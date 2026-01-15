Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi ikiye katlayarak kıskandırdı!

Ronaldo üst üste üçüncü yıl Sportico listesinde zirvede yer alıyor. Suudi Pro Ligi işverenleriyle olan sözleşmesinin 12 ay boyunca 200 milyon dolar (149 milyon £) değerinde olduğu söyleniyor. Diğer girişimlerden ise 60 milyon dolar (45 milyon £) daha kazanıyor.

Beş kez Ballon d'Or kazanan CR7, dokuz yıl üst üste en az 100 milyon dolar (74 milyon £) kazandı ve bu, 200 milyon doların ötesine geçtiği üçüncü durum. Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili ve Therabody ile yaptığı anlaşmalar dahil olmak üzere birçok kazançlı sponsor ortaklığına sahip. Çevrimiçi toplam takipçi sayısı 1 milyarı aştı.