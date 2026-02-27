Benfica, Gianluca Prestianni ve Vinicius Jr'ın ırkçılık tartışmasına verdiği 'acı verici' tepki nedeniyle parçalanırken, eski kaptan kulübün 'ahlaki kriz' ile karşı karşıya olduğunu söyledi

Luisao için bu konu, tek bir maçın veya iki oyuncu arasındaki tekil bir anlaşmazlığın çok ötesine geçiyor; kulübün etik değerlerinde temel bir değişimi temsil ediyor. 2003 yılında, spor alanında büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde Luz'a gelen eski stoper, takımın yeniden yapılanmasına yardımcı oldu ve sonunda altı Primeira Liga şampiyonluğu kazandı. Kulübün daha önce de büyük spor zorluklarıyla karşı karşıya kaldığını, ancak mevcut durumun kulübün temel kimliğine ve uzun süredir var olan insani değerlerine çok daha fazla zarar verdiğini belirtti.

Benfica'nın resmi savunmasının özellikle kışkırtıcı bir yönü, ırkçılık iddialarını saptırmak için Portekiz futbolunun ikonik ismi Eusebio'nun adını kullanma kararıydı. Kulübün açıklaması, efsanevi forvetin sembolize ettiği temel değerleri nedeniyle, kurumun ayrımcı davranışlarla ilişkilendirilmesinin pratik olarak imkansız olduğunu öne sürdü. Bu özel halkla ilişkiler taktiği, Luisao'yu derinden öfkelendirdi. Luisao, bu taktiği, sorumluluktan kaçınmak ve yalan söylediğine inandığı bir oyuncuyu korumak için saygı duyulan bir figürü saygısızca manipüle etmek olarak gördü.

"Kulübümüzün ırkçılıkla mücadelede hataya düşmesini önlemek için en büyük efsanemiz Eusébio'nun imajını kalkan olarak kullanmak, en azından acı vericiydi, tıpkı kurbanı itibarsızlaştırmak için yapılan sayısız girişimler gibi," diye ekledi.

"Acı verici çünkü Benfica her zaman herhangi bir durumdan, herhangi bir oyuncudan, menajerden veya andan daha büyük olmuştur. Her zaman değerlerin, insani boyutun ve tarihsel sorumluluğun bir kurumu olarak kendini göstermiştir. 2003 yılında Luz'a geldiğim andan itibaren, kulüp en büyük spor krizlerinden birini yaşarken, ben de böyle öğrendim ve böyle yaşadım.

"Ancak bugün, çok daha kötü, farklı bir kriz yaşıyoruz, çünkü bu ahlaki bir kriz ve bana kaçınılmaz sorular sorduruyor: Kimin tarafındayız? Ve daha da önemlisi, kimin tarafındayız? Hayatımızda neyi savunuyoruz? Sorunu gerçekten doğrudan yüzleşmek mi istiyoruz, yoksa sadece uygun olduğu için halının altına süpürmek mi istiyoruz?"