2024 yılında Bayer Leverkusen'i çifte kupaya taşıyan ve Ocak ayına kadar Real Madrid'de görev yapan Alonso'nun, Blues'un teknik direktörlük kaosuna son vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonda Chelsea'nin kenar çizgisinde üç farklı teknik direktör görev yaptı: İngiliz ekibini Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Enzo Maresca, yıl başında kulüp yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrıldı.

Onun yerine, 2032'ye kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen dört aydan kısa bir süre sonra kovulan Liam Rosenior geldi. İngiliz Calum McFarlane iki kez geçici olarak görevi devraldı.

Premier League, Alonso'yu Liverpool FC'deki aktif kariyerinden tanıyor. Eski teknik direktör, 2004'ten 2009'a kadar bu kulüpte görev yapmıştı.