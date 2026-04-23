Bernardo Silva, David Silva'yı geride bırakarak kulüp tarihinin en başarılı oyuncusu oldu
Hakimiyetin yeni dönemi
Turf Moor'daki galibiyet, Pep Guardiola'nın takımı için sadece üç puandan ibaret değildi; bu galibiyet, Bernardo Silva'nın Premier Lig'deki 215. zaferi oldu. Böylece, Manchester City'nin resmi internet sitesinde de doğrulandığı üzere, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği efsanevi on yıl boyunca 214 galibiyetle rekoru elinde tutan eski takım arkadaşı David Silva'yı geride bıraktı.
Bernardo'nun bu listenin zirvesine yükselmesi, 2017'de Monaco'dan geldiğinden bu yana gösterdiği istikrar ve önemin bir kanıtıdır. Portekizli oyuncu şu anda tek başına zirvede yer alırken, onu İspanyol Silva takip ediyor. Kulüp tarihinde 200 galibiyet barajını aşan tek diğer oyuncu ise 205 galibiyetle eski kaleci Ederson olmaya devam ediyor.
Nihai kazanan
Silva'nın başarısının ardındaki istatistikler hayret verici. City formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 453 maçın 299'u Premier Lig'de gerçekleşti. Bu, 31 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin en üst ligindeki maçlarının %72'sini kazandığı anlamına geliyor; bu galibiyet oranı, sahada Guardiola'nın en güvenilir yardımcısı olarak üstlendiği rolü gözler önüne seriyor.
Tüm zamanların listelerinde yükseliyor
City kaptanı için bu gece çifte kutlama gecesi oldu; zira Burnley maçında kulübün tüm zamanların en çok forma giyen oyuncular sıralamasında da bir basamak daha yükseldi. 453. maçına çıkan Bernardo, kulüp efsanesi ve elçisi Mike Summerbee’yi geçerek kulüp tarihindeki toplam maç sayısı sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti.
Yedi yıl önce kulübe katıldığından bu yana, hiçbir oyuncu Bernardo kadar sık Manchester City forması giymedi. Çok yönlülüğü ve çalışma etiği sayesinde birçok oyuncudan daha uzun süre forma giymeyi başaran Bernardo, zorlu bir kanat oyuncusundan takımın nabzını tutabilen eksiksiz bir orta saha oyuncusuna dönüştü.
Kupalarla dolu bir miras
Bu galibiyet rekoru, Silva’nın Manchester’daki parlak kariyerinin sadece bir yönü. Kulüpte geçirdiği sekiz sezon boyunca, tam 19 büyük kupa kazandı. Bu başarılar arasında altı Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor; bu sayı, onu ligin en çok kupa kazanan oyuncularının seçkin grubuna sokuyor. Aslında, Premier Lig tarihinde bu Portekizli yıldızdan daha fazla kupa kazanan sadece beş oyuncu var.
Şu anda Kevin De Bruyne ve John Stones ile birlikte kulübün en çok kupa kazanan oyuncusu konumundadır. Etihad'daki son aylarına hazırlanırken, Silva daha da fazla kupa peşinde koşan takımın kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu da onu, kulübün şimdiye kadar gördüğü en etkili şampiyon olarak Manchester'dan ayrılma potansiyeline sahip bir konuma getiriyor. City taraftarları, kariyerini tam anlamıyla kutlamak için sezonun sonuna kadar beklemek zorunda kalacak, ancak tarih kitaplarındaki yeri şimdiden garantilenmiş durumda.