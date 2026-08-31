Como, yakın tarihinin en önemli sonuçlarından birine Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli'yi yenerek imza attı. Martin Baturina ve Anastasios Douvikas'ın golleri konuk ekibe üç puanı getirdi, ancak Fabregas, 1 Eylül son tarihinden önce yeni transferler yapılması yönünde net bir talepte bulunarak kutlamaları hemen frenledi. İspanyol teknik adam, özellikle Coppa Italia ve Avrupa maçlarının yarattığı ek baskıyla birlikte, üç günde bir oynamanın bir kadro üzerinde nasıl bir yük oluşturduğunun son derece farkında. Kulüp şu anda Moise Kean'ın olası transferi için Fiorentina ile aktif görüşmeler yürütüyor.

Fabregas, hücum hattını güçlendirme gerekliliği konusunda son derece açıktı. "Açıkçası bir forvet bekliyorum, Douvikas Serie A'da, Coppa Italia'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz, biz de tek bir forvetle üç kulvarda mücadele edemeyiz" diyen Fabregas, DAZN'a konuştu. "Geçen yıl (Alvaro) Morata konusunda çok sıkıntı yaşadık, aylarca sakattı. Hatırlarsınız, birçok kez sahte dokuzla oynadık; bu seviyede üç günde bir oynamak kolay değil."