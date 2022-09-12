Real Madrid'e bir kulüp olarak bakmamız ve kulübün transfer satış stratejisinin ne kadar verimli olduğunu kanıtlamamız sık rastlanan bir durum değil.
Ancak onlar sadece rekor kıran büyük transferler yapma konusunda itibar kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda bazı yüksek profilli oyuncuları göz kamaştırıcı rakamlarla satmayı başardılar.
Son yıllarda Madrid, kaynaklarını hâlihazırdaki yıldızlar yerine gelecek için gençleri transfer etmeye yatırdı ve bunu yaparken gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bazılarını gönderdi.
Belki riskli bir strateji, ancak örneğin Cristiano Ronaldo'nun satılmasıyla Karim Benzema büyük bir çıkış yakaladı. Ronaldo'nun gidişi aynı zamanda Vinicius Jr.'ın da gelişmesine izin verdi.
Yine de Portekizli yıldız, Madrid'den büyük bir ücret karşılığında ayrılan tek oyuncu değil!
Sezon
En büyük satış
Ücret
Toplam satış
2022/23
Casemiro
70.65 milyon euro
92.15 milyon euro
2021/22
Raphael Varane
40 milyon euro
78 milyon euro
2020/21
Achraf Hakimi
43 milyon euro
104.20 milyon euro
2019/20
Mateo Kovacic
45 milyon euro
135.50 milyon euro
2018/19
Cristiano Ronaldo
117 milyon euro
136.10 milyon euro
2017/18
Alvaro Morata
66 milyon euro
132.50 milyon euro
2016/17
Jese
25 milyon euro
37.50 milyon euro
2015/16
Asier Illarramendi
17 milyon euro
32.65 milyon euro
2014/15
Angel Di Maria
75 milyon euro
112.10 milyon euro
2013/14
Mesut Özil
47 milyon euro
113.50 milyon euro
2012/13
Esteban Granero
8 milyon euro
33.50 milyon euro
2011/12
Ezequiel Garay
5.50 milyon euro
8 milyon euro
2010/11
Rafael van der Vaart
10.50 milyon euro
10.50 milyon euro
2009/10
Arjen Robben
25 milyon euro
88.50 milyon euro
2008/09
Robinho
43 milyon euro
71 milyon euro
2007/08
Cicinho
11 milyon euro
42.40 milyon euro
2006/07
Ronaldo
7.50 milyon euro
15.35 milyon euro
2005/06
Michael Owen
25 milyon euro
43.10 milyon euro
2004/05
Fernando Morientes
9.25 milyon euro
9.25 milyon euro
2003/04
Claude Makelele
20 milyon euro
32.80 milyon euro
2002/03
Fernando
5.20 milyon euro
8.20 milyon euro
2001/02
-
-
-
2000/01
Nicolas Anelka
34.50 milyon euro
121.95 milyon euro
TOPLAM
1.4 milyar euro
*Tüm rakamlar Transfermarkt'tan alınmıştır.