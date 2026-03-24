Brezilya'dan: Inter, Casemiro'yu bedelsiz transfer etmek istiyor

Brezilyalı oyuncu sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacak: Marotta bu fırsatı kaçırmıyor

Brezilyalı Casemiro, Haziran ayında başka bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği önemli isimlerden biri. Eski Real Madrid oyuncusu olan ve şu anda Manchester United'daformagiyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Brezilya'daki Globo Esporte'nin haberine göre, onu takip eden birçok takım arasında Inter de bulunuyor: "Casemiro, İtalya'daki Inter gibi üst düzey Avrupa takımlarının yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD gibi daha az prestijli liglerdeki kulüpler tarafından da takip ediliyor. O ve ailesi, bunun kariyerindeki son önemli sözleşme olabileceğinin farkında olarak gelecekteki adımlarını değerlendiriyorlar," diye aktarıyor FCInter1908.it.


Bu yıl 30 Haziran'dan sonra bedelsiz olarak serbest kalacak dünya futbolunun devleri arasında, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Casemiro da bulunuyor. 1992 doğumlu ve bu günlerde (23 Şubat) 34 yaşını dolduran Casemiro'nun son dönemde, Milan'ın orta saha yıldızı ve Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Luka Modric ile Serie A ve İtalyan futbolu hakkında konuştuğu söyleniyor. İkili, Toni Kroos ile birlikte kulüp düzeyinde gelmiş geçmiş en güçlü orta saha üçlüsünden birini oluşturmuştu. Brezilya'dan gelen haberlere göre, şu anda oyuncuya en çok ilgi gösteren takım, Milano'nun diğer büyük kulübü Inter.



  • PARABOL

    2015'ten 2022'ye kadar Real Madrid'de geçirdiği destansı dönem boyunca 336 maça çıkıp 31 gol atarak 3 İspanya şampiyonluğu ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Casemiro, Manchester United'da çalkantılı bir serüvene imza attı; şu ana kadar 152 maçta 24 gol attı ve iki ulusal kupa (FA Cup ve Lig Kupası) kazandı. Dört sezonun ardından ve 34 yaşında, Brezilyalı milli oyuncunun Old Trafford'daki macerası sona ermiş gibi görünüyor. Hem oyuncu hem de Manchester United, başka yollara yönelme zamanının geldiğini düşünüyor.


    Kariyerinin zirvesindeyken İspanyol futbolunda hakimiyet kurduktan ve futbol serüveninin iniş aşamasında Premier Lig'de zorluklar yaşadıktan sonra, 34 yaşındaki Casemiro geleceği için üç farklı senaryoyu değerlendirebilir: belki de mentorlarından biri olan Carlo Ancelotti'nin yönetiminde bir Dünya Kupası zaferi kazandıktan sonra; ritim açısından Premier Lig'den daha az zorlu bir Avrupa ligine transfer olmak; ya da kariyerini son olarak özellikle zengin bir sözleşmeye odaklanarak bitirmek için Arap kulüplerine gitmek.


    • Reklam

  • INTER VE MÜCADELE

    Serie A'da, Casemiro gibi deneyimli ve özelliklere sahip bir oyuncunun birçok kulübe fayda sağlayacağına şüphe yok; bunların arasında, transfer piyasasında bedelsiz transferlerin tartışmasız ustası olan başkanı Beppe Marotta'nın yönetimindeki Inter de kesinlikle yer alabilir. Peki ya maaşı? 34 yaşında ve Manchester United'da sezon başına 18 milyon net maaş alan Casemiro, Serie A deneyimini gerçekten yaşamak istiyorsa, elbette çok daha azıyla yetinmek zorunda kalacaktır. Oyuncunun yaşı, tecrübesi ve değeri göz önüne alındığında, onu transfer etmek isteyenler için seçenek, sezon başına 5-6 milyonluk iki yıllık bir sözleşme olabilir.




