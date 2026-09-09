Betis, Mbappe ve kardeşiyle dalga geçti

Betis'in bu alaycı çıkışı, Kylian Mbappé ile geçtiğimiz karşılaşmalarına gönderme niteliği taşıyordu. Endülüs ekibi, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etmiş, kraliyet kulübünün yıldızı ise son dakikalarda bir penaltı kaçırmıştı.
Betis ile Lille arasındaki karşılaşma ise bir gol şölenine sahne oldu. Fransız ekibi adına skoru Ouaddah açtı, ardından Marc Bartra beraberliği sağladı, ilk yarıda Alex Sandro ise Betis'i öne geçirdi. Aranın ardından Bartra dönerek ikinci golünü kaydetti, sonrasında Cyle Larin İspanyol ekibinin 3-2'lik galibiyetini garantiledi.
Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim günü Sevilla şehrindeki Benito Villamarín Stadı'nda Porto ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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