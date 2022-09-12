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Samet Çayır

Cristiano Ronaldo'dan Casemiro'ya - Real Madrid, oyuncu satışından nasıl 1,4 milyar euro'dan fazla kazandı?

Transfer gurusReal MadridFEATURESTransfersC. RonaldoM. KovacicR. VaraneA. HakimiA. Di MariaM. OzilCasemiro

Real Madrid sadece büyük harcamalar yapmadı, aynı zamanda bu yüzyılda bazı akıllıca satışlar da yaptı.

Real Madrid'e bir kulüp olarak bakmamız ve kulübün transfer satış stratejisinin ne kadar verimli olduğunu kanıtlamamız sık rastlanan bir durum değil.

Ancak onlar sadece rekor kıran büyük transferler yapma konusunda itibar kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda bazı yüksek profilli oyuncuları göz kamaştırıcı rakamlarla satmayı başardılar.

Son yıllarda Madrid, kaynaklarını hâlihazırdaki yıldızlar yerine gelecek için gençleri transfer etmeye yatırdı ve bunu yaparken gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bazılarını gönderdi.

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Belki riskli bir strateji, ancak örneğin Cristiano Ronaldo'nun satılmasıyla Karim Benzema büyük bir çıkış yakaladı. Ronaldo'nun gidişi aynı zamanda Vinicius Jr.'ın da gelişmesine izin verdi.

Yine de Portekizli yıldız, Madrid'den büyük bir ücret karşılığında ayrılan tek oyuncu değil!

Sezon

En büyük satış

Ücret

Toplam satış

2022/23

Casemiro

70.65 milyon euro

92.15 milyon euro

2021/22

Raphael Varane

40 milyon euro

78 milyon euro

2020/21

Achraf Hakimi

43 milyon euro

104.20 milyon euro

2019/20

Mateo Kovacic

45 milyon euro

135.50 milyon euro

2018/19

Cristiano Ronaldo

117 milyon euro

136.10 milyon euro

2017/18

Alvaro Morata

66 milyon euro

132.50 milyon euro

2016/17

Jese

25 milyon euro

37.50 milyon euro

2015/16

Asier Illarramendi

17 milyon euro

32.65 milyon euro

2014/15

Angel Di Maria

75 milyon euro

112.10 milyon euro

2013/14

Mesut Özil

47 milyon euro

113.50 milyon euro

2012/13

Esteban Granero

8 milyon euro

33.50 milyon euro

2011/12

Ezequiel Garay

5.50 milyon euro

8 milyon euro

2010/11

Rafael van der Vaart

10.50 milyon euro

10.50 milyon euro

2009/10

Arjen Robben

25 milyon euro

88.50 milyon euro

2008/09

Robinho

43 milyon euro

71 milyon euro

2007/08

Cicinho

11 milyon euro

42.40 milyon euro

2006/07

Ronaldo

7.50 milyon euro

15.35 milyon euro

2005/06

Michael Owen

25 milyon euro

43.10 milyon euro

2004/05

Fernando Morientes

9.25 milyon euro

9.25 milyon euro

2003/04

Claude Makelele

20 milyon euro

32.80 milyon euro

2002/03

Fernando

5.20 milyon euro

8.20 milyon euro

2001/02

-

-

-

2000/01

Nicolas Anelka

34.50 milyon euro

121.95 milyon euro

TOPLAM

1.4 milyar euro

*Tüm rakamlar Transfermarkt'tan alınmıştır.

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