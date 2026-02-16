Getty Images Sport
Chelsea oyuncuları, FA Cup maçı öncesinde Hull City'nin genç maskotlarını küçümsedikleri için 'şımarık aptallar' olarak nitelendirildi
Chelsea oyuncuları maskotların önünden geçiyor
Chelsea, oyuncuları Cuma gecesi kupa maçı için Hull'un MKM Stadyumu'na vardıklarında bu videoyu kendi sosyal medya kanallarında paylaştı. Ancak, bu klip o zamandan beri yanlış bir ilgi gördü. James, Estevao, Pedro ve kaleci Robert Sanchez dahil bir dizi oyuncu, maskot grubunun önünden geçip gitti. Forvet Liam Delap durdu, ancak sadece 2023-24 sezonunda Manchester City'den Hull'a kiralık olarak geldiği dönemde tanıdığı Hull personelinden birini selamlamak için.
Blues yıldızları sosyal medyada yerden yere vuruldu
Sonuç olarak, Chelsea'nin ünlü yıldızları sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı. @BevTurner şöyle yazdı: "Çocuklara merhaba deyin, sizi aptallar! Sizler sadece para kazanmak için top oynuyorsunuz. Ama bu çocuklara büyük bir heyecan yaşatabilirsiniz. Onlarla tokalaşın! Herhangi bir şey yapın! Şımarık aptallar... insanlığınız nerede?"
Al Foran da şöyle yazdı: "Hiç umursamıyorlar, modern futbolcuların gerçeklikten ne kadar kopuk hale geldikleri gerçekten iç karartıcı."
Eski olimpik yüzücü Sharron Davies şöyle yazdı: "Çok hayal kırıcı @ChelseaFC, geçen genç futbolculara selam vermek için kimse zahmet etmedi mi? 5 saniye zamanlarını ayırsalar olmaz mıydı!"
@HarveyJB24 adlı hesap, "Bir grup s****, maskotlara bakmıyorlar bile" yazarak sert bir yorum yaptı.
Başka bir kullanıcı ise şöyle yazdı: "Premier Lig'in tüm sorunları 30 saniyelik bir videoda."
Sert eleştiri mi?
Chelsea takımına adil olmak gerekirse, onlar kapıdan yeni girmişlerdi, bu yüzden grubu beklemiyorlardı ve maskotlar, oyuncuların yan görüş alanlarında kalacakları bir açıda duruyorlardı. Ayrıca, gelenek gereği, maç başlamadan hemen önce aynı maskotları selamlayacaklardı. Garip bir şekilde, öfkenin çoğu İngiltere'nin sağcı medyasında ortaya çıkmış gibi görünüyordu.
Blues, FA Cup'ta rahat bir galibiyet aldı.
Saha içinde, Liam Rosenior'un takımı, Championship rakibini 4-0'lık rahat bir skorla mağlup ettiği için eleştirilecek pek bir şey yoktu. Pedro Neto hat-trick yaparken, Delap üç asist kaydetti ve Estevao da gol attı. Blues, Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde altıncı turdaki rakibini öğrenecek.
Maçtan sonra konuşan Rosenior, oyuncularının profesyonelliğini övdü: "Hızlı bir şekilde fark ettiğim şey, onların sadece iyi oyuncular değil, aynı zamanda olağanüstü profesyoneller olduğu," dedi. "Bu gece, Premier League'e yükselmeye çalışan çok iyi bir takıma karşı profesyonel bir performans sergilendiğini hissettim. Bu kolay bir maç değildi. Futbolumuzun bir kısmı tam da görmek istediğim gibiydi, ama ondan önce takımın temsil ettiği değerler beni çok mutlu bir teknik direktör yaptı."
