Chelsea Victor Osimhen’i transfer etmek için tüm ilk 11’i gözden çıkardı!

GettyUğur AktanChelsea Victor Osimhen’i transfer etmek için tüm ilk 11’i gözden çıkardı!ChelseaPremier LigTransfersChelsea, yüksek bütçeli bir forvet almak ve PSR kurallarına uymak için bu yaz satabileceği 11 oyuncudan oluşan bir liste hazırladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorChelsea, üst düzey bir forvetle anlaşmak istiyorKurallara uymak için çıkışlar gerekli olacakBu yaz potansiyel olarak tüm bir 11'i satabilirlerWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱