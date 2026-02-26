Getty
Çeviri:
Bruno Fernandes, Manchester United'ın efsanesi DEĞİLDİR! 'İnanılmaz' Red Devils kaptanı, Old Trafford'da efsane olabilmek için eksik olan tek şeyi açıkladı
Fernandes'in Man Utd rekoru etkileyici bir okuma sunuyor
Fernandes, Suudi Pro Ligi'nin ilgisini çekmesi üzerine United'ın 2025 yazında kendisini satmaya açık olduğunu açıkladı. Tekliflerin değerlendirildiğini öğrenince "incindiğini" hissetti, ancak anlaşma yapılmadı.
2025-26 sezonunda da altı gol ve 12 asistle verimli bir sezon geçiren Fernandes, Old Trafford'da tarih kitaplarını yeniden yazdı. Fernandes, United'ın efsane oyuncusu Paul Scholes'un Premier League'de başardığından daha fazla gol hazırladı.
Fernandes, tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne Rooney'nin attığı penaltı gol sayısından daha fazla penaltı golü attı ve Ocak 2020'de Sporting'den transfer olduktan sonra tüm turnuvalarda 300'den fazla maça çıktı.
- Getty
Fernandes, Manchester United'ın efsanesi olarak hatırlanacak mı?
Fernandes'in altı yıllık kariyeri boyunca takım için ne kadar önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında, Fernandes olmasaydı United'ınne durumda olacağı sık sık sorgulanıyor, ancak o takıma sadece iki büyük kupa kazandırdı: 2023'te Lig Kupası ve 2024'te FA Kupası.
"Hayallerin Tiyatrosu" olarak adlandırılan bu kulüpten geçen en iyi oyuncuların özgeçmişleri bundan çok daha parlak, bu da Fernandes'in ölümsüzler arasında yer edinme konusunda aleyhine çalışabilir.
Fernandes'in United efsanesi olarak hatırlanıp hatırlanmayacağı sorulduğunda, eski Red Devils kanat oyuncusu Sharpe, BetBrain ile yaptığı röportajda GOAL'e şunları söyledi: "Bence o, United'da her zaman büyük bir oyuncu olarak hatırlanacak. Kazandığı kupalar, eksik olan kısım.
"Tüm zamanların en iyi Man United XI'ını seçmeye başlarsanız, çok fazla kupa kazanmadığı için o kadroya girebilir mi? Ancak attığı goller, yarattığı goller ve tek başına kazandığı maçlar sayısızdır. Kulüp için inanılmaz bir oyuncu, ancak kupa sayısı yetersiz."
Manchester United, kaptanı Fernandes'ten ayrılmayı göze alabilir mi?
Fernandes'in, 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren sözleşmesi 2027'de sona ereceği için, bu yaz yine transfer dedikoduları çıkması bekleniyor. United, Eylül ayında 32 yaşına girecek olan oyuncu için tekliflere açık olabilir.
Eski Red Devils savunucusu Wes Brown, GOAL'aUnited'ın Fernandes'ten ayrılmayı göze alıp alamayacağı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Bruno'ya ne olursa olsun, onun kalmayı çok istediğini biliyorum. Aynı zamanda, aptalca teklifler gelirse, ne yapabilirsiniz ki?
"O artık hala takımın bir parçası olmak istediği bir yaşa geliyor, ama her şeyi reddedemezsiniz çünkü dünya böyle işlemiyor. Böyle bir şey olursa kimsenin bunu kişisel algılamayacağını düşünüyorum. O, takıma yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptı.
“Bir noktada, biri gelirse - muhtemelen o parayla Suudi Arabistan'dan - bu kritik noktaya gelinecek. Bu tekrar olursa, ne olursa olsun Bruno'yu suçlayamazsınız. Onun yapması gerekeni doğru yaptığını kabul etmeli ve sonra tekrar yolunuza devam etmelisiniz.”
- Getty
Fernandes, Şampiyonlar Ligi futbolu için kalacak mı?
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Fernandes'i en az bir yıl daha mevcut ortamında kalması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olabilir. United, geçici teknik direktör Michael Carrick'in yönetiminde ilk dörtte yer almak için yeniden yarışa girdi.
Fernandes, kaptan olarak altı maçlık yenilmezlik serisinde beş galibiyet elde ederek takımı sürükledi. Bir başka iç saha sezonu sona erdiğinde, Portekizli milli oyuncu, eski Old Trafford takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile birlikte 2026 Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gidecek.
Reklam