"Coleen ne düşünür?" - Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Brit Ödülleri öncesinde iki kadınla sabah 3:25'e kadar içki içerken görüldü

Rooney çiftinin dört çocuğu var ve en büyük oğulları Kai şu anda Manchester United'ın akademi sisteminde kariyerine devam ediyor. Wayne, Old Trafford'da Red Devils'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak bir ikon olmaya devam ediyor.

Birmingham ve Plymouth'ta geçirdiği felaketle sonuçlanan teknik direktörlük görevlerinin ardından menajerliğe dönüşünü erteleyen Rooney, son zamanlarda bolca boş zamanı var. Rooney şu anda BBC Sport ve Amazon Prime Video gibi kuruluşlarda yorumculuk yapıyor.

Premier League'in son maçlarında televizyon programı olmayan Rooney, ilk kez Londra dışında düzenlenen Brit Ödülleri'ne katılmak için Manchester'a gitme izni aldı.