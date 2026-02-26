Bruno Fernandes, Manchester United'ın efsanesi DEĞİLDİR! 'İnanılmaz' Red Devils kaptanı, Old Trafford'da efsane olabilmek için eksik olan tek şeyi açıkladı

Fernandes'in altı yıllık kariyeri boyunca takım için ne kadar önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında, Fernandes olmasaydı United'ınne durumda olacağı sık sık sorgulanıyor, ancak o takıma sadece iki büyük kupa kazandırdı: 2023'te Lig Kupası ve 2024'te FA Kupası.

"Hayallerin Tiyatrosu" olarak adlandırılan bu kulüpten geçen en iyi oyuncuların özgeçmişleri bundan çok daha parlak, bu da Fernandes'in ölümsüzler arasında yer edinme konusunda aleyhine çalışabilir.

Fernandes'in United efsanesi olarak hatırlanıp hatırlanmayacağı sorulduğunda, eski Red Devils kanat oyuncusu Sharpe, BetBrain ile yaptığı röportajda GOAL'e şunları söyledi: "Bence o, United'da her zaman büyük bir oyuncu olarak hatırlanacak. Kazandığı kupalar, eksik olan kısım.

"Tüm zamanların en iyi Man United XI'ını seçmeye başlarsanız, çok fazla kupa kazanmadığı için o kadroya girebilir mi? Ancak attığı goller, yarattığı goller ve tek başına kazandığı maçlar sayısızdır. Kulüp için inanılmaz bir oyuncu, ancak kupa sayısı yetersiz."