Capello: "Inter rakipsiz, ama Stankovic'i tutsun. Milan ve Juventus için hedef Avrupa Ligi olmalı"

"Jones, kadroyu tamamlamak için eksik olan oyuncu muydu? Bence evet. Orta sahada belli bir ağırlık eksikti. Jones fizik gücü ve kişilik katıyor. Kağıt üzerinde her şey doğru, kulüp takımı iyi güçlendirdi ve bu transfer ideal bir tamamlayıcı oldu. Tabii onu tam anlamıyla değerlendirmek için oyuncunun yeni takımına uyum sağlamasını beklemek gerekecek. Ama hisler olumlu. Inter'in orta sahası eksiksiz ve çok güçlü bir hat. Zielinski, Sucic ve Stankovic de sezon boyunca faydalı olacaktır: Chivu'nun büyük bir kadro derinliği var ve bu sadece bu bölgeyle sınırlı değil. Inter, tüm kulvarlarda başrol oynayabileceğine inanmalı".