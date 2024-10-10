Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal neden 13 yıl daha Lionel Messi ile kıyaslanamaz? Barcelona’nın eski futbol direktörü Jordi Cruyff’tan çarpıcı açıklama: 30 yaşında geldiğinde anlayacağız

Getty/GOALChris Burton ve Uğur AktanBarcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal neden 13 yıl daha Lionel Messi ile kıyaslanamaz? Barcelona’nın eski futbol direktörü Jordi Cruyff’tan çarpıcı açıklama: 30 yaşında geldiğinde anlayacağızL. YamalL. MessiBarcelonaİspanyaLa LigaBarcelona'nın eski futbol direktörü Jordi Cruyff, Lamine Yamal ile Lionel Messi arasındaki karşılaştırmaların 13 yıl daha yapılamayacağını söyledi.Genç oyuncu 15 yaşında A takımda oynamaya başladıO zamandan beri tarih kitaplarını yeniden yazdıSık sık Barcelona efsanesi Messi ile karşılaştırılıyor