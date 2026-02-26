Cristiano Ronaldo, CR7'nin kulüp sahibi olma hedefini sürdürürken İspanyol kulübü Almeria'nın hisselerini satın aldı

Almeria, Mayıs 2025'te Suudi bir yatırım grubu tarafından satın alındı. Tüm zamanların en iyi futbolcusu Ronaldo, şu anda Orta Doğu'da Al-Nassr kulübünde forma giyiyor ve dünya futbolunda en kazançlı sözleşmeye sahip.

41 yaşındaki efsane oyuncu, rekorları alt üst eden kariyeri sona erdiğinde kulüp sahibi olmak istediğini daha önce açıklamıştı. 1989 yılında kurulan bir kulübü satın almakla ilgili olarak şunları söyledi: "Uzun zamandır sahaların ötesinde futbola katkıda bulunma arzusundaydım. UD Almería, güçlü bir temele ve net bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Kulübü yeni büyüme aşamasına taşımak için liderlik eden ekiple çalışmak istiyorum" dedi.

Almeria başkanı Mohamed al Khereiji, Ronaldo'nun takıma katılmasına çok sevindiğini belirterek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O, sahada en iyisi olarak kabul ediliyor. İspanyol liglerini çok iyi biliyor ve hem takım hem de gençlik akademisi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor."

Almeria, 2024 yılında La Liga'dan düştü. Ancak şu anda Segunda Division'da üçüncü sırada yer alıyor - lider Racing Santander'in iki puan gerisinde - ve yükselme yarışında hala çok iyi durumda.

Ronaldo'nun varlığı, bağlantıları ve para kazanma yeteneği, Power Horse Stadyumu'nda büyük memnuniyetle karşılanacaktır. CR7'nin tarihi golcü kariyerini sonlandırmadan önce başka kulüplere yatırım yapma olasılığı da hala var.