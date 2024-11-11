"Cristiano Ronaldo hepimiz için çok büyük bir hataydı ve bu konuda sadece bir kişi tarafından uyarıldım"

Ole Gunnar Solskjaer, Kieran McKenna'nın kendisine 2021'de Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalamamasını tavsiye ettiğini açıkladı.

Article continues below Article continues below Article continues below Solskjaer, Ronaldo transferinin bir hata olduğunu söyledi

McKenna Norveçli teknik adamı uyarmıştı

Deneyimli futbol adamı United'daki görevi nedeniyle gururlu Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱