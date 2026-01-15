Chelsea'de Maresca'nın ayrılığı sonrasında Dünya Kupası şampiyonu 85 milyon euroluk yıldız da yol ayrımına geldi
Chelsea, kupa kazanan Maresca'nın yerine Rosenior'u getirdi
Fransız haber kaynaklarına göre, Arjantinli milli oyuncu Fernandez "seçeneklerini tartıyor". 2025 yılında Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupalarını kazandırdıktan sonra Maresca ile yollarını ayırdıktan sonra Chelsea'nin hangi yöne gittiği hakkında sorular soruyor.
Rosenior, Premier Lig yönetiminde tecrübesiz ve İngiltere'nin en önemli görevlerinden birini doldurma konusunda kanıtlayacak çok şeyi var. Fernandez'in ayrılması durumunda bu durum, onun işini önemli ölçüde zorlaştırabilir.
Saha içi lider: Fernandez sık sık Chelsea için kaptanlık pazubandını takıyor
Hareketli orta saha oyuncusu, 2023 yılında Britanya transfer rekoru £107 milyon ($144m) anlaşma ile Chelsea'ye katıldı. Mavilerle geçirdiği sürede yavaş bir başlangıç yaptı, ancak sahada liderliğe dönüştü ve sıklıkla kaptanlık bandını taktı.
Oyununa daha fazla gol de eklendi ve 24 yaşındaki oyuncu bu sezon şimdiden sekiz gol attı - River Plate'den ayrıldığından beri ilk kez çift haneli rakamları görmeyi umuyor.
Fernandez, eski patronu Maresca ile üretken bir çalışma ilişkisi yaşadığı için görünüşe göre başka bir yeni başlangıcı düşünmeye hazırlanıyor. İtalyan'ın ayrıldığını görmekten dolayı “üzgün” olduğunu itiraf etti.
Sosyal medyada şöyle yazdı:
“Hocam, bu aşamada paylaşılan ve deneyimlenen her şey için teşekkür ederim, çok şey öğrendim ve her tavsiye ve deneyimi değerli buluyorum. Size ve teknik heyetinize, Willy, Dani, Robi, Marcos ve Mickey, en iyisini diliyorum. Birlikte asla unutamayacağım iki unvan kazandık. Size çok başarılar diliyorum ve umarım gelecekte yollarımız tekrar kesişir.”
PSG'nin Fernandez için transfer teklifi yapmayı düşünmesinin nedeni
L’Equipe, PSG'nin Fernandez'e Stamford Bridge'den bir çıkış yolu sunmaya hazır olduğunu iddia ediyor. Portekizli oyun kurucu Vitinha etrafında bir yapı oluşturmayı hedefleyen Ligue 1 devi için Fernandez'in birincil hedef haline geldiği söyleniyor.
2025-26 sezonunda Joao Neves ve Fabian Ruiz'e yönelik sorular sorulsa da, her ikisi de PSG'nin tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferi kazandığı geçen sezon önemli roller oynadı. Fransız başkentinde kadroyu iyileştirebilecek isimler aranıyor.
L’Equipe, Fernandez'in Paris'ten gelen ilginin farkına vardıktan sonra "geleceğini düşündüğünü" söylüyor. Henüz resmi bir yaklaşım yapılmadı ve PSG sabırlı olmaya hazırlanıyor. Fernandez'i "uzun vadeli bir hedef" olarak görüyorlar, Ocak 2026 transfer penceresi sırasında herhangi bir teklif yapılması beklenmiyor.
PSG'nin, kadrolarındaki birçok oyuncunun "ilk takım kadrosu için gerçek bir rekabet eksikliği nedeniyle çok rahat hale geldiği" görüşünde olduğu bildiriliyor. Bu durumun mümkün olan en kısa sürede ele alınması planlanıyor.
Bir PSG oyuncusuna yakın bir kaynak L’Equipe'e şunları söyledi:
“Daha fazla rekabet getirmemek bir hata. Kendilerini kanıtlamak için istekli olan oyuncular getirmeliydiler. Şu anda, oyuncuların daha rahat oynadığını görüyoruz. Forma düşüklüğü isteklerinde. Karşı pres konusunda, takımın artık tam olarak aynı olmadığını anlayabilirsiniz. Yerlerini kazanma hırsı eksikliği var, oyuncular çok rahat.”
Fernandez'in Chelsea'deki sözleşmesi ne zamana kadar devam ediyor?
Fernandez, Chelsea ile 2031 yılına kadar geçerli uzun dönem bir sözleşmeye bağlı durumda. Onu bu anlaşmadan kurtarmak için büyük bir teklif yapılması gerekecek ve beklenti, bunun için yine dokuz haneli bir miktarın el değiştirmesi yönünde.
PSG'nin harcama gücü azalmış değil, hiçbir oyuncu ulaşamayacakları biri gibi görünmüyor.