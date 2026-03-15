Barcelona neden Bastoni'yi istiyor: Flick'in talebi ve ilk temaslar

Barcelona, yaz transfer döneminde savunmasında bazı değişiklikler yapabilir; Christensen ve Araujo kulüpten ayrılabilir. Bu nedenle yönetim, çeşitli isimleri değerlendiriyor ve bunlardan biri de, daha önce de belirtildiği gibi, Bastoni: Inter’in stoperi, yönetimin gözünde kendi pozisyonundaki oyuncular arasında Avrupa’nın en iyilerinden biri olarak görülüyor ve Flick’in takımı, oyuna alttan kurmaya büyük önem veriyor; ayrıca, o Barça'da herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir isim ve hem teknik direktör hem de sportif direktör Deco onun transferinden emin.