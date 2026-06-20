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Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Çalhanoğlu: "Her şey bitti. Herkesten özür dilerim"

Hakan Çalhanoğlu
Türkiye
Inter
Dünya Kupası

Inter’in orta saha oyuncusu, Türkiye’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından konuştu

Inter ve Türkiye milli takımının orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, milli takımının Dünya Kupası’ndan sadece iki maçın ardından elenmesinin ardından yıkılmış durumda: “Bitti. Herkesten özür dilerim.”


Çalhanoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Takımımızla gurur duyuyorum. Her şey bitti, ancak önümüzde başka turnuvalar var. Soyunma odasında zaten çok konuştuk – fcinternews.it’in haberine göre. Son iki, üç yılda çok büyük bir gelişme kaydettiğimize inanıyorum. Yüksek bir seviyeye ulaştık, ancak daha önce de söylediğim gibi, bu bizim için, benim için de ilk deneyim oldu. Burada olmak güzeldi, ama elbette daha fazlasını istiyorduk. Elimizden geleni yaptık, ancak biraz şanssızdık çünkü sadece bir gol eksik kaldı; belki de o gol maçı değiştirebilirdi."

  • 1997 doğumlu ve Inter ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar bir şutla kazandılar. Artık ileriye bakmalıyız. Taraftarlarımıza ve ülkemize teşekkür ederim. Ayrıca özür dilerim; çünkü onlar bize destek verdiler, bu yüzden yine de ileriye bakmalı ve hemen ayağa kalkmalıyız."

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