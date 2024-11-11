Getty/GOALUğur Aktan"Cristiano Ronaldo hepimiz için çok büyük bir hataydı ve bu konuda sadece bir kişi tarafından uyarıldım"M. UnitedC. RonaldoO. SolskjaerK. McKennaIpswich TownAl Nassr FCPremier LigPremier LigOle Gunnar Solskjaer, Kieran McKenna'nın kendisine 2021'de Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalamamasını tavsiye ettiğini açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowSolskjaer, Ronaldo transferinin bir hata olduğunu söylediMcKenna Norveçli teknik adamı uyarmıştıDeneyimli futbol adamı United'daki görevi nedeniyle gururluFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱