Benfica, Gianluca Prestianni ve Vinicius Jr'ın ırkçılık tartışmasına verdiği 'acı verici' tepki nedeniyle parçalanırken, eski kaptan kulübün 'ahlaki kriz' ile karşı karşıya olduğunu söyledi
Luisao, kulübün Prestianni'yi hemen savunmasını sorguluyor
Tartışma, Estadio da Luz'da oynanan Şampiyonlar Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında patlak verdi. Vinicius Junior, ırkçı tacizi doğrudan hakeme bildirdikten sonra maç durduruldu. Benfica ve teknik direktör Jose Mourinho, Prestianni'yi hemen desteklerken, Luisao ise tamamen farklı bir tavır aldı. On yıldan fazla bir süre temsil ettiği kulüpten ayrılan Brezilyalı efsane, genç Arjantinli oyuncuyu olayları kendi versiyonuna göre uydurmakla suçladı ve durumu kulübe büyük utanç getiren utanç verici bir ırkçı eylem olarak nitelendirdi.
Luisao, sosyal medyada kulübün durumu ele alış biçiminden duyduğu hayal kırıklığını yineleyerek Instagram'da şöyle yazdı: "Eski bir kaptan ve hayatımın uzun yıllarını Benfica'ya adamış biri olarak, Vini Jr.'ın oyuncularımızdan birine yönelik ırkçılık suçlamaları konusunda kulübün tutumuna ilişkin endişelerimi gizleyemem. Şaşırtıcı bir şekilde, kurumun tepkisi, bu kadar ciddi bir suçlamanın ardından olayları soruşturmaya yönelik herhangi bir gerçek ilgi göstermeden, suçlanan oyuncunun açıklamasını hemen onaylamak oldu."
Eski kaptan, Benfica'daki ciddi ahlaki krizi vurguladı
Luisao için bu konu, tek bir maçın veya iki oyuncu arasındaki tekil bir anlaşmazlığın çok ötesine geçiyor; kulübün etik değerlerinde temel bir değişimi temsil ediyor. 2003 yılında, spor alanında büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde Luz'a gelen eski stoper, takımın yeniden yapılanmasına yardımcı oldu ve sonunda altı Primeira Liga şampiyonluğu kazandı. Kulübün daha önce de büyük spor zorluklarıyla karşı karşıya kaldığını, ancak mevcut durumun kulübün temel kimliğine ve uzun süredir var olan insani değerlerine çok daha fazla zarar verdiğini belirtti.
Benfica'nın resmi savunmasının özellikle kışkırtıcı bir yönü, ırkçılık iddialarını saptırmak için Portekiz futbolunun ikonik ismi Eusebio'nun adını kullanma kararıydı. Kulübün açıklaması, efsanevi forvetin sembolize ettiği temel değerleri nedeniyle, kurumun ayrımcı davranışlarla ilişkilendirilmesinin pratik olarak imkansız olduğunu öne sürdü. Bu özel halkla ilişkiler taktiği, Luisao'yu derinden öfkelendirdi. Luisao, bu taktiği, sorumluluktan kaçınmak ve yalan söylediğine inandığı bir oyuncuyu korumak için saygı duyulan bir figürü saygısızca manipüle etmek olarak gördü.
"Kulübümüzün ırkçılıkla mücadelede hataya düşmesini önlemek için en büyük efsanemiz Eusébio'nun imajını kalkan olarak kullanmak, en azından acı vericiydi, tıpkı kurbanı itibarsızlaştırmak için yapılan sayısız girişimler gibi," diye ekledi.
"Acı verici çünkü Benfica her zaman herhangi bir durumdan, herhangi bir oyuncudan, menajerden veya andan daha büyük olmuştur. Her zaman değerlerin, insani boyutun ve tarihsel sorumluluğun bir kurumu olarak kendini göstermiştir. 2003 yılında Luz'a geldiğim andan itibaren, kulüp en büyük spor krizlerinden birini yaşarken, ben de böyle öğrendim ve böyle yaşadım.
"Ancak bugün, çok daha kötü, farklı bir kriz yaşıyoruz, çünkü bu ahlaki bir kriz ve bana kaçınılmaz sorular sorduruyor: Kimin tarafındayız? Ve daha da önemlisi, kimin tarafındayız? Hayatımızda neyi savunuyoruz? Sorunu gerçekten doğrudan yüzleşmek mi istiyoruz, yoksa sadece uygun olduğu için halının altına süpürmek mi istiyoruz?"
Benfica, büyük ününe layık olmaya çalışıyor
Kulüp efsanesi, bu sorunun saha içi rekabet ve rekabet ruhunun ötesine geçtiğini vurgulayarak, kulübün saygın itibarını hak ettiğini göstermesi gerektiğini ısrarla savunuyor.
"Şu anda asıl mesele budur. Mesele rekabet, A'yı veya B'yi korumak değil. Mesele ilkelerdir. Irkçılık bir görüş değildir. Kararlı ve sorumlu bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir beladır ve belki de toplum olarak atılacak ilk adım en zor olanıdır: aynaya bakıp vicdanlarımızı sorgulamak," diye yazdı.
"Benfica'nın bir başka yıldönümünün arifesinde, doğası ve tarihi ile bu devin, onu ahlaki olarak küçültmeye çalışanların elinde acı çekmesini görmek üzücü. Benim tanıdığım ve sahada savunduğum Benfica, her zaman tarihin doğru tarafındaydı.
Zaman, kimin hangi tarafta olduğunu tam adaletle gösterecektir. Ve içtenlikle umuyorum ki, bizi her zaman tanımlayan büyüklüğe layık olacağız."
Kulüp yıldönümüne yaklaşırken resmi soruşturma başlıyor
Bu iç çatışmanın zamanlaması, tartışmaların gölgesinde bir başka kulüp yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Portekiz devi için oldukça hassas bir konu. Avrupa futbolunun yönetim organı, Prestianni'ye ağır bir çok maçlık ceza ile sonuçlanabilecek iddialara ilişkin soruşturmayı resmi olarak onaylarken, Benfica yönetimine yönelik baskı artmaya devam ediyor. Vinicius'u savunduğu için kişisel ırkçı saldırılara maruz kaldığını yakın zamanda açıklayan Luisao, kulübün onu ahlaki açıdan küçümsemeye çalışanların elinde acı çektiği konusunda uyarıda bulundu.
