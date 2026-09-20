Inter'in dramatik geri dönüşlere olan eğilimi başkentte de sürdü ve takım 2-2'lik beraberlikten geri dönerek mücadele etti, ancak ortaya konan performansın niteliği Chivu'nun oyuncularından daha fazlasını talep etmesine neden oldu. Bu sezon üçüncü kez Inter, ritmini bulmadan önce kendisini iki gol geride buldu; eski savunmacı da bu eğilimi ortadan kaldırmakta kararlı. Son düdüğün ardından konuşan Chivu, ikinci yarıda gösterilen ruh övgüye değer olsa da ilk bölümdeki etkisizliğin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu açıkça belirtti.

“İkinci yarıdan başlayacağım, çünkü devre arasında oyunculara bununla ilgili ne düşündüğümü söyledim ve bu aramızda kalacak,” diye konuşan Chivu. “Bu mutlak gerçek, benim düşündüğüm şey bu ve onların da bunu bildiğine inanıyorum. Bunu hafta içinde de onlara söyledim.”