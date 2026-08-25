Bournemouth, Juventus'tan Di Gregorio'nun transferini resmen açıkladı ve bu hamle, transfer piyasasında önemli bir niyet beyanı oldu. Bournemouth, 29 yaşındaki oyuncunun ilk etapta geçici olarak Vitality Stadyumu'na gelmesini sağlayan anlaşmayı başarıyla sonuçlandırdı ve böylece kadroya kalede anında üst düzey deneyim kazandırdı.

Di Gregorio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu benim için çok önemli bir an ve bu yüzden Bournemouth'a gelme kararının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. "Kulübün beni burada isteme arzusunu hissettim ve bu kulübün büyümeye devam etme ve harika şeyler yapma hedefini gördüm. Premier League dünyanın en güzel ligi. Burada olmak ve oynama, hem de bu kadar üst seviyede oynama şansına sahip olmak benim için bir onur."