada tarihi bir anlaşma 2027 yazına kadar uzatıldı. Halihazırda 40 yaşında olan efsanevi forvet oyuncusunun o noktayı aşarak oynamaya devam edebileceği öne sürüldü. Hem o hem de Messi için bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'na katılmaları bekleniyor.
Neymar neden en çok kazananlar listesinde geriledi?
Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar da listede yer alıyor. Selecao teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye formda olduğunu kanıtlaması gerekiyor, ancak çocukluk kulübü Santos ile yeni bir sözleşme imzaladı ve sakatlık sorunlarını geride bıraktıktan sonra tekrar gülerek oynamaya başladı.
2025'in başlarında memleketine geri döndü. Suudi Pro Ligi takımı Al-Hilal ile olan anlaşması feshedildikten sonra, Neymar anavatanı Güney Amerika'da önemli ölçüde daha az kazanıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Sportico'nun ilk altısından çıktı ve 30 numaraya geriledi - rakamları bir yıl öncesine göre neredeyse 50 milyon dolar (£37 milyon) azaldı.
NBA ve NFL yıldızlarından hangileri ilk 100'de yer alıyor?
Genel olarak, ilk 100 sporcu 6.05 milyar dolar (4.5 milyar £) kazandı - bu rakam geçen yıla göre %2.1 azaldı. Erkeklerde listeye girme noktası 37.9 milyon dolar (28.2 milyon £) iken, tenis süperstarı Coco Gauff 37.5 milyon dolar (28 milyon £) ile kadınlar listesinde en yüksek ücretli kadın sporcu oldu.
Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Suudi organizatörlerle yaptığı kazançlı bir anlaşmayla erkekler listesinde Ronaldo ve Messi arasına giriyor. NBA oyuncuları tekrar öne çıkarken, ilk 100'ün %40'ını temsil ediyor - LA Lakers ikonu LeBron James sahadışında 80 milyon dolar (60 milyon £) kazanıyor. Son 13 sezonun 12'sinde en çok kazanan basketbol yıldızı oldu - yalnızca Steph Curry bu zinciri 2024-25 sezonunda kırdı.
NFL, 100 kişilik listenin içinde 22 oyuncu ile NBA'in ardından geliyor. Kansas City Chiefs lideri Patrick Mahomes listeye dahil olurken, onu yakından takip eden oyun kurucular Josh Allen ve Justin Herbert.
Futbol, ilk 100'de 13 oyuncuya ve ilk 20'de beş oyuncuya sahip. Aynı zamanda Suudi Pro Ligi'nde oynayan Karim Benzema altıncı sırada yer alıyor. Real Madrid ‘Galactico’su Kylian Mbappe ilk 10'un hemen dışında, Manchester City'nin golcü ismi Erling Haaland ise 18. sırada.