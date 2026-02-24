Getty/GOAL
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, Kış Olimpiyatları'nda korkunç bir düşüşün ardından hastaneden taburcu edilen Amerikalı kayakçı Lindsey Vonn'a şık bir mesaj gönderdi
Vonn beş ameliyat geçirdikten sonra ampütasyon korkusu azaldı
Bir ara Vonn'un bacağını kaybedebileceği ve ampütasyonun çok gerçekçi bir endişe olduğu korkusu vardı, ancak bu alandaki en iyi tıp uzmanları, onun tam iyileşme yoluna girmesine yardımcı oldular.
Vonn altın madalya için bir kez daha yarışmaya başladıktan sadece 13 saniye sonra, İtalya'nın kuzeyindeki dağlarda korkutucu sahneler yaşandı. O günden bu yana Avrupa'da dört büyük ameliyat geçirdi ve bir de memleketi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ameliyat daha oldu. Dr. Tom Hackett, Vonn'un bacağını kaybetmesini önlemeye yardımcı olduğu için alkışlandı.
- Getty
Vonn, korkunç kazada aldığı yaraları açıklıyor
Sosyal medyada duygusal bir paylaşımda, Vonn nihayet hastaneden taburcu olabildiğinde, Olimpiyat Oyunları başlamadan birkaç hafta önce diz bağlarında hasar gören 41 yaşındaki sporcu, geçirdiği korkunç yaralanmalar hakkında şunları söyledi: "Karmaşık bir tibia kırığı geçirdim, ayrıca fibula başım da kırıldı ve her şey paramparça oldu. Durumun bu kadar karmaşık olmasının nedeni kompartman sendromu yaşamamdı. Kompartman sendromu, vücudunuzun bir bölgesinde o kadar çok travma yaşarsınız ki, çok fazla kan olur ve kan pıhtılaşır. Temel olarak kompartmandaki her şeyi ezip geçer - kaslar, sinirler, tendonlar, hepsi ölür. Dr. Tom Hackett bacağımı kurtardı, bacağımın kesilmesini önledi.
"Fasciotomi denen bir ameliyat yaptı, bacağımın her iki tarafını da kesip havalandırdı ve beni kurtardı. Her zaman her şeyin bir nedeni olduğunu söylerim. Bu kazada zaten yırtılacaktı ama ACL'mi yırtmamış olsaydım, Tom [Hackett] orada olmazdı, bacağımı kurtaramazdı. Kendisine çok şanslı ve minnettarım, bacağımı yeniden inşa etmek için yaptığı altı saatlik ameliyat inanılmaz derecede iyi geçti. Tüm ameliyatlar nedeniyle kan kaybından dolayı hemoglobinim çok düşüktü, bu yüzden hastanede umduğumdan biraz daha uzun kaldım.
“Gerçekten çok zorlandım, ağrı biraz kontrolden çıkmıştı ve kan nakli olmam gerekti. Bu bana çok yardımcı oldu ve durumu atlattım, şimdi taburcu oldum. Şu anda tekerlekli sandalyedeyim, hareket edemiyorum ve bir süre daha tekerlekli sandalyede kalacağım çünkü sağ ayak bileğim de kırıldı. Umarım biraz sonra koltuk değneği kullanabilirim ama göreceğiz, muhtemelen en az iki ay koltuk değneği kullanacağım. Ama rehabilitasyona hemen başlayacağım ve neler yapabileceğime bakacağım ve her zamanki gibi adım adım ilerleyeceğim.”
Ronaldo, 'efsane' Vonn'a destek mesajı gönderdi
Vonn'a destek mesajları yağdı, Portekizli süperstar Ronaldo da ona cesaret verici sözler söyleyenler arasında yer aldı. Hala Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Nassr'da güçlü performansını sürdüren eski Manchester United ve Real Madrid forveti, 40 yaşını geçtikten sonra da en üst düzeyde rekabet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Vonn'un paylaşımının yorum bölümünde şunları yazdı: "Şampiyonlar, kazandıkları anlar ve pes etmedikleri anlarla tanımlanır. Lindsey Vonn, fethettiğin dağlar, sahip olduğun güçten asla daha büyük olmadı. Mücadeleye devam et. Efsaneler her zaman yükselir."
İki hafta süren zorlu ameliyatlar ve tıbbi tedavinin ardından Vonn, eve dönmekten mutlu. Uzun bir rehabilitasyon programına başlayacağını da ekledi: "Şimdi rehabilitasyona odaklanacağım ve birkaç hafta içinde tekerlekli sandalyeden koltuk değneklerine geçeceğim.
Tüm kemiklerin iyileşmesi yaklaşık bir yıl sürecek ve sonra tüm metalleri çıkarmak isteyip istemediğime karar vereceğim, ardından tekrar ameliyat olacağım ve sonunda ön çapraz bağımı düzelteceğim. Uzun bir yol olacak ama başaracağım. En azından hastaneden çıktım. Hepinizi seviyorum.”
- Getty
Futbolun en iyisi Ronaldo, 41 yaşında hala formda
Ronaldo, rekorları alt üst eden kariyeri boyunca ciddi sakatlıklardan kaçınmayı başardı. Bu sayede 41 yaşını geçmesine rağmen oynamaya devam edebildi. Her zaman formda olan bu forvet, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımında yer almayıhedefliyor ve Orta Doğu'da grev yaptıktan sonra, muhtemelen Lionel Messi'nindeoynadığı MLS'e transfer olabileceği konuşuluyor.
Reklam