Getty
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, CR7'nin kulüp sahibi olma hedefini sürdürürken İspanyol kulübü Almeria'nın hisselerini satın aldı
Real Madrid'in simgesi Ronaldo, İspanyol futboluna geri döndü
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Santiago Bernabeu'da 438 maçta 450 gol attığı ikonik döneminde bir kez Almeria'ya karşı forma giymişti. Son transferinin mali koşulları açıklanmadı, ancak "uzun vadeli stratejik bir yatırım" yaptığı söyleniyor.
Almeria'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle deniyor: "Cristiano Ronaldo, CR7 SA'nın bir yan kuruluşu olan CR7 Sports Investments aracılığıyla UD Almería'nın hisselerinin %25'ini satın aldı. Bu, hem kulübün hem de Portekizli iş adamının yatırım portföyünün sürekli genişlemesinde önemli bir adımdır.
Bu anlaşma, Başkan Mohamed Al Khereiji'nin iş grubu SMC Group aracılığıyla yürüttüğü kuruluşun uluslararası genişlemesinin bir parçasıdır."
- Getty
Sahiplik, uzun zamandır Ronaldo'nun büyük planının bir parçası olmuştur.
Almeria, Mayıs 2025'te Suudi bir yatırım grubu tarafından satın alındı. Tüm zamanların en iyi futbolcusu Ronaldo, şu anda Orta Doğu'da Al-Nassr kulübünde forma giyiyor ve dünya futbolunda en kazançlı sözleşmeye sahip.
41 yaşındaki efsane oyuncu, rekorları alt üst eden kariyeri sona erdiğinde kulüp sahibi olmak istediğini daha önce açıklamıştı. 1989 yılında kurulan bir kulübü satın almakla ilgili olarak şunları söyledi: "Uzun zamandır sahaların ötesinde futbola katkıda bulunma arzusundaydım. UD Almería, güçlü bir temele ve net bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Kulübü yeni büyüme aşamasına taşımak için liderlik eden ekiple çalışmak istiyorum" dedi.
Almeria başkanı Mohamed al Khereiji, Ronaldo'nun takıma katılmasına çok sevindiğini belirterek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O, sahada en iyisi olarak kabul ediliyor. İspanyol liglerini çok iyi biliyor ve hem takım hem de gençlik akademisi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor."
Almeria, 2024 yılında La Liga'dan düştü. Ancak şu anda Segunda Division'da üçüncü sırada yer alıyor - lider Racing Santander'in iki puan gerisinde - ve yükselme yarışında hala çok iyi durumda.
Ronaldo'nun varlığı, bağlantıları ve para kazanma yeteneği, Power Horse Stadyumu'nda büyük memnuniyetle karşılanacaktır. CR7'nin tarihi golcü kariyerini sonlandırmadan önce başka kulüplere yatırım yapma olasılığı da hala var.
Ronaldo, Wrexham'da Reynolds ve Mac'i taklit etmek için destek aldı
Eski Manchester United takım arkadaşı Louis Saha, Portekizli ikonun Kuzey Galler'de Hollywood süperstarlarıyla benzer bir yol izlediğini şöyle söylemişti: "Cristiano Ronaldo, Wrexham'da Ryan Reynolds'ın izinden gidebilir ve büyük bir başarı elde edebilir. Dünyada Cristiano'dan daha iyi bir tanıtımcı yok ve bu, seviyesi ne olursa olsun bir futbol kulübünde harikalar yaratır.
"Sosyal medya devasa bir makinedir ve kimse Cristiano ile rekabet edemez, o dünyanın en büyük yıldızıdır ve emeklilikte ne yaparsa yapsın, insanlar onu takip edecektir. Bir yıl içinde Al-Nassr'a 20 milyon takipçi daha kazandırdı ve bir kulüp satın almaya karar verirse, bu sayı daha da artabilir.
“Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, Wrexham'da hemen büyük bir etki yarattılar ve oyunculara çok para harcayabildiler ve o zamandan beri elde ettikleri başarıyı gördük. Cristiano Ronaldo bir kulüp satın almaya karar verirse, spor direktörü olmaktan çok mutlu olurum!”
- Getty
Ronaldo, Mbappe ve Modric ile birlikte paydaşlar kulübüne katıldı
Ronaldo, Kylian Mbappe, Luka Modric, Vinicius Junior ve Juan Mata gibi kulüp hisselerine sahip bir oyuncu oldu. Bu listeye, çok da uzak olmayan bir gelecekte, bir başka Real Madrid efsanesi olan Sergio Ramos'un çocukluk takımı Sevilla'yı devralmak için görüşmelere başlamasıyla yeni isimler eklenebilir.
Reklam