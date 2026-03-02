Getty/GOAL
"Coleen ne düşünür?" - Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Brit Ödülleri öncesinde iki kadınla sabah 3:25'e kadar içki içerken görüldü
Rooney, yorumculuk programındaki ara sırasında Brits öncesi partisine katıldı.
Rooney çiftinin dört çocuğu var ve en büyük oğulları Kai şu anda Manchester United'ın akademi sisteminde kariyerine devam ediyor. Wayne, Old Trafford'da Red Devils'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak bir ikon olmaya devam ediyor.
Birmingham ve Plymouth'ta geçirdiği felaketle sonuçlanan teknik direktörlük görevlerinin ardından menajerliğe dönüşünü erteleyen Rooney, son zamanlarda bolca boş zamanı var. Rooney şu anda BBC Sport ve Amazon Prime Video gibi kuruluşlarda yorumculuk yapıyor.
Premier League'in son maçlarında televizyon programı olmayan Rooney, ilk kez Londra dışında düzenlenen Brit Ödülleri'ne katılmak için Manchester'a gitme izni aldı.
Görgü tanıkları, Rooney'nin Manchester'daki oteldeki tuhaf davranışlarını anlatıyor.
The Sun tarafından elde edilen fotoğraf ve videolarda, 40 yaşındaki Rooney, Manchester'daki bir otelde düzenlenen yıldızlarla dolu bir partide biraz yıpranmış görünüyor. Rooney, pop yıldızı Calum Scott ile birlikte bu mekanda bulunurken, daha sonra bir erkek arkadaşı ve birkaç kadın parti sever de onlara katıldı.
Rooney'nin daha önce evlilik dışı ilişkilerinden dolayı talihsiz manşetlere konu olduğu bir görgü tanığı The Sun'a şunları söyledi: "Wayne'i fark edenler 'Coleen ne düşünür?' diyorlardı. Coleen ortalarda görünmüyordu." Görgü tanığı sözlerine şöyle devam etti: "Wayne içki içmiş gibi görünüyordu. Biraz fazla içmiş gibi duruyordu."
Başka bir görgü tanığı, Rooney'nin sabah 1:30 civarında tuvaletten çıkarken itibarını korumaya çalıştığını şöyle anlattı: "Wayne pantolonunu ilikleyemiyor gibiydi. Bir an, pantolonu neredeyse yere düşecekti ama onu kurtarmayı başardı." "Pantolonunu çekip durdu, ama sonra yine düşüyordu" deniyor.
Rooney'nin söz konusu kadınlarla iki saat boyunca içki içip sohbet ettiği bildirildi. Partinin bir başka katılımcısı, "Kadınlarla gülüp şakalaşıyor gibi görünüyordu" dedi.
Rooney, saat 3:25'ten hemen sonra söz konusu mekanı terk etti ve kendisiyle birlikte otelden çıkan kadınlardan birinin arabasıyla ayrı bir araba ile uzaklaştı. The Sun'a şöyle söylendi: "Daha sonra tek başına ayrıldı. Oldukça fazla insanın toplandığı dışarıda durdu ve bir arabaya bindi. Yaklaşık sekiz dakika sonra bir taksi gelip kadını aldı. Sırada bekleyen insanlar onun olduğunu fark ettiler ve iyi durumda görünmediğini söylediler."
Wayne, aşırı içki içme alışkanlığını azaltmasında Coleen'in payı olduğunu söyledi.
Wayne, partneri Coleen'in aşırı alkol tüketimini azaltmasına yardımcı olduğunu söyledi. "Eğer o olmasaydı, şu anda hayatta olmayacağımı içtenlikle inanıyorum. Geçmişte birçok hata yaptım, bunlar iyi belgelenmiş ve her neyse, ama bazen biraz farklı davranıyorum ve o beni bu yolda tutuyor ve bunu 20 yılı aşkın bir süredir yapıyor.
“Dışarı çıkıp arkadaşlarımla vakit geçirmek ve gece hayatının tadını çıkarmak istiyordum. Bir noktada çok ileri gittim. Hayatımın o döneminde alkolle büyük bir mücadele içindeydim. Kimseye danışabileceğimi düşünmüyordum. Aslında danışmak da istemiyordum çünkü kimseye bu yükü yüklemek istemiyordum.”
Coleen, çocukluk aşkı Wayne ile olan ilişkisinin bazen “zor” olduğunu itiraf etti, ancak “her zaman aşk vardı, neden vazgeçelim ki?” dedi. “Aşk hala varsa, neden bunu çözmeye çalışmayalım? İnsanlar bunu görmedi çünkü bunu kapalı kapılar ardında yaptık ve bazen bir savaştı, zordu. İnsanlar sadece basında yazanları görüyor, hayatımızda neler olup bittiğini bilmiyorlar."
Kısa süre önce verdiği bir röportajda, kocasının onu otoriter bulup bulmadığını sorulduğunda şunları ekledi: "Muhtemelen öyle derdi, ama ben bazen ona söylenmesi gerektiğini söylerdim. Hayatta inişler ve çıkışlar olur, bazı şeyler olur. Ama bence genç yaştan beri birlikte olduğumuz için birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz bir takımız. Değiştiğimizi söyleyemem. Etrafımızdaki şeyler değişti diyebilirim."
Rooney ailesi Disney+ belgeselinde rol alacak
Wayne, son geceki eğlencesinin ardından daha fazla açıklama yapmak zorunda kalabilir. Rooney ailesi, özel hayatlarını gözler önüne seren bir Disney+ belgesel dizisinde rol alacak. Küresel yayın devleriyle 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) tutarında bir anlaşma yapıldığı söyleniyor.
