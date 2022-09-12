Real Madrid sadece büyük harcamalar yapmadı, aynı zamanda bu yüzyılda bazı akıllıca satışlar da yaptı.

Real Madrid'e bir kulüp olarak bakmamız ve kulübün transfer satış stratejisinin ne kadar verimli olduğunu kanıtlamamız sık rastlanan bir durum değil.

Ancak onlar sadece rekor kıran büyük transferler yapma konusunda itibar kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda bazı yüksek profilli oyuncuları göz kamaştırıcı rakamlarla satmayı başardılar.

Son yıllarda Madrid, kaynaklarını hâlihazırdaki yıldızlar yerine gelecek için gençleri transfer etmeye yatırdı ve bunu yaparken gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bazılarını gönderdi.

Haberin devamı aşağıda

Belki riskli bir strateji, ancak örneğin Cristiano Ronaldo'nun satılmasıyla Karim Benzema büyük bir çıkış yakaladı. Ronaldo'nun gidişi aynı zamanda Vinicius Jr.'ın da gelişmesine izin verdi.

Yine de Portekizli yıldız, Madrid'den büyük bir ücret karşılığında ayrılan tek oyuncu değil!

Sezon En büyük satış Ücret Toplam satış 2022/23 Casemiro 70.65 milyon euro 92.15 milyon euro 2021/22 Raphael Varane 40 milyon euro 78 milyon euro 2020/21 Achraf Hakimi 43 milyon euro 104.20 milyon euro 2019/20 Mateo Kovacic 45 milyon euro 135.50 milyon euro 2018/19 Cristiano Ronaldo 117 milyon euro 136.10 milyon euro 2017/18 Alvaro Morata 66 milyon euro 132.50 milyon euro 2016/17 Jese 25 milyon euro 37.50 milyon euro 2015/16 Asier Illarramendi 17 milyon euro 32.65 milyon euro 2014/15 Angel Di Maria 75 milyon euro 112.10 milyon euro 2013/14 Mesut Özil 47 milyon euro 113.50 milyon euro 2012/13 Esteban Granero 8 milyon euro 33.50 milyon euro 2011/12 Ezequiel Garay 5.50 milyon euro 8 milyon euro 2010/11 Rafael van der Vaart 10.50 milyon euro 10.50 milyon euro 2009/10 Arjen Robben 25 milyon euro 88.50 milyon euro 2008/09 Robinho 43 milyon euro 71 milyon euro 2007/08 Cicinho 11 milyon euro 42.40 milyon euro 2006/07 Ronaldo 7.50 milyon euro 15.35 milyon euro 2005/06 Michael Owen 25 milyon euro 43.10 milyon euro 2004/05 Fernando Morientes 9.25 milyon euro 9.25 milyon euro 2003/04 Claude Makelele 20 milyon euro 32.80 milyon euro 2002/03 Fernando 5.20 milyon euro 8.20 milyon euro 2001/02 - - - 2000/01 Nicolas Anelka 34.50 milyon euro 121.95 milyon euro TOPLAM 1.4 milyar euro

*Tüm rakamlar Transfermarkt'tan alınmıştır.

Real Madrid'in en pahalı 10 oyuncu satışı