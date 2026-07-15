Şu anda herhangi bir takımda görev almayan, eski milli takım teknik direktörü ve Juventus, Inter ve Napoli’nin eski teknik direktörü Antonio Conte, Gazzetta dello Sport’a konuştu. Röportajın en dikkat çekici bölümleri arasında, Salento doğumlu teknik direktörün (ve eski orta saha oyuncusunun) Lautaro Martinez’e adadığı sözler yer alıyor. Conte, 2019’dan 2021’e kadar Inter’de Martinez’i çalıştırmış ve bir Scudetto şampiyonluğu kazanmış, ancak Arjantinli forvetle zaman zaman sözlü çatışmalar yaşamıştı.
Çeviri:
Conte, Lautaro’ya övgü yağdırdı: “Onunla bir Inter var, onsuz bir Inter var”
"Lautaro'da beni en çok etkileyen şey nedir? Sürekli gelişimi," diye açıklıyor Conte. "Bir de kişiliği ve karizması. Lautaro’nun olduğu bir Inter ile olmadığı bir Inter var: Onun varlığı çok büyük bir fark yaratıyor. Arjantin’in Mısır’a attığı üçüncü goldeki Lautaro’nun hareketi biraz gözden kaçtı, ama inanılmazdı: Sahayı boydan boya geçti, topu korudu, Enzo Fernandez’in gelmesi için zaman tanıdı ve mükemmel bir orta yaptı."
Conte, değerlendirmesini şöyle sonlandırıyor: "Bir 9 numara oyuncudan böyle bir hareket beklemezsiniz. Üstelik Lautaro da, tıpkı Alvarez gibi, sadece birkaç dakika sahada kalsa bile önemli bir rol oynayabileceğini anladı. İkisi de egosunu takımın ihtiyaçlarının arkasına koyarak durumu kabullendiler: İkisi de ve onları ikna eden Scaloni gerçekten çok iyi iş çıkardılar."
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