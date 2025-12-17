Bruno Fernandes'ten Ruben Amorim hakkında olay sözler!

Fernandes, Amorim ile olan çalışma ilişkisi hakkında açıkça konuştu ve saygı ve açıkça tanımlanmış sınırlar üzerine kurulu bir dinamik olduğunu anlattı.

Canal 11 ile yaptığı röportajda Fernandes şunları söyledi: "İşlerin sınırları aşmaması için bir sınır belirledik, ancak burada veya orada küçük bir yorum yapmam gerekirse... Diğer oyuncuların önünde yapmamaya çalışıyorum. Ama o bir şey söylerse, ben de onun duymak istemediği bir şey söylerim: 'Tıpkı JJ gibi'. O da benim gibi işinde çok ciddi biridir, Sporting oyuncularıyla olan bağı inanılmazdı."

Fernandes, Amorim'in geleneksel hiyerarşilerin ötesine geçen ilişkiler kurmaya çalıştığına ve çok sık parçalanmış görünen bir takımda güven oluşturmaya çalıştığına inanıyor.

"Burada, oyuncuların kafasına ve kalbine girmeye çalışıyor, böylece ilişki koç-oyuncu değil, adam-adam arası oluyor," diye ekledi orta saha oyuncusu.