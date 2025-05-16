Bellingham Ancelotti henüz kulüpten bile ayrılmadan yeni hedefini açıkladı!

Getty Images SportUğur AktanBellingham Ancelotti henüz kulüpten bile ayrılmadan yeni hedefini açıkladı!J. BellinghamReal MadridLa LigaDünya Kupası ŞampiyonasıJude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşlarını, Carlo Ancelotti'siz hayata hazırlanırken "farklı bir tür şampiyonluk" kazanmaya teşvik etti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyor2024-25 hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduBellingham, CWC'de işleri düzeltmek istiyorİlk baskıya katılmak için heyecanlıGOAL'u WhatsApp'tan takip edin! 🟢📱