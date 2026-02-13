Goal.com
Cole Palmer bir hile kodudur: Chelsea'nin talismanı, kondisyon seviyesi ne olursa olsun İngiltere ile Dünya Kupası'na giden uçakta yer almalıdır

Kendi ifadesine göre, Cole Palmer hala tam olarak formda değil, çünkü tüm sezon boyunca onu rahatsız eden bir kasık problemiyle boğuşuyor. Korkutucu olan şey, Chelsea'nin talismanı, devam eden sakatlık sorunlarına rağmen en iyi formuna yakın bir seviyede oynamaya başladığını görüyoruz ve son zamanlarda formunun yükseldiği zamanlama, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosunda yer almayı hedeflediği için mükemmel olabilir.

Palmer, Wolves'a karşı hat-trick yaptıktan sonra Blues'un gelecekteki rakiplerine sert bir uyarıda bulunarak, "Eminim ki tam olarak forma girdiğimde en iyi halimi göreceksiniz" dedi. "Buraya mazeret uydurmaya gelmedim ve sakatlıklarımı atlatacağım. Formda olduğumda neler yapabileceğimi biliyorum ve umarım yakında o duruma geri dönebilirim."

23 yaşındaki oyuncunun ne zaman %100 formuna kavuşacağı henüz belli değil, çünkü öngörülemeyen oyun stili ve ani yön değişiklikleri nedeniyle muhtemelen kronik bir kasık problemi olan pubalji ile mücadele ediyor. Ancak Liam Rosenior'un yönetiminde, ağrı yönetimini sahada performansıyla dengelemenin bir yolunu buldu.

Bu, ülkesi için iyi bir haber. Palmer'ın şu ana kadar İngiltere için hayati bir hücum oyuncusu olması bekleniyordu, ancak sakatlıklar ona fırsat vermedi ve Dünya Kupası'na katılma şansı zayıf görünüyordu. Ancak en iyi ve en etkili formuna geri döndüğü için, tamamen formda olmasa bile Tuchel'in kadrosuna son anda girebilir.

    Mükemmel zamanlama

    Palmer, geç yaptığı ceza sahası içine koşularında veya nokta atışı paslarında olduğu gibi, zamanlaması da mükemmeldir. Tuchel, yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için kadrosunu belirlemeden önce İngiltere milli takımının son kadrosunu oluştururken, Palmer da sezonun son üçte birlik kısmı öncesinde ritmini yeniden bulmuş görünüyor.

    Üç Aslanlar, Mart ayında Uruguay ve Japonya ile iki dostluk maçı oynayacak ve Alman teknik adam, bu kamp öncesinde ve sonrasında, 10 numara rolünü kimin üstleneceği de dahil olmak üzere, bazı inanılmaz zor kararlar vermek zorunda kalacak. Palmer'ın yakın arkadaşı Morgan Rogers, Real Madrid'in süperstarı Jude Bellingham, Arsenal'den Eberechi Eze ve eski Manchester City takım arkadaşı Phil Foden gibi oyuncuların sert rekabetine rağmen, Palmer'ın şu anki formu göz ardı edilemez.

    Rosenior'un Stamford Bridge'e gelmesi kesinlikle etkili olmuş görünüyor; İngiliz teknik adam göreve geldiğinden bu yana, forvet oyuncusu sadece altı maçta sekiz gol katkısı yaptı. Bunların arasında, hafta sonu Wolves maçında ilk yarıda attığı ve takımına galibiyeti getiren hat-trick ile Salı günü Leeds ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan berabere biten maçta attığı gol ve yaptığı asist de var. Birkaç hafta boyunca eski halinden uzak görünen oyuncunun etkisi yeniden giderek artıyor.

    Korkutucu düşünce

    Palmer, henüz en iyi formuna kavuşmadığını ilk kabul eden kişidir ve bunu bazı hareketlerinde ve kararlarında görebilirsiniz. Hızındaki değişiklik ve patlayıcı hareketleri, en iyi formunda olduğu zamanki seviyeye henüz ulaşamamıştır. Bu, vücudunun herhangi bir anda kendisini yarı yolda bırakmayacağından tamamen emin olan biri değildir.

    "Biliyorsunuz, insanlar sahne arkasında neler olup bittiğini bilmiyorlar, ama tüm sezon boyunca sakat olmak ideal bir durum değil," dedi Molineux'da maç topunu aldıktan sonra. "Ve tabii ki sakatlandığım ve hala sakatlıkla uğraştığım için istediğim gibi performans gösteremiyorum. Ama umarım sakatlığımı yöneterek yakında atlatabilirim, çünkü ne zaman yüzde 100 formda olduğumda ne kadar iyi performans gösterebileceğimi biliyorum."

    Daha önce dakika sayısı sıkı bir şekilde yönetilen Palmer'ın, Leeds karşısında üç gün içinde ikinci maçına çıkabilmesi kesinlikle olumlu bir gelişmeydi. Bu, Palmer'ın batı Londra'daki ilk iki sezonunda 43 gol ve 29 asistle yıldızı parlayan bir yükselişin ardından yeniden öne çıkmasının başlangıcıysa, tam kapasiteyle oynadığında yaratabileceği hasarın korkutucu olduğu ve kesinlikle göz ardı edilemeyeceği bir gerçek.

    'Durdurulamaz'

    Rosenior, tamamen formda olan Palmer'ın neler yapabileceği konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. "Onun dünya çapında bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl çok fazla dinlenmeden çok fazla futbol oynadı" dedi baş antrenör, Wolves galibiyetinin ardından. "Ama en iyi formunda olduğunda durdurulamaz. Onunla çalışmaktan çok memnunum.

    "Değişmesine gerek yok. Tamamen formda ve tam performansında olduğunda, muhteşem bir futbolcu. Ama bu kulüpte, benim de yeni yeni öğrendiğim gibi, sürekli inceleme altında olduğunuzda, gürültüyü engellemeniz ve ne kadar iyi bir futbolcu olduğunuzu hatırlamanız gerekir.

    Onunla çalışmayı seviyorum. O da burada olmayı seviyor. Umarım sezon sonuna kadar bu durumun tadını çıkarabilir, çünkü bu ona sahada yardımcı olacaktır."

    Tuchel'in ikilemi

    Büyük resme bakıldığında, Palmer'ın aleyhine olan en önemli faktör, Alman teknik direktör Tuchel'in yaklaşık bir yıl önce İngiltere milli takımının başına geçmesinden bu yana Palmer'ın kadroda yer almamasıdır. Aslında, Euro 2024 finalinde attığı hayati golün ardından - bu golün uluslararası kariyerinde bir dönüm noktası olması bekleniyordu - bir dizi talihsiz sakatlık sorunu nedeniyle sadece üç kez milli forma giyebildi. Tuchel göreve geldiğinden bu yana sadece bir kez forma giydi ve geçen Haziran ayında Andorra karşısında 65 dakika oynadı.

    Forvetin inatçı kasık sorunu, onu bu sezon şimdiye kadar İngiltere'nin üç kampından da uzak tuttu ve taktik planların kesinleştiği ve oyuncuların nihai kadroda yer almak için çaba gösterdiği Dünya Kupası döngüsünün kritik bir döneminde altı maçı kaçırmasına neden oldu. Palmer'ın yokluğunda, özellikle Rogers etkileyici bir performans sergiledi ve Aston Villa'nın oyun kurucusunun, kendi fitness sorunları olan Bellingham'ı bile ilk on birden uzak tutabileceği öne sürüldü.

    Tuchel daha önce kadrosunu hücumcu orta saha oyuncularıyla doldurmayacağını ve ülkenin en yetenekli oyuncularını, kendi sistemine uymuyorlarsa evde bırakmaya hazır olduğunu söylemişti. Ekim ayında Palmer'ın durumuna değinen Tuchel, "O sadece Haziran kampındaydı. Bu elbette endişe verici. Her şeyden önce, en önemli şey ağrısız oynayabilmesi, çünkü kasık sorunu kronikleşmesi çok tehlikeli bir durum. Bu en önemli şey.

    Potansiyelini ve kalitesini açıkça anlıyor ve görüyoruz, ancak [son] yedi kampın beşinde forma giyemediği de bir gerçek."

    'Özel bir şey'

    Palmer ile benzer benzersiz yeteneklere sahip olan eski Chelsea ve İngiltere forveti Joe Cole, kulübün şu anki 10 numarasının, en iyi formunda olmasa bile, sadece kadroda değil, ilk 11'de de "kesin" bir yer alması gerektiğini düşünüyor.

    Paddy Power'a verdiği demeçte, "Takımı ben seçseydim, Cole Palmer formundan bağımsız olarak kadroda yer alırdı çünkü onda özel bir şey var" dedi. "O, kendine güvene çok fazla bağlı bir oyuncu değil, zaten davranışlarından da bunun farkına varabilirsiniz. Wolves maçında tekrar gol attığını görmek harikaydı.

    "Ama Cole için endişelendiğim şey, Thomas Tuchel'in İngiltere takımını kurma şekli. Açık bir stratejiniz ve istediğiniz oyuncu tipi olduğu sürece bununla bir sorunum yok. Sadece, elimizdeki 10 numaralı oyuncularla Tuchel'in Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Phil Foden'dan sadece birini ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum.

    "Ben olsam ikisini ilk 11'de başlatır, diğer ikisini yedekte tutardım. Cole için endişelendiğim nokta da bu, ama hafta sonu olduğu gibi oynamaya devam ederse, 10 numaralı formayı giymeye hak kazanacağına eminim."

    Tanıdık rol

    Bu geç aşamada ilk 11'de yer almayı talep etmek, Palmer'ın yeteneği için bile biraz zor olabilir, ancak onun takıma "özel bir şey" kattığı gerçeğini inkar etmek imkansızdır - ve kulüp seviyesinde formda olmasa bile bunu yapabileceğini gösteriyor.

    23 yaşındaki oyuncu, Tottenham'ı iç sahada ezip geçmesi, Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i parçalaması veya Euro 2024 finalinde attığı kusursuz gol ile defalarca kez büyük maçların adamı olduğunu kanıtladı. Dünyada, en iyi formunda olduğunda bir şekilde katkı sağlayacağını neredeyse garanti eden çok az oyuncu var, ancak Palmer onlardan biri ve bu, büyük turnuvalarda bir hile kodu gibidir.

    Tuchel de bunu kabul ediyor. "Formda ve ritmini yakaladığında, kulüp düzeyinde ve elbette uluslararası düzeyde maçların kaderini belirleyebilir" diyor. "Bunu biliyoruz."

    Bu noktada Palmer'ın İngiltere takımının hücumunun dayanak noktası olması bekleniyordu, ancak tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle bu yükselişi engellendi. Ancak her maçta başından itibaren odak noktası olamasa bile, Kuzey Amerika'daki rolü, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı role benzer olabilir. Orada yedek kulübesinden büyük bir etki yaratmıştı, ancak Sir Gareth Southgate'in ona verdiği süreden çok daha fazlasını hak ediyordu. Peki ya maç penaltılara giderse? O zaman onun gibi birini takımında görmek istemezsin.

    Eğer şu anki performansını sürdürebilirse, Palmer %100 formda olsun ya da olmasın, şüphesiz denemeye değer bir risk.

