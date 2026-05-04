Kendi neslinin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak İngiliz futbolunu fetheden Fabregas, şimdi de teknik direktör koltuğunda ses getiriyor. İspanyol teknik adam, Como’yu Serie B’de zor günler geçiren bir takımdan Serie A’da Avrupa kupalarına oynayan bir takıma dönüştürdü; ancak ileride İngiliz futbolunun en üst ligine geri dönme arzusunu açıkça dile getiriyor.

Fabregas, Telegraph Sport'a verdiği demeçte, "Premier Lig, dünyanın en iyi ligi" dedi. "Bu konuda her zaman çok net oldum. Bunu bir oyuncu olarak hissettim, bir teknik direktör olarak hissediyorum, bir taraftar olarak da hissediyorum. Ancak [Jose] Mourinho, bir gün Chelsea'deyken bana şöyle demişti: ‘Hala 30 yıl çalışacak vaktim var.’ Yani ben burada [Como'da] 10 yıl kalabilirim, ama 12, 15 yıl sonra yine de Premier Lig'e gidebilirsin.

"Futbol çok öngörülemez, bir saniyede her şey değişebilir. Bir gün en iyisisinizdir. Ertesi gün en kötüsüsünüz. O yüzden şu anın tadını çıkaralım. Ben şu anın tadını çıkarmayı seviyorum. Burada yaşadıklarımız çok güzel. Bakalım gelecek ne getirecek."