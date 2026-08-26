Chelsea, mevcut kaleci seçenekleriyle ilgili artan endişeleri gidermeye çalışırken Martinez'in temsilcileriyle temasa geçti. 2022 Dünya Kupası şampiyonu, 2020'de Arsenal'den transfer olduktan sonra Aston Villa formasıyla çıktığı 256 maçta, görev yaptığı süre boyunca kendisini oyunun elit kalecileri arasına sağlam şekilde yerleştirdi. Ancak 33 yaşındaki file bekçisinin artık transfere açık olduğu değerlendiriliyor; Villa, bu ayın başlarında Japonya milli oyuncusu Zion Suzuki'yi Parma'dan 30 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasının ardından tekliflere açık.

Martinez için yürütülen girişim, Sanchez'in sezona yaptığı zor başlangıcın ardından yoğun eleştirilerin hedefi olduğu bir dönemde geliyor. Fulham'a karşı oynanan ve Chelsea'nin 3-2'lik skorla kıl payı kazandığı açılış Premier League maçında İspanyol kaleci, Josh King'in vuruşunda yakın direğinde geçildi ve daha sonra Gonzalo Garcia'nın ağları bulmasına izin veren rutin bir şutu elinden kaçırdı. Bu arada Juventus, daha önce transfer döneminin erken bölümünde Martinez'i kadrosuna katmaya çalışmıştı, ancak önerilen hamle parmak sakatlığıyla ilgili endişeler nedeniyle gerçekleşmedi ve bu da Chelsea'nin devreye girmesi için kapıyı açık bıraktı.