Chelsea oyuncuları, FA Cup maçı öncesinde Hull City'nin genç maskotlarını küçümsedikleri için 'şımarık aptallar' olarak nitelendirildi

Sonuç olarak, Chelsea'nin ünlü yıldızları sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı. @BevTurner şöyle yazdı: "Çocuklara merhaba deyin, sizi aptallar! Sizler sadece para kazanmak için top oynuyorsunuz. Ama bu çocuklara büyük bir heyecan yaşatabilirsiniz. Onlarla tokalaşın! Herhangi bir şey yapın! Şımarık aptallar... insanlığınız nerede?"

Al Foran da şöyle yazdı: "Hiç umursamıyorlar, modern futbolcuların gerçeklikten ne kadar kopuk hale geldikleri gerçekten iç karartıcı."

Eski olimpik yüzücü Sharron Davies şöyle yazdı: "Çok hayal kırıcı @ChelseaFC, geçen genç futbolculara selam vermek için kimse zahmet etmedi mi? 5 saniye zamanlarını ayırsalar olmaz mıydı!"

@HarveyJB24 adlı hesap, "Bir grup s****, maskotlara bakmıyorlar bile" yazarak sert bir yorum yaptı.

Başka bir kullanıcı ise şöyle yazdı: "Premier Lig'in tüm sorunları 30 saniyelik bir videoda."