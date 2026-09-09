24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Capello ile Bergomi arasında Inter düellosu: "Maçı bir daha izle!"

Inter
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid-Inter maçının 2-1 bitmesinin ardından, Sky’ın iki yorumcusu arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Sky Sport ekranlarında, Real Madrid-Inter 2-1 maçının ardından, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında oynanan karşılaşmaya dair yorumlar sırasında Fabio Capello ile Beppe Bergomi arasında küçük bir atışma yaşandı. İkilinin, Inter'in maçı yorumlama biçimine dair farklı görüşleri vardı. FcInter1908'in aktardığı şekliyle soru-cevap şöyle:

  • Bergomi: "Real Madrid'de eksikler vardı ve değişiklikleri geç yaptı ama Inter, ilk yarıda oyun yönünü değiştirdiği pozisyonları fazlasıyla değerlendirdi. Diouf'un performansının altını çizmek istiyorum: Bu gelişimini sürdürürse, Inter sonunda bire birde adam eksiltebilen bir oyuncuya sahip olacak. Çok iyiydi. Carlos Augusto da birkaç kez çizgiye indi. Real merkezden alan vermiyordu, ardından ortalarda savunma yapıyordu: Inter kendi oyununu oynamaya çalıştı ama son vuruşlarda ve top yönetiminde daha iyi olmalıydı".


    Capello: "Beppe, yok öyle... Oyun yönünü değiştirmediler, çünkü bunu yapacak alan vardı ve ceza sahası yakınına hızlıca gidip orta açabilirlerdi".


    Bergomi: "Bunu çok kez yaptılar mister".


    Capello: "Hayır, maçı bir daha izle Beppe".


    Bergomi: "Eh, izledim...".


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI