Fabio Capello, Milan, Juventus ve Roma'nın eski orta saha oyuncusu ve eski teknik direktörü, Gazzetta dello Sport'a konuştu. Bugünkü analizi ağırlıklı olarak Inter üzerine yoğunlaşıyor; öyle ki gazete şu başlığı attı: "Eksik olan yalnızca Jones'tu. Inter'in rakibi yok. Ve Stankovic elde tutulmalı". Aşağıda en dikkat çekici bölümleri aktarıyoruz.
Çeviri:
Capello: "Inter rakipsiz, ama Stankovic'i tutsun. Milan ve Juventus için hedef Avrupa Ligi olmalı"
Inter'de transfer piyasası
"Jones, kadroyu tamamlamak için eksik olan oyuncu muydu? Bence evet. Orta sahada belli bir ağırlık eksikti. Jones fizik gücü ve kişilik katıyor. Kağıt üzerinde her şey doğru, kulüp takımı iyi güçlendirdi ve bu transfer ideal bir tamamlayıcı oldu. Tabii onu tam anlamıyla değerlendirmek için oyuncunun yeni takımına uyum sağlamasını beklemek gerekecek. Ama hisler olumlu. Inter'in orta sahası eksiksiz ve çok güçlü bir hat. Zielinski, Sucic ve Stankovic de sezon boyunca faydalı olacaktır: Chivu'nun büyük bir kadro derinliği var ve bu sadece bu bölgeyle sınırlı değil. Inter, tüm kulvarlarda başrol oynayabileceğine inanmalı".
LİG
"Kağıt üzerinde Inter'in rakibi olmamalı: sadece teoride kolay görünen maçlarda dikkatini dağıtmamaya ihtiyaç duyacak. Inter'in arkasında, hiçbir şeyi değiştirmediği için de en hazır takım Roma. Napoli, Roma ile aynı seviyede, ancak grubun Allegri'nin talepleriyle ne kadar uyum yakalayacağını anlamak gerekecek. Juventus iyi çalışıyor, zamanla dikkate alınması gereken bir rakip olup olmayacağını göreceğiz, ancak peşinen dışlamak da olmaz. Milan'ın incelenmesi gerekiyor, ancak yeni proje doğru şekilde doğuyor. Milan'ın sezonu, Amorim'in oyuncuların zihnine nasıl gireceğine bağlı olacak: en önemli şey bu".
Milan ve Juventus
"Juventus ve Milan'dan Avrupa Ligi'nde büyük şeyler bekliyorum. Hatta size daha fazlasını söyleyeyim: kura izin verirse bir İtalyan finali bekliyorum. Bu yıl ana hedefleri o kupa olmalı".
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