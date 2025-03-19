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Uğur Aktan

Chelsea Victor Osimhen’i transfer etmek için tüm ilk 11’i gözden çıkardı!

ChelseaPremier LigTransfers

Chelsea, yüksek bütçeli bir forvet almak ve PSR kurallarına uymak için bu yaz satabileceği 11 oyuncudan oluşan bir liste hazırladı.

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  • Chelsea, üst düzey bir forvetle anlaşmak istiyor
  • Kurallara uymak için çıkışlar gerekli olacak
  • Bu yaz potansiyel olarak tüm bir 11'i satabilirler
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