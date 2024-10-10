Lamine Yamal Lionel Messi BarcelonaGetty/GOAL
Chris Burton ve Uğur Aktan

Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal neden 13 yıl daha Lionel Messi ile kıyaslanamaz? Barcelona’nın eski futbol direktörü Jordi Cruyff’tan çarpıcı açıklama: 30 yaşında geldiğinde anlayacağız

L. YamalL. MessiBarcelonaİspanyaLa Liga

Barcelona'nın eski futbol direktörü Jordi Cruyff, Lamine Yamal ile Lionel Messi arasındaki karşılaştırmaların 13 yıl daha yapılamayacağını söyledi.

  • Genç oyuncu 15 yaşında A takımda oynamaya başladı
  • O zamandan beri tarih kitaplarını yeniden yazdı
  • Sık sık Barcelona efsanesi Messi ile karşılaştırılıyor