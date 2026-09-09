Betis, Mbappe ve kardeşiyle dalga geçti

İspanyol kulübünün X platformundaki resmî hesabı, alaycı bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı: "Mbappe ailesinin bir ferdi her Real Betis kelimesini duyduğunda", tweetine oyuncu Willem Dafoe'nun "At Eternity's Gate" filminden alınan meşhur alaycı bir görselini iliştirdi.

Ethan Mbappe, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve Avrupa'daki ilk maçı acımasız bir şekilde sona erdi. Yalnızca 44 dakika içinde Lille'in ilk golünün asistini yapmaktan, takımının maça dönüş yolları aradığı bir anda eksik kalmasına neden olmaya geçiş yaptı.







