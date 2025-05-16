Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Uğur Aktan

Bellingham Ancelotti henüz kulüpten bile ayrılmadan yeni hedefini açıkladı!

J. BellinghamReal MadridLa LigaDünya Kupası Şampiyonası

Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşlarını, Carlo Ancelotti'siz hayata hazırlanırken "farklı bir tür şampiyonluk" kazanmaya teşvik etti.

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  • 2024-25 hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu
  • Bellingham, CWC'de işleri düzeltmek istiyor
  • İlk baskıya katılmak için heyecanlı
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