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Betis, Mbappe ve kardeşiyle dalga geçti

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
Lille - Real Betis
Lille
Real Betis
E. Mbappe
K. Mbappe
İspanya
İtalya
Fransa

Ailevi dehşet

Real Betis, Fransız ekibi Lille'i mağlup etti; ancak maçtaki gelişmeleri de fırsat bilerek, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında küçük kardeşi Ethan'ın kırmızı kart görmesinin ardından Kylian Mbappe'ye alaycı bir mesaj gönderdi.

Betis, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında salı günü Lille'i 3-2 mağlup etti; maçın ikinci yarısında 19 yaşındaki Ethan Mbappe kırmızı kart gördü.

  • İspanyol kulübünün X platformundaki resmî hesabı, alaycı bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı: "Mbappe ailesinin bir ferdi her Real Betis kelimesini duyduğunda", tweetine oyuncu Willem Dafoe'nun "At Eternity's Gate" filminden alınan meşhur alaycı bir görselini iliştirdi.

    Ethan Mbappe, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve Avrupa'daki ilk maçı acımasız bir şekilde sona erdi. Yalnızca 44 dakika içinde Lille'in ilk golünün asistini yapmaktan, takımının maça dönüş yolları aradığı bir anda eksik kalmasına neden olmaya geçiş yaptı.



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  • Kaçırılan penaltı ve kırmızı kart

    Betis'in bu alaycı çıkışı, Kylian Mbappé ile geçtiğimiz karşılaşmalarına gönderme niteliği taşıyordu. Endülüs ekibi, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etmiş, kraliyet kulübünün yıldızı ise son dakikalarda bir penaltı kaçırmıştı.

    Betis ile Lille arasındaki karşılaşma ise bir gol şölenine sahne oldu. Fransız ekibi adına skoru Ouaddah açtı, ardından Marc Bartra beraberliği sağladı, ilk yarıda Alex Sandro ise Betis'i öne geçirdi. Aranın ardından Bartra dönerek ikinci golünü kaydetti, sonrasında Cyle Larin İspanyol ekibinin 3-2'lik galibiyetini garantiledi.

    Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim günü Sevilla şehrindeki Benito Villamarín Stadı'nda Porto ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca oku: Video: Mbappé ile kardeşinin Şampiyonlar gecesindeki tezatı: Parlaklığın zirvesinden çöküşe


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