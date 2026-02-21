Goal.com
Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images
Benfica'dan Gianluca Prestianni, UEFA soruşturmasında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr'a ırkçılık iddiaları arasında homofobik bir hakaret ettiğini söyledi

Benfica'nın Gianluca Prestianni, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a karşı ırkçı sözler kullandığı iddiasıyla UEFA'nın soruşturmasında kendi versiyonunu zaten açıkladı. Olay, Salı gecesi Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Vinicius'un muhteşem galibiyet golünün ardından, iki oyuncu arasında sözlü tartışma yaşandıktan sonra, Brezilyalı oyuncu Arjantinli oyuncunun yüzünü tişörtüyle kapattığı sırada söylediği bir şeyi hakeme bildirmek için koşarak gittiğinde meydana geldi.

  • Prestianni ırkçılık iddialarını reddediyor

    Hakem daha sonra UEFA'nın ırkçılık protokolünü uygulamaya koydu ve maçın yeniden başlaması 10 dakika gecikti. Vini Jr bu süreyi Real Madrid yedek kulübesinde oturarak geçirdi. Prestianni maçtan sonra ırkçı ifadeler kullandığını reddetti ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Vini Jr ne yazık ki duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm." Vini Jr ise kendi açıklamasında Prestianni'yi "korkak" olarak nitelendirdi.

  • Prestianni ViniciusIMAGO / ZUMA Press

    UEFA soruşturması başlatıldı

    UEFA, olayın ertesi günü soruşturma başlattı ve ESPN'ye göre Prestianni, soruşturma kapsamında Vinicius'a ırkçı bir hakaret değil, homofobik bir dil kullandığını itiraf etti. 20 yaşındaki Benfica kanat oyuncusu, Vinicius'a "maymun" değil, "ibne" dediğini belirten bir ifade verdiği bildirildi. Kavganın daha önceki anlarına ait başka görüntüler de ortaya çıktı ve bu görüntülerde Prestianni'nin ağzını kapatmadan Vinicius'a açıkça eşcinsel karşıtı hakaretler ettiği görülüyor.

    Portekiz ekibinin oyuncuları, Estadio da Luz'da ikinci yarının başında Real'e üstünlük sağlayan Brezilya milli oyuncunun aşırı sevinç gösterisine öfkelenerek olay çıkardı. Vinicius, söz konusu olayın başlamasından önce, yeniden başlama vuruşundan hemen önce orta sahada bir dizi rakiple çatıştı. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, daha sonra Madridli yıldızı oyuncularını kışkırtmakla suçladı.

  • Real Madrid delilleri sunuyor

    Real Madrid de UEFA'ya "mevcut tüm kanıtları" içeren bir dosya sunmuş olsa da, bu dosyanın içeriği şu aşamada net değil. Vinicius'un takım arkadaşı Kylian Mbappe, Prestianni'nin ırkçı hakaretleri "beş kez" söylediğini duyduğuna kesin olarak emin.

    İspanyol devi Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya aktif olarak işbirliği yaptı" dedi.

  • Vinicius(C)Getty Images

    Prestianni ceza alacak mı?

    UEFA'nın soruşturmasının sonucu ne olacağı henüz belli değil, ancak Prestianni'nin homofobik bir hakaret kullandığını iddia etmesi, onu bu durumdan kurtarmayacaktır. Avrupa futbolunun yönetim organının disiplin yönetmeliğinin 14. maddesi, ırkçı ve eşcinsel karşıtı tacizlerin cezalandırılma çerçevesinin aynı olduğunu belirtmektedir.

    Yönetmelikte, "Bu yönetmeliklere tabi olan herhangi bir kuruluş veya kişi, ten rengi, ırk, din, etnik köken, cinsiyet veya cinsel yönelim dahil olmak üzere herhangi bir gerekçeyle bir kişinin veya bir grubun insan onurunu ihlal ederse, en az 10 maç veya belirli bir süre sürecek bir uzaklaştırma cezası veya başka herhangi bir uygun yaptırımla cezalandırılır" denilmektedir.

