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Donny Afroni

Çeviri:

Bournemouth, Juventus'un kalecisi Michele Di Gregorio transferini tamamladı

Transfers
M. Di Gregorio
Juventus
Serie A
AFC Bournemouth
Premier Lig

Bournemouth, İtalyan kaleci Michele Di Gregorio'yu Juventus'tan ilk etapta bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Bournemouth, Premier League sezonu öncesi savunma seçeneklerini güçlendirmek isterken, yüksek değerlendirme alan file bekçisini transfer etmek için hızlı davrandı.

  • Bournemouth, Di Gregorio'yu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna kattı

    Bournemouth, Juventus'tan Di Gregorio'nun transferini resmen açıkladı ve bu hamle, transfer piyasasında önemli bir niyet beyanı oldu. Bournemouth, 29 yaşındaki oyuncunun ilk etapta geçici olarak Vitality Stadyumu'na gelmesini sağlayan anlaşmayı başarıyla sonuçlandırdı ve böylece kadroya kalede anında üst düzey deneyim kazandırdı.

    Di Gregorio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu benim için çok önemli bir an ve bu yüzden Bournemouth'a gelme kararının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. "Kulübün beni burada isteme arzusunu hissettim ve bu kulübün büyümeye devam etme ve harika şeyler yapma hedefini gördüm. Premier League dünyanın en güzel ligi. Burada olmak ve oynama, hem de bu kadar üst seviyede oynama şansına sahip olmak benim için bir onur."

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  • Michele Di Gregorio Juventus 2026/27Getty

    Di Gregorio anlaşmasının finansal detayları ortaya çıktı

    Juventus, anlaşmanın mali ayrıntıları konusunda şeffaf davrandı. İtalyan devi, İngiliz kulübünün Di Gregorio'nun bir yıllık kiralık transferi için 1,3 milyon € ödediğini doğruladı. Bu rakam, Bianconeri'nin ayrılık karşılığında anında gelir elde etmesini sağlıyor. Ayrıca sözleşmede, kalecinin Premier League'deki dönemi boyunca performansına bağlı belirli hedefleri karşılaması halinde bu başlangıç ücretinin 800 bin € daha artmasına yönelik maddeler de yer alıyor.

    İlk kiralık dönemin ötesinde, anlaşma Di Gregorio'nun uzun vadede İngiltere'de kalmasını sağlayabilecek önemli bir kalıcı satın alma opsiyonu da içeriyor. Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 12,7 milyon €'luk satın alma opsiyonu bulunuyor; bu bedel üç mali yıl boyunca ödenecek ve buna ek olarak 1,5 milyon € tutarında ilave bonuslar da söz konusu olabilecek.

  • Tiago Pinto, Cherries kadrosuna yapılan 'mükemmel' takviyeyi övdü

    Di Gregorio'nun gelişi, Bournemouth Direktörü Tiago Pinto için önemli bir hamle olarak görülüyor. Transferin resmî olarak açıklanmasının ardından konuşan Pinto, İtalyan oyuncunun imzasını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve oyuncunun İtalya'daki döneminden büyük bir bilgi birikimi getirdiğini belirtti.

    Pinto, "Michele, üst seviyede çok değerli tecrübeye ve mükemmel özelliklere sahip bir kaleci" dedi.

    Pinto, Allianz Stadyumu'ndaki görevi boyunca sık sık en üst düzeyde baskıyla karşı karşıya kalan oyuncunun istikrarını vurgulayarak değerlendirmesini sürdürdü. Direktör, "Serie A'da ve Avrupa kupalarında yeteneğini istikrarlı şekilde ortaya koydu, biz de kadromuza mükemmel bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Guglielmo Vicario, Juventus'taki yeniden yapılanmanın başını çekiyor

    Di Gregorio'nun ayrılığı, münferit bir olay değil, Juventus'un kaleci kadrosunda yapılan kapsamlı revizyonun kilit parçalarından biri. Juventus yönetimi, önceki hiyerarşiden uzaklaşıp yeni bir birinci kaleci düzeni kurarak yeni bir yöne gitmeye karar verdi. Bu dönüşümde öne çıkan transfer, Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kulübe katılan Guglielmo Vicario oldu. İtalyan milli kaleci için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor; bu da Juve'nin onu kalede uzun vadeli çözüm olarak gördüğünü gösteriyor.

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