Brezilya'dan: Inter, Casemiro'yu bedelsiz transfer etmek istiyor

Brezilyalı Casemiro, Haziran ayında başka bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği önemli isimlerden biri. Eski Real Madrid oyuncusu olan ve şu anda Manchester United'daformagiyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Brezilya'daki Globo Esporte'nin haberine göre, onu takip eden birçok takım arasında Inter de bulunuyor: "Casemiro, İtalya'daki Inter gibi üst düzey Avrupa takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD gibi daha az prestijli liglerdeki kulüpler tarafından da takip ediliyor. O ve ailesi, bunun kariyerindeki son önemli sözleşme olabileceğinin farkında olarak gelecekteki adımlarını değerlendiriyorlar," diye aktarıyor FCInter1908.it.





Bu yıl 30 Haziran'dan sonra bedelsiz olarak serbest kalacak dünya futbolunun devleri arasında, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Casemiro da bulunuyor. 1992 doğumlu ve bu günlerde (23 Şubat) 34 yaşını dolduran Casemiro'nun son dönemde, Milan'ın orta saha yıldızı ve Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Luka Modric ile Serie A ve İtalyan futbolu hakkında konuştuğu söyleniyor. İkili, Toni Kroos ile birlikte kulüp düzeyinde gelmiş geçmiş en güçlü orta saha üçlüsünden birini oluşturmuştu. Brezilya'dan gelen haberlere göre, şu anda oyuncuya en çok ilgi gösteren takım, Milano'nun diğer büyük kulübü Inter.







