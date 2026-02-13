Cole Palmer bir hile kodudur: Chelsea'nin talismanı, kondisyon seviyesi ne olursa olsun İngiltere ile Dünya Kupası'na giden uçakta yer almalıdır

Palmer, Wolves'a karşı hat-trick yaptıktan sonra Blues'un gelecekteki rakiplerine sert bir uyarıda bulunarak, "Eminim ki tam olarak forma girdiğimde en iyi halimi göreceksiniz" dedi. "Buraya mazeret uydurmaya gelmedim ve sakatlıklarımı atlatacağım. Formda olduğumda neler yapabileceğimi biliyorum ve umarım yakında o duruma geri dönebilirim."

23 yaşındaki oyuncunun ne zaman %100 formuna kavuşacağı henüz belli değil, çünkü öngörülemeyen oyun stili ve ani yön değişiklikleri nedeniyle muhtemelen kronik bir kasık problemi olan pubalji ile mücadele ediyor. Ancak Liam Rosenior'un yönetiminde, ağrı yönetimini sahada performansıyla dengelemenin bir yolunu buldu.

Bu, ülkesi için iyi bir haber. Palmer'ın şu ana kadar İngiltere için hayati bir hücum oyuncusu olması bekleniyordu, ancak sakatlıklar ona fırsat vermedi ve Dünya Kupası'na katılma şansı zayıf görünüyordu. Ancak en iyi ve en etkili formuna geri döndüğü için, tamamen formda olmasa bile Tuchel'in kadrosuna son anda girebilir.