Chelsea'de Maresca'nın ayrılığı sonrasında Dünya Kupası şampiyonu 85 milyon euroluk yıldız da yol ayrımına geldi

Hareketli orta saha oyuncusu, 2023 yılında Britanya transfer rekoru £107 milyon ($144m) anlaşma ile Chelsea'ye katıldı. Mavilerle geçirdiği sürede yavaş bir başlangıç yaptı, ancak sahada liderliğe dönüştü ve sıklıkla kaptanlık bandını taktı.

Oyununa daha fazla gol de eklendi ve 24 yaşındaki oyuncu bu sezon şimdiden sekiz gol attı - River Plate'den ayrıldığından beri ilk kez çift haneli rakamları görmeyi umuyor.

Fernandez, eski patronu Maresca ile üretken bir çalışma ilişkisi yaşadığı için görünüşe göre başka bir yeni başlangıcı düşünmeye hazırlanıyor. İtalyan'ın ayrıldığını görmekten dolayı “üzgün” olduğunu itiraf etti.

Sosyal medyada şöyle yazdı:

“Hocam, bu aşamada paylaşılan ve deneyimlenen her şey için teşekkür ederim, çok şey öğrendim ve her tavsiye ve deneyimi değerli buluyorum. Size ve teknik heyetinize, Willy, Dani, Robi, Marcos ve Mickey, en iyisini diliyorum. Birlikte asla unutamayacağım iki unvan kazandık. Size çok başarılar diliyorum ve umarım gelecekte yollarımız tekrar kesişir.”