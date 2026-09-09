Sky Sport ekranlarında, Real Madrid-Inter 2-1 maçının ardından, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında oynanan karşılaşmaya dair yorumlar sırasında Fabio Capello ile Beppe Bergomi arasında küçük bir atışma yaşandı. İkilinin, Inter'in maçı yorumlama biçimine dair farklı görüşleri vardı. FcInter1908'in aktardığı şekliyle soru-cevap şöyle:
Çeviri:
Capello ile Bergomi arasında Inter düellosu: "Maçı bir daha izle!"
Bergomi: "Real Madrid'de eksikler vardı ve değişiklikleri geç yaptı ama Inter, ilk yarıda oyun yönünü değiştirdiği pozisyonları fazlasıyla değerlendirdi. Diouf'un performansının altını çizmek istiyorum: Bu gelişimini sürdürürse, Inter sonunda bire birde adam eksiltebilen bir oyuncuya sahip olacak. Çok iyiydi. Carlos Augusto da birkaç kez çizgiye indi. Real merkezden alan vermiyordu, ardından ortalarda savunma yapıyordu: Inter kendi oyununu oynamaya çalıştı ama son vuruşlarda ve top yönetiminde daha iyi olmalıydı".
Capello: "Beppe, yok öyle... Oyun yönünü değiştirmediler, çünkü bunu yapacak alan vardı ve ceza sahası yakınına hızlıca gidip orta açabilirlerdi".
Bergomi: "Bunu çok kez yaptılar mister".
Capello: "Hayır, maçı bir daha izle Beppe".
Bergomi: "Eh, izledim...".
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