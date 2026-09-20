AFP
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Cristian Chivu, Roma karşısındaki mücadeleci geri dönüşe rağmen Inter'de "vahşi" bir gelişim talep ediyor
Chivu, ilk düdükten itibaren agresif bir zihniyet istedi
Inter'in dramatik geri dönüşlere olan eğilimi başkentte de sürdü ve takım 2-2'lik beraberlikten geri dönerek mücadele etti, ancak ortaya konan performansın niteliği Chivu'nun oyuncularından daha fazlasını talep etmesine neden oldu. Bu sezon üçüncü kez Inter, ritmini bulmadan önce kendisini iki gol geride buldu; eski savunmacı da bu eğilimi ortadan kaldırmakta kararlı. Son düdüğün ardından konuşan Chivu, ikinci yarıda gösterilen ruh övgüye değer olsa da ilk bölümdeki etkisizliğin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu açıkça belirtti.
“İkinci yarıdan başlayacağım, çünkü devre arasında oyunculara bununla ilgili ne düşündüğümü söyledim ve bu aramızda kalacak,” diye konuşan Chivu. “Bu mutlak gerçek, benim düşündüğüm şey bu ve onların da bunu bildiğine inanıyorum. Bunu hafta içinde de onlara söyledim.”
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Maçlarda sürekli geriden gelip skoru kovalamaya çalışma alışkanlığını ortadan kaldırmak
Geride düşme alışkanlığı bu Inter takımında tekrar eden bir tema haline geldi ve Chivu, kriz çıkmasını bekleyip oyuncularının o zaman harekete geçmesi yerine inisiyatifi ele almalarını istiyor. Kadronun, maçlara ilk düdükten itibaren hükmedecek fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğuna inanıyor, ancak çoğu zaman sırtları duvara yaslanana kadar kendilerini kabul ettiremiyorlar.
Chivu, takımının daha istikrarlı bir güç haline gelmesi için aşması gereken psikolojik engeli de anlattı. "Bekleyip tepki vermemeli, baştan itibaren harekete geçmeliyiz: belli bir türde maçı oynayacak her şeye sahibiz" diye devam etti. "Vahşi ve iri görünmüyoruz ama geriye düştüğümüzde bunu gösteriyoruz ve bunu baştan yapmalıyız. Maç 100 dakika sürdüğünde ona doğru şekilde yaklaşmanız gerekir, ben her zaman sizi zor duruma sokabilecek güçlü bir takıma karşı verilen tepkiden başlardım. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor, umarım hepimiz neyin geliştirilmesi gerektiğini anlamışızdır."
Serie A taktiklerinin evrimini analiz etmek
Kendi kadrosundaki belirli sorunların ötesinde Chivu, İtalyan futbolunun değişen yapısı üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Ligin, Premier League'i andıran daha açık ve yüksek tempolu bir tarza doğru ilerlediğini belirtti. Yeni kuralların getirilmesi ve topun oyunda kaldığı sürenin uzaması, daha gollü maçların oynanmasına katkı sağladı; Inter teknik direktörü, bunun antrenörler için savunma açısından yarattığı zorluklara rağmen bu durumu heyecan verici buluyor. Modern oyunun, maçın tamamı boyunca daha yüksek düzeyde konsantrasyon gerektirdiğini öne sürdü.
"Premier League tarzı bir maç mı? Kalite ve tempo arttı. Daha açık oynuyoruz, doğru yoldayız. Yeni kurallar daha fazla canlılık getirdi ve birilerinin nefeslenmeyi düşünebileceği ölü anları ortadan kaldırdı. Hoşuma gidiyor, ayrıca bazen maçların 5-2, 5-3, 4-4 bitebileceğini de kabul etmeniz gerekiyor. Bazı şeyleri çözmek bizim sorunumuz olacak ama ben bunları seviyorum," dedi.
- Getty Images Sport
Milli maç arasından önce son durum raporu
Yurt içi sezon milli ara nedeniyle duraklarken, Chivu da Inter'in geçen sezonla kıyaslandığında genel durumunu değerlendirmek için bir an ayırdı. Başlangıçlarda yaşadıkları tekrar eden sorunlara rağmen Inter, matematiksel olarak geçen yılın bu dönemine göre daha güçlü bir konumda. Napoli ve Roma gibi üst düzey rakiplere karşı zorlu fikstürü şimdiden geride bırakan teknik direktör, topsuz oyundaki çalışmalarını geliştirmeleri hâlinde başarılı bir sezonun temelinin mevcut olduğu konusunda iyimserliğini koruyor.
Chivu, "Geçen yılla karşılaştırıldığında sezonun bu noktasında daha iyi durumdayız ve Napoli ile Roma'ya karşı iki doğrudan karşılaşma oynadığımızı da unutmayalım. Önümüzde uzun bir yol olduğunu, üzerinde çalışılması gereken birçok şey bulunduğunu biliyoruz ama ikinci yarıda yaptığımız iyi şeyleri alacağım. Futbolda her zaman iki faz vardır; topa sahip olduğunuz an ve olmadığınız an. Topa sahip olmadığımız bölümü geliştirmeliyiz" dedi.
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