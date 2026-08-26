Getty Images Sport
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Chelsea, Robert Sanchez'e dair endişeler artarken Emiliano Martinez için temas kurdu
Chelsea, Sanchez yoğun eleştirilerin hedefindeyken Martinez'e yöneldi
Chelsea, mevcut kaleci seçenekleriyle ilgili artan endişeleri gidermeye çalışırken Martinez'in temsilcileriyle temasa geçti. 2022 Dünya Kupası şampiyonu, 2020'de Arsenal'den transfer olduktan sonra Aston Villa formasıyla çıktığı 256 maçta, görev yaptığı süre boyunca kendisini oyunun elit kalecileri arasına sağlam şekilde yerleştirdi. Ancak 33 yaşındaki file bekçisinin artık transfere açık olduğu değerlendiriliyor; Villa, bu ayın başlarında Japonya milli oyuncusu Zion Suzuki'yi Parma'dan 30 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasının ardından tekliflere açık.
Martinez için yürütülen girişim, Sanchez'in sezona yaptığı zor başlangıcın ardından yoğun eleştirilerin hedefi olduğu bir dönemde geliyor. Fulham'a karşı oynanan ve Chelsea'nin 3-2'lik skorla kıl payı kazandığı açılış Premier League maçında İspanyol kaleci, Josh King'in vuruşunda yakın direğinde geçildi ve daha sonra Gonzalo Garcia'nın ağları bulmasına izin veren rutin bir şutu elinden kaçırdı. Bu arada Juventus, daha önce transfer döneminin erken bölümünde Martinez'i kadrosuna katmaya çalışmıştı, ancak önerilen hamle parmak sakatlığıyla ilgili endişeler nedeniyle gerçekleşmedi ve bu da Chelsea'nin devreye girmesi için kapıyı açık bıraktı.
- Getty Images Sport
Chelsea ile Aston Villa arasındaki ilişki üzerine inşa ederek
Martinez için olası bir anlaşma, Chelsea ile Aston Villa arasındaki sık transfer trafiğinin son halkasını oluşturacak. Her iki kulüp de mevcut transfer döneminde dikkat çekici derecede yakın bir çalışma ilişkisi kurmuş durumda. Son dönemdeki hareketliliğin başında, Morgan Rogers'ın kulüp rekoru bedelle Chelsea'ye katıldığı £117 milyonluk dev transfer yer aldı. Buna ek olarak, Alejandro Garnacho'nun ilk etapta kiralık anlaşmayla ters yöne gittiği ayrı bir anlaşma da gerçekleşti.
Devam eden görüşmeler, her iki kulübün de kadrolarını dengelemeye ve mali düzenlemeleri karşılamaya çalışması nedeniyle başka yüksek profilli isimleri de kapsayabilir. Haberlere göre, şu anda yaklaşık £65 milyon değer biçilen forvet Nicolas Jackson da görüşmelerin bir parçası olabilir ve eski teknik direktörü Unai Emery ile yeniden bir araya gelmek üzere Villa'ya katılabilir.
Xabi Alonso kaleci durumuna açıklık getirdi
Martinez için bir hamle yapılacağı yönündeki spekülasyonlara rağmen Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Sanchez'in son dönemdeki formu hakkında yöneltilen sorular karşısında sakin kalmaya çalıştı. Alonso, yarın Stamford Bridge'de Luton Town'a karşı oynanacak Carabao Cup maçı öncesinde konuşurken, İspanyol kaleciyle yaptığı görüşmelerin profesyonel kaldığını ve takımın genel gelişimine odaklandığını vurguladı. Alonso, muhabirlere, "Hayır, normal konuşmalar yaptık. Daha çok takım meselesi hakkında, neyi iyi yaptığımız ve neleri daha iyi yapmamız gerektiği hakkında konuştuk" dedi.
Alonso'nun Sanchez'e kamuoyu önündeki desteği, Chelsea'nin ivmesini koruması için bir değişikliğin gerekli olup olmadığına dair kulüp içindeki tartışmaları durdurmadı. Deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Bu daha çok bağlamı anlamakla ilgiliydi. Hâlâ bazı şeyleri geliştirmemiz gereken bu sürecin içindeyiz, bu yüzden her maç önemli olacak. Takımla daha fazla ilgili olan ayarlamalar yapmamız gerekiyor." Alonso, oyuncularına olan bağlılığıyla bilinse de yüksek önem taşıyan maçlarda bireysel hataların sürekli tekrar etmesi kulübü harekete geçirdi.
- Getty Images Sport
Mike Penders için fırsat kapıda
Chelsea kalesinin yakın geleceğinde, yeni bir transfer gelmeden bile bir değişim yaşanabilir; zira Mike Penders ilk 11'de yer almak için bastırıyor. Penders, Strasbourg'daki oldukça verimli kiralık döneminin ardından yaz aylarında kulübe döndü ve antrenmanlardaki çalışmasıyla teknik ekibi etkiledi.
Bu güçlü izlenim, onu yaklaşan maçlar için açıkça adaylar arasına soktu. Genç kalecinin olası rolü sorulduğunda Alonso seçeneklerini açık tuttu. Chelsea teknik direktörü, "Kadroda, dolayısıyla bir fırsatı var" dedi. "Kararımızı verip takımı yarın oyunculara açıklayacağız, bu yüzden önce onların bilmesini tercih ederim."
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