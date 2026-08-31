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Cesc Fabregas'tan, Napoli karşısında alınan çarpıcı galibiyetin ardından Como yönetimine transfer ültimatomu
Fabregas, tarihi galibiyetin ardından takviye istedi
Como, yakın tarihinin en önemli sonuçlarından birine Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli'yi yenerek imza attı. Martin Baturina ve Anastasios Douvikas'ın golleri konuk ekibe üç puanı getirdi, ancak Fabregas, 1 Eylül son tarihinden önce yeni transferler yapılması yönünde net bir talepte bulunarak kutlamaları hemen frenledi. İspanyol teknik adam, özellikle Coppa Italia ve Avrupa maçlarının yarattığı ek baskıyla birlikte, üç günde bir oynamanın bir kadro üzerinde nasıl bir yük oluşturduğunun son derece farkında. Kulüp şu anda Moise Kean'ın olası transferi için Fiorentina ile aktif görüşmeler yürütüyor.
Fabregas, hücum hattını güçlendirme gerekliliği konusunda son derece açıktı. "Açıkçası bir forvet bekliyorum, Douvikas Serie A'da, Coppa Italia'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz, biz de tek bir forvetle üç kulvarda mücadele edemeyiz" diyen Fabregas, DAZN'a konuştu. "Geçen yıl (Alvaro) Morata konusunda çok sıkıntı yaşadık, aylarca sakattı. Hatırlarsınız, birçok kez sahte dokuzla oynadık; bu seviyede üç günde bir oynamak kolay değil."
- Getty Images Sport
Değeri yeterince bilinmeyen Luis Milla'ya övgü
Odak noktası yeni transferler olmaya devam ederken, Fabregas 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Luis Milla'nın etkisine de dikkat çekti. Yaz aylarında kulübe katılan İspanyol oyuncu, Napoli karşısında alınan galibiyette üst üste ikinci maçına ilk 11'de başlayarak kısa sürede orta sahanın hayati parçalarından biri haline geldi. Fabregas, Milla'nın özellikle de memleketi İspanya'da daha geniş futbol dünyası tarafından haksız şekilde göz ardı edildiğine inanıyor; burada ilgi çoğu zaman Pedri ya da Rodri gibi daha genç yıldızların üzerinde kalıyor.
"Milla, İspanya'da çok küçümseniyor ama bu normal. O kadar çok harika oyuncu var ki bazen Pedri ya da Rodri olmayan diğerlerini unutma eğiliminde oluyoruz" diyen Fabregas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu uzun zamandır takip ediyorum. Kariyeri istikrarlı şekilde yükseldi ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynama zamanı. Buraya genç oyuncular getirmeye çalıştığımızı biliyorsunuz ama onun ve daha birçok kişinin adına mutluyum."
Taktik gelişim ve tarihi bir galibiyet
Napoli'deki galibiyet, geçen sezon İtalyan teknik adamın AC Milan'daki döneminde Massimiliano Allegri'nin taktikleri karşısında zorlanan Fabregas için kişisel bir dönüm noktası oldu. İspanyol çalıştırıcı, o zorlu karşılaşmaların taktik gelişimi açısından hayati bir öğrenme deneyimi olduğunu kabul etti.
"Bunun çok büyük bir değeri var. Milan'a karşı oynadığımız son maçtan çok şey öğrendim. Bugün oyunu iyi okuyabildik. İlk yarıda çok iyi oynadık; ikinci yarıda ise bazı şampiyonlara karşı oynadığımızı anladık ama ayakta kaldık. Oyuna soktukları oyuncuların kalitesi, bana daha fazla oyuncu değiştirme hakları varmış gibi düşündürdü. Şu an saunadaymış gibiyim," dedi Fabregas.
- Getty Images Sport
Yükselen bir projenin baskısıyla başa çıkmak
Maradona'daki galibiyet, kaçınılmaz olarak Como taraftarlarının beklentilerini yükseltti. Ancak Fabregas, sürecin kademeli ilerlemesi gerektiğinde ısrar ederek bu tür söylemleri hızla bastırdı. Manşetlerin etkisine kapılmayı reddeden Fabregas, dikkatini hemen bir sonraki sınava çevirdi.
"Önümüzde Genoa'ya karşı çok önemli bir maç var. Sizden daha iyi oldukları birçok maç olacak, bunu kabul etmeniz gerekir: maçı kazanma ihtimalleri yüzde 80, bizim ise yüzde 20," uyarısında bulundu.
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