Çalhanoğlu: "Her şey bitti. Herkesten özür dilerim"

Inter ve Türkiye milli takımının orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, milli takımının Dünya Kupası’ndan sadece iki maçın ardından elenmesinin ardından yıkılmış durumda: “Bitti. Herkesten özür dilerim.”





Çalhanoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Takımımızla gurur duyuyorum. Her şey bitti, ancak önümüzde başka turnuvalar var. Soyunma odasında zaten çok konuştuk – fcinternews.it’in haberine göre. Son iki, üç yılda çok büyük bir gelişme kaydettiğimize inanıyorum. Yüksek bir seviyeye ulaştık, ancak daha önce de söylediğim gibi, bu bizim için, benim için de ilk deneyim oldu. Burada olmak güzeldi, ama elbette daha fazlasını istiyorduk. Elimizden geleni yaptık, ancak biraz şanssızdık çünkü sadece bir gol eksik kaldı; belki de o gol maçı değiştirebilirdi."