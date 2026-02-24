Cristiano Ronaldo, Kış Olimpiyatları'nda korkunç bir düşüşün ardından hastaneden taburcu edilen Amerikalı kayakçı Lindsey Vonn'a şık bir mesaj gönderdi

Sosyal medyada duygusal bir paylaşımda, Vonn nihayet hastaneden taburcu olabildiğinde, Olimpiyat Oyunları başlamadan birkaç hafta önce diz bağlarında hasar gören 41 yaşındaki sporcu, geçirdiği korkunç yaralanmalar hakkında şunları söyledi: "Karmaşık bir tibia kırığı geçirdim, ayrıca fibula başım da kırıldı ve her şey paramparça oldu. Durumun bu kadar karmaşık olmasının nedeni kompartman sendromu yaşamamdı. Kompartman sendromu, vücudunuzun bir bölgesinde o kadar çok travma yaşarsınız ki, çok fazla kan olur ve kan pıhtılaşır. Temel olarak kompartmandaki her şeyi ezip geçer - kaslar, sinirler, tendonlar, hepsi ölür. Dr. Tom Hackett bacağımı kurtardı, bacağımın kesilmesini önledi.

"Fasciotomi denen bir ameliyat yaptı, bacağımın her iki tarafını da kesip havalandırdı ve beni kurtardı. Her zaman her şeyin bir nedeni olduğunu söylerim. Bu kazada zaten yırtılacaktı ama ACL'mi yırtmamış olsaydım, Tom [Hackett] orada olmazdı, bacağımı kurtaramazdı. Kendisine çok şanslı ve minnettarım, bacağımı yeniden inşa etmek için yaptığı altı saatlik ameliyat inanılmaz derecede iyi geçti. Tüm ameliyatlar nedeniyle kan kaybından dolayı hemoglobinim çok düşüktü, bu yüzden hastanede umduğumdan biraz daha uzun kaldım.

“Gerçekten çok zorlandım, ağrı biraz kontrolden çıkmıştı ve kan nakli olmam gerekti. Bu bana çok yardımcı oldu ve durumu atlattım, şimdi taburcu oldum. Şu anda tekerlekli sandalyedeyim, hareket edemiyorum ve bir süre daha tekerlekli sandalyede kalacağım çünkü sağ ayak bileğim de kırıldı. Umarım biraz sonra koltuk değneği kullanabilirim ama göreceğiz, muhtemelen en az iki ay koltuk değneği kullanacağım. Ama rehabilitasyona hemen başlayacağım ve neler yapabileceğime bakacağım ve her zamanki gibi adım adım ilerleyeceğim.”