Conte, Lautaro’ya övgü yağdırdı: “Onunla bir Inter var, onsuz bir Inter var”

"Lautaro'da beni en çok etkileyen şey nedir? Sürekli gelişimi," diye açıklıyor Conte. "Bir de kişiliği ve karizması. Lautaro’nun olduğu bir Inter ile olmadığı bir Inter var: Onun varlığı çok büyük bir fark yaratıyor. Arjantin’in Mısır’a attığı üçüncü goldeki Lautaro’nun hareketi biraz gözden kaçtı, ama inanılmazdı: Sahayı boydan boya geçti, topu korudu, Enzo Fernandez’in gelmesi için zaman tanıdı ve mükemmel bir orta yaptı."