Boban: "Inter'de bir şeyler eksik. Mourinho savunmacılıkta kayboldu"

Zvonimir Boban, Milan ve Hırvatistan milli takımının eski orta sahası, ayrıca Milan'ın eski yöneticisi ve şu anda Dinamo Zagreb'in başkanı olarak, Sky Sport'ta Inter'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Real Madrid deplasmanında aldığı yenilgiyi değerlendirdi. FcInter1908'in aktardığı sözleri şöyle:





"Inter'in Avrupa sahnesinde verdiği his, en büyük kulüplerle rekabet edebilmek için bir şeylerin eksik olduğu yönünde. Bu akşam da bunu gördük; garip ve dağınık, dengesi az ama ileri uçta çok fazla kaliteye sahip bir Real, yarattığı birçok pozisyonun ardından maçı sonunda kazandı. Inter de pozisyonlar buldu ve öte yandan bence Inter, Real'e karşı ortaya koyduğu performansı kişilik göstergesi, hatta Bernabeu'ya gidip ilk yarıda oyuna hükmeden takımın belli bir gücünün kanıtı olarak görebilir. İkinci yarıda ise öyle olmadı ve Real farkı açabilirdi. İlk yarıda Inter oyunun içindeydi ama gereken şey bitiricilikti. Üst düzeyde farkı yaratan da budur. Inter yeterince isabetli değildi. Real sonunda haksız sayılmayacak şekilde kazandı ama beraberlik daha adil olurdu".



