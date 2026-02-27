Getty Images Sport
"Bu bir savaş!" - Senne Lammens, Manchester United kalecisi olarak ilk sezonunda büyük beğeni toplayan Premier League futbolu hakkındaki ilk izlenimlerini paylaşıyor
Premier Lig savaş alanına uyum sağlamak
Michael Carrick'in yenilenen takımının odak noktası haline gelen Belçikalı kaleci, yaz aylarında Royal Antwerp'ten transfer olduktan sonra Premier League'in yüksek riskli ortamına hızla uyum sağlamak zorunda kaldı. Yarışmanın zorlu doğasına rağmen, rakip forvetlerin hedefi olma zorluğunu kabul etmekte ısrarcı.
Genç kaleci, Pazartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda United'ın Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktöründen büyük övgü alırken, Toffees'in teknik direktörü David Moyes ise onun performansını "mükemmel" olarak nitelendirdi. Karşı tarafta galibiyeti garantileyen belirleyici golü yedek oyuncu Benjamin Sesko attı, ancak Lammens de kalesini gole kapatmada önemli rol oynadı. Toffees'in onu sıkıştırmaya çalıştığı bir dizi yüksek baskı köşe vuruşunu başarıyla atlattı.
Penaltı alanının kaosunu kucaklamak
ESPN tarafından aktarılan yorumlarda, set parçaları sırasında maruz kaldığı amansız fiziksel baskı hakkında konuşan Lammens, United'ın bir numaralı oyuncusu olarak hayatın gerçekleri hakkında samimi konuştu.
"Bence tüm sezon böyle geçti" dedi. "Benim için durum bu. Premier Lig böyle. 16 metre ceza sahası içinde biraz savaş gibi. Bu aynı zamanda benim güçlü yanlarımdan biri, bu yüzden bazen bu zorluğu da seviyorum. Biraz rahatlık alanımdan çıkıp bu durumlarla başa çıkmaktan keyif alıyorum çünkü şimdi, yanımda çok fazla oyuncu olsa da, yine de ortalara çıkıyorum. Bu da iyi iş çıkardığım konusunda bana iyi bir his veriyor."
Hakemlik ve koruma konusundaki tartışma
Kaleci koruması konusundaki tartışmalar bu sezon daha da yoğunlaştı ve birçok teknik direktör, köşe vuruşları sırasında kullanılan blokaj taktikleri konusunda daha sıkı bir hakemlik yapılmasını talep etti. Lammens, Dünya Kitap Günü öncesinde Manchester United Vakfı adına Partington Central Academy'yi ziyaret ettiğinde bu artan endişeleri ele aldı. Yetkililerin müdahale etmesi gerekip gerekmediğini sorulduğunda, bunun karmaşık bir konu olduğunu kabul etti.
"Elbette belirli kurallar olmalı" diye açıkladı. "Aşırıya kaçmamak gerekir. Bu, Premier Lig'in üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Bazen kaleciyi korumaya çalışırsınız ve belki de daha fazla korunabileceği durumlar olabilir. Ama bunu sadece bir takım yapmıyor. Biz de bazen yapıyoruz... Bu şekilde birçok gol attık, bu yüzden bunu neden yaptığımızı tamamen anlıyorum. Bununla başa çıkmak zorundasınız."
Old Trafford'da rüya gibi bir başlangıç
Lammens, Red Devils'ta sadece 22 maçta forma giyerek, kalede tartışmasız birinci tercih olarak statüsünü sağlamlaştırdı ve hızlı bir yükseliş yaşadı. Etkisi neredeyse anında hissedildi; Ekim ayında Sunderland'a karşı oynadığı ilk maçında, United taraftarları ona "Schmeichel'in kılığına mı girmişsin?" diye tezahüratlar yapmaya başladı. Bu, efsanevi Danimarkalı kaleciyle karşılaştırılması anlamına gelen büyük bir baskıydı. Manchester'daki ilk birkaç ayını değerlendiren Lammens, ayaklarını yere sağlam basıyor.
"Daha iyisi olabileceğini hayal edemiyorum" diyor. "Ama geçmişe çok fazla bakmak istemiyorum. Hala her hafta kendimi kanıtlamam gerekiyor. Bu yüzden gelecekten çok şimdiki zamana odaklanıyorum. Sadece devam etmek, bununla yetinmemek... Bu son değil, bu yüzden şimdi devam etmem gerekiyor."
