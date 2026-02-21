Benfica'dan Gianluca Prestianni, UEFA soruşturmasında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr'a ırkçılık iddiaları arasında homofobik bir hakaret ettiğini söyledi

UEFA, olayın ertesi günü soruşturma başlattı ve ESPN'ye göre Prestianni, soruşturma kapsamında Vinicius'a ırkçı bir hakaret değil, homofobik bir dil kullandığını itiraf etti. 20 yaşındaki Benfica kanat oyuncusu, Vinicius'a "maymun" değil, "ibne" dediğini belirten bir ifade verdiği bildirildi. Kavganın daha önceki anlarına ait başka görüntüler de ortaya çıktı ve bu görüntülerde Prestianni'nin ağzını kapatmadan Vinicius'a açıkça eşcinsel karşıtı hakaretler ettiği görülüyor.

Portekiz ekibinin oyuncuları, Estadio da Luz'da ikinci yarının başında Real'e üstünlük sağlayan Brezilya milli oyuncunun aşırı sevinç gösterisine öfkelenerek olay çıkardı. Vinicius, söz konusu olayın başlamasından önce, yeniden başlama vuruşundan hemen önce orta sahada bir dizi rakiple çatıştı. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, daha sonra Madridli yıldızı oyuncularını kışkırtmakla suçladı.