"Bu bir savaş!" - Senne Lammens, Manchester United kalecisi olarak ilk sezonunda büyük beğeni toplayan Premier League futbolu hakkındaki ilk izlenimlerini paylaşıyor

Kaleci koruması konusundaki tartışmalar bu sezon daha da yoğunlaştı ve birçok teknik direktör, köşe vuruşları sırasında kullanılan blokaj taktikleri konusunda daha sıkı bir hakemlik yapılmasını talep etti. Lammens, Dünya Kitap Günü öncesinde Manchester United Vakfı adına Partington Central Academy'yi ziyaret ettiğinde bu artan endişeleri ele aldı. Yetkililerin müdahale etmesi gerekip gerekmediğini sorulduğunda, bunun karmaşık bir konu olduğunu kabul etti.

"Elbette belirli kurallar olmalı" diye açıkladı. "Aşırıya kaçmamak gerekir. Bu, Premier Lig'in üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Bazen kaleciyi korumaya çalışırsınız ve belki de daha fazla korunabileceği durumlar olabilir. Ama bunu sadece bir takım yapmıyor. Biz de bazen yapıyoruz... Bu şekilde birçok gol attık, bu yüzden bunu neden yaptığımızı tamamen anlıyorum. Bununla başa çıkmak zorundasınız."