Cristiano Ronaldo Beşiktaş’ın transferini engellemek için maaşını Beşiktaş’ın istediği yıldıza teklif etmiş!

Getty Images SportUğur AktanCristiano Ronaldo Beşiktaş’ın transferini engellemek için maaşını Beşiktaş’ın istediği yıldıza teklif etmiş!C. RonaldoReal MadridLa LigaAl Nassr FCPremier LigPepePortekizCristiano Ronaldo, Pepe'yi Real Madrid'de tutmak için maaşının bir kısmından feragat etmeye hazırmış.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorPepe ve Ronaldo yakın bir dostluğu paylaşıyorPortekizli ikili, Real'de birlikte birkaç yıl geçirdiPepe, Ronaldo ile arkadaşlığı hakkındaki benzersiz anekdotları açıkladıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱