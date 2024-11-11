Cristiano Ronaldo Ole Gunnar Solskjaer Kieran McKenna Man Utd IpswichGetty/GOAL
Uğur Aktan

"Cristiano Ronaldo hepimiz için çok büyük bir hataydı ve bu konuda sadece bir kişi tarafından uyarıldım"

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Ole Gunnar Solskjaer, Kieran McKenna'nın kendisine 2021'de Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalamamasını tavsiye ettiğini açıkladı.

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  • Solskjaer, Ronaldo transferinin bir hata olduğunu söyledi
  • McKenna Norveçli teknik adamı uyarmıştı
  • Deneyimli futbol adamı United'daki görevi nedeniyle gururlu
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