Bergomi: "Real Madrid'de eksikler vardı ve değişiklikleri geç yaptı ama Inter, ilk yarıda oyun yönünü değiştirdiği pozisyonları fazlasıyla değerlendirdi. Diouf'un performansının altını çizmek istiyorum: Bu gelişimini sürdürürse, Inter sonunda bire birde adam eksiltebilen bir oyuncuya sahip olacak. Çok iyiydi. Carlos Augusto da birkaç kez çizgiye indi. Real merkezden alan vermiyordu, ardından ortalarda savunma yapıyordu: Inter kendi oyununu oynamaya çalıştı ama son vuruşlarda ve top yönetiminde daha iyi olmalıydı".





Capello: "Beppe, yok öyle... Oyun yönünü değiştirmediler, çünkü bunu yapacak alan vardı ve ceza sahası yakınına hızlıca gidip orta açabilirlerdi".





Bergomi: "Bunu çok kez yaptılar mister".





Capello: "Hayır, maçı bir daha izle Beppe".





Bergomi: "Eh, izledim...".



