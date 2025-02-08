Real Madrid vs Manchester CityGetty Images Sport
Uğur Aktan

Cristiano Ronaldo Beşiktaş’ın transferini engellemek için maaşını Beşiktaş’ın istediği yıldıza teklif etmiş!

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Cristiano Ronaldo, Pepe'yi Real Madrid'de tutmak için maaşının bir kısmından feragat etmeye hazırmış.

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  • Pepe ve Ronaldo yakın bir dostluğu paylaşıyor
  • Portekizli ikili, Real'de birlikte birkaç yıl geçirdi
  • Pepe, Ronaldo ile arkadaşlığı hakkındaki benzersiz anekdotları açıkladı
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