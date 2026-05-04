Çeviri:
Chelsea'ye transfer olacağı söylentileri dolaşırken, Como'nun kaptanı Cesc Fabregas Premier Lig'e dönüş planını açıkladı
Premier Lig'de bir gelecek
Kendi neslinin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak İngiliz futbolunu fetheden Fabregas, şimdi de teknik direktör koltuğunda ses getiriyor. İspanyol teknik adam, Como’yu Serie B’de zor günler geçiren bir takımdan Serie A’da Avrupa kupalarına oynayan bir takıma dönüştürdü; ancak ileride İngiliz futbolunun en üst ligine geri dönme arzusunu açıkça dile getiriyor.
Fabregas, Telegraph Sport'a verdiği demeçte, "Premier Lig, dünyanın en iyi ligi" dedi. "Bu konuda her zaman çok net oldum. Bunu bir oyuncu olarak hissettim, bir teknik direktör olarak hissediyorum, bir taraftar olarak da hissediyorum. Ancak [Jose] Mourinho, bir gün Chelsea'deyken bana şöyle demişti: ‘Hala 30 yıl çalışacak vaktim var.’ Yani ben burada [Como'da] 10 yıl kalabilirim, ama 12, 15 yıl sonra yine de Premier Lig'e gidebilirsin.
"Futbol çok öngörülemez, bir saniyede her şey değişebilir. Bir gün en iyisisinizdir. Ertesi gün en kötüsüsünüz. O yüzden şu anın tadını çıkaralım. Ben şu anın tadını çıkarmayı seviyorum. Burada yaşadıklarımız çok güzel. Bakalım gelecek ne getirecek."
Ustalarından alınacak dersler
39 yaşındaki teknik adamın antrenörlük felsefesi, Arsene Wenger ve Antonio Conte gibi efsanevi eski hocalarının etkisiyle şekillenmiştir. Oyunculuk günlerinde taktik notlarını yazdığı "küçük siyah defter"iyle tanınan Fabregas, artık Avrupa’nın en umut vaat eden genç teknik direktörlerinden biri olarak kendini kanıtlarken kendi içgüdülerine güveniyor.
O, şunları ekledi: "Bu defteri Arsenal'deyken tutmaya başladım. 16 yaşındayken değil, belki 22 ya da 23 yaşındayken, Barcelona'ya gitmeden önce. Sonra kariyerim boyunca bu deftere notlar eklemeye devam ettim. [Teknik direktörlük kariyerimin] başında her şey yeni olduğu için bu deftere sık sık başvuruyordum. Ama şimdi, edindiğim deneyim sayesinde yaptığım işlere her geçen gün daha fazla güveniyorum. En büyük bölümler muhtemelen Arsene ile ilgili, çünkü her şey yeniydi, ve Conte ile ilgili, çünkü o benim için büyük bir şoktu. Her şey farklıydı."
Wenger, Thierry Henry ve Arsenal'in eski ortak sahibi ve başkan yardımcısı David Dein ile birlikte, geçen Ekim ayında Como'nun Juventus'a karşı kazandığı tarihi zaferi tribünden izledi. "Bu harikaydı çünkü Arsene ile konuşuyorum," diyor Fabregas. "Maçlardan sonra bana mesajlar gönderiyor, kaybettiğimizde bile ya da iyi performans gösterip kazandığımızda bile. Bana çok cesaret veriyor."
"Uzun top" yaklaşımını reddetmek
Chelsea gibi eski kulüplerindeki gözde teknik direktörlük pozisyonlarıyla adı anılsa da Fabregas, çekici ve top hakimiyetine dayalı futbol anlayışına olan bağlılığından hiç vazgeçmiyor. O, parlak futbol kariyerini şekillendiren teknik ilkelerden ödün vermektense futboldan tamamen uzaklaşmayı tercih edeceğini vurguluyor.
"Ben hissettiklerim doğrultusunda koçluk yapıyorum. Bu oyunu seviyorum. Sadece sonuç almak için koçluk yapacaksam, bunu yapmam. Buna ihtiyacım yok. 20 yıl oynadım, çocuklarım ve eşim harika bir hayat sürüyor. Tanrıya şükür ki harika kulüplerde oynadım ve nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bunu yapmam gerekmiyor. Bunu tutkumdan ve kendi tarzımda yapmak istediğim için yapıyorum. Oyuncuları ve herkesi bunun doğru yol olduğuna ikna ettiğiniz sürece, her şekilde kazanabilirsiniz. Ama benim inançlarım var. Uzun top, ikinci top oynamak istiyorsanız, üzgünüm ama ben aradığınız kişi değilim, çünkü bunu hissetmiyorum. Bu yüzden o ateşi aktaramayacağım," diye açıkladı Fabregas.
Como'da tam kontrol
Fabregas, Como'da sadece bir teknik direktör değil; kulübün tüm spor politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip azınlık hissedarıdır. Milyarder Hartono kardeşlerin yönetiminde çalışan Fabregas'a, antrenman tesislerinin tasarımından kendi pas oyun stiline uygun saha boyutlarının belirlenmesine kadar, vizyonunu sıfırdan hayata geçirme özgürlüğü tanınmıştır.
"Tüm futbol kararlarını ben alıyorum," diye açıkladı. "Spor direktörü, benimle her gün birlikte çalışıyor ve futbola aynı şekilde bakıyoruz. Transferler konusunda verilerle çalışıyoruz, kendi scout ekibimiz ve diğer kaynaklarımız var, ancak transferin benim inandığım bir şey olması gerekiyor. Beni ikna eden bir oyuncu olması gerekiyor. Bana çok güvenen ve tüm futbol kararlarını almam için bana güven veren bir başkanımız olduğu için çok mutlu ve şanslıyım. Bu benim için gerçekten çok önemli."