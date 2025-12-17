Getty
Bruno Fernandes'ten Ruben Amorim hakkında olay sözler!
Amorim'in taktiksel taleplerine uyum sağlamak
Amorim'in sistemi denge ve disiplin gerektiriyor ve Fernandes genellikle oyunun aşamalarını birbirine bağlamak için daha derinlerde oynuyor. FBref verilerine göre, ileri bölgelerdeki dokunuşlarının oranı geçen sezonla aynı, ancak iki yıl önce United'ın en akıcı olduğu döneme göre belirgin şekilde daha düşük. Bu, hala istikrar arayan bir takımı dengelemek için gerekli bir ödün. Ancak, etki alanının konumu değişmiş olsa da, Fernandes hala United'ın topu ilerletmesi, tempoyu belirlemesi ve fırsatlar yaratması için bir aracıdır. Bu sezon ligde sadece Bryan Mbeumo onu geride bırakmıştır, bu da Fernandes'in artık kalıcı olarak 10 numara pozisyonunda oynamadığı düşünüldüğünde çarpıcı bir istatistiktir.
- Getty Images Sport
'Çok ciddi' bir yönetici ve net sınırlar
Fernandes, Amorim ile olan çalışma ilişkisi hakkında açıkça konuştu ve saygı ve açıkça tanımlanmış sınırlar üzerine kurulu bir dinamik olduğunu anlattı.
Canal 11 ile yaptığı röportajda Fernandes şunları söyledi: "İşlerin sınırları aşmaması için bir sınır belirledik, ancak burada veya orada küçük bir yorum yapmam gerekirse... Diğer oyuncuların önünde yapmamaya çalışıyorum. Ama o bir şey söylerse, ben de onun duymak istemediği bir şey söylerim: 'Tıpkı JJ gibi'. O da benim gibi işinde çok ciddi biridir, Sporting oyuncularıyla olan bağı inanılmazdı."
Fernandes, Amorim'in geleneksel hiyerarşilerin ötesine geçen ilişkiler kurmaya çalıştığına ve çok sık parçalanmış görünen bir takımda güven oluşturmaya çalıştığına inanıyor.
"Burada, oyuncuların kafasına ve kalbine girmeye çalışıyor, böylece ilişki koç-oyuncu değil, adam-adam arası oluyor," diye ekledi orta saha oyuncusu.
Fernandes, Amorim sayesinde Utd'de kalıyor
Fernandes, United'ın yaz aylarında kendisini satmaya açık olduğunu ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına 100 milyon sterlinlik bir transferin gerçek bir olasılık olduğunu açıkladı. En çok canını yakan şey, ilginin kendisi değil, kulübün kendisi ayrılmak isteseydi bunu kabul edeceği hissiydi. Ancak Amorim kararlı bir tavır sergiledi ve Fernandes'in kalmasını istediğini belirtti. Bu tutum, sonuçta belirleyici oldu.
"Ailevi nedenlerden dolayı da kalmaya karar verdim, ama asıl nedeni kulübü gerçekten sevmemdi" dedi. "Menajer [Ruben Amorim] ile yaptığım konuşma da kalmamı sağladı. Ancak kulüp tarafında, 'eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni biraz incitti. Acı vermekten daha çok, beni üzdü çünkü ben eleştirilecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonra etrafında, kulübü o kadar değer vermeyen ve kulübü o kadar savunmayan oyuncular görüyorsun... bu da seni üzüyor."
- Getty Images Sport
Fernandes için para yerine sadakat
Suudi Arabistan, onun yaşam tarzını ve kazancını değiştirebilirdi, ancak Fernandes, paranın kariyerinin ana itici gücü olmadığını ısrarla vurguluyor. Transfer için baskı yapma isteğine direndiğini ve bunun yerine kulüple olan bağını onurlandırmayı tercih ettiğini söyledi.
"Sadakat konusu eskisi gibi görülmüyor" dedi. "Son transfer döneminde ayrılabilirdim, çok daha fazla para kazanabilirdim, bir sezon önce ayrılacaktım – nereye olduğunu söylemeyeceğim – ama o sezon birçok kupa kazanabilirdim.
"Şikayet edemem, maaşım çok iyi, ama tabii ki aradaki fark çok büyük. Beni yönlendiren asla bu olmadı. Bir gün Suudi Arabistan'da oynamak zorunda kalırsam, Suudi Arabistan'da oynarım. Yaşam tarzım değişecek, çocuklarımın hayatı güneşli olacak, Manchester'da altı yıl soğuk ve yağmurlu bir hayatın ardından, büyüyen bir ligde, ünlü oyuncularla oynayacağım.
"Birçok insanın yaptığı gibi ayrılabilirdim ve şöyle diyebilirdim: 'Ayrılmak istiyorum, antrenman yapmak istemiyorum, sadece 20 veya 30 milyon için ayrılmak istiyorum, böylece diğer tarafta bana daha fazla para öderler.' Ama bunu hiç yapmadım. Bunu yapacak durumda olduğumu hiç hissetmedim, çünkü kulübe karşı duyduğum empati ve sevginin aynı olduğunu hissediyordum."
Çalkantılı döneme rağmen Fernandes, United'ın bugününün merkezinde yer almaya devam ediyor. Mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar geçerli ve bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Uzun vadeli geleceği ile ilgili kararların 2026 Dünya Kupası'na kadar bekleyebileceğini ima etti. O, bu turnuvada Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz milli takımında forma giymeyi umuyor.
Reklam