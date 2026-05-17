Xabi Alonso, önümüzdeki sezon İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacak. Chelsea'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İspanyol teknik adam 1 Temmuz'da Stamford Bridge'de göreve başlayacak ve dört yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Çeviri:
"Beni gururlandırıyor": Xabi Alonso, Chelsea'nin başına geçti
Alonso, "Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu muhteşem kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi: "Kulüp sahipleri ve teknik yönetimle yaptığım görüşmelerden, aynı hedefleri paylaştığımız açıkça anlaşılıyor. En üst seviyede sürekli olarak rekabet edebilecek ve şampiyonluklar için mücadele edebilecek bir takım kurmak istiyoruz."
Alonso'nun Stamford Bridge'deki teknik direktör kaosuna son vermesi bekleniyor
2024 yılında Bayer Leverkusen'i çifte kupaya taşıyan ve Ocak ayına kadar Real Madrid'de görev yapan Alonso'nun, Blues'un teknik direktörlük kaosuna son vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonda Chelsea'nin kenar çizgisinde üç farklı teknik direktör görev yaptı: İngiliz ekibini Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Enzo Maresca, yıl başında kulüp yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrıldı.
Onun yerine, 2032'ye kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen dört aydan kısa bir süre sonra kovulan Liam Rosenior geldi. İngiliz Calum McFarlane iki kez geçici olarak görevi devraldı.
Premier League, Alonso'yu Liverpool FC'deki aktif kariyerinden tanıyor. Eski teknik direktör, 2004'ten 2009'a kadar bu kulüpte görev yapmıştı.