Bernardo Silva, David Silva'yı geride bırakarak kulüp tarihinin en başarılı oyuncusu oldu

Turf Moor'daki galibiyet, Pep Guardiola'nın takımı için sadece üç puandan ibaret değildi; bu galibiyet, Bernardo Silva'nın Premier Lig'deki 215. zaferi oldu. Böylece, Manchester City'nin resmi internet sitesinde de doğrulandığı üzere, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği efsanevi on yıl boyunca 214 galibiyetle rekoru elinde tutan eski takım arkadaşı David Silva'yı geride bıraktı.

Bernardo'nun bu listenin zirvesine yükselmesi, 2017'de Monaco'dan geldiğinden bu yana gösterdiği istikrar ve önemin bir kanıtıdır. Portekizli oyuncu şu anda tek başına zirvede yer alırken, onu İspanyol Silva takip ediyor. Kulüp tarihinde 200 galibiyet barajını aşan tek diğer oyuncu ise 205 galibiyetle eski kaleci Ederson olmaya devam ediyor.



