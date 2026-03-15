Sezonun bitmesine birkaç ay kala, kulüpler yaz transfer dönemini planlamaya başlıyor ve Barcelona'da savunmayı güçlendirmeye özel bir önem veriliyor. İspanyol kulübün yaz transfer dönemi için olası hedefler listesine dahil ettiği oyuncular arasında, Inter'de forma giyen ve Gattuso'nun milli takımında da ilk 11'de yer alan 1999 doğumlu Alessandro Bastoni'nin adı da bulunuyor. İspanyol Sport gazetesi, Barça'nın olası bir transfer için pazarlık payı olup olmadığını anlamak amacıyla ilk ön araştırmayı yaptığını bildirdiğinden, bu transfer söylentileri Nerazzurri taraftarlarını endişelendiriyor.
Barcelona neden Bastoni'yi istiyor: Flick'in talebi ve ilk temaslar
BARCELONA'YA SALDIRI MI? OLASI SALDIRININ NEDENLERİ
Barcelona, yaz transfer döneminde savunmasında bazı değişiklikler yapabilir; Christensen ve Araujo kulüpten ayrılabilir. Bu nedenle yönetim, çeşitli isimleri değerlendiriyor ve bunlardan biri de, daha önce de belirtildiği gibi, Bastoni: Inter’in stoperi, yönetimin gözünde kendi pozisyonundaki oyuncular arasında Avrupa’nın en iyilerinden biri olarak görülüyor ve Flick’in takımı, oyuna alttan kurmaya büyük önem veriyor; ayrıca, o Barça'da herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir isim ve hem teknik direktör hem de sportif direktör Deco onun transferinden emin.
BARSELONA'NIN DİĞER HEDEFLERİ
Daha önce de belirtildiği gibi, Bastoni, Barcelona'nın ilgisini çeken tek isim değil. Inter'in savunma oyuncusu, onu alttan oyun kurma için ideal profillerden biri olarak gören Flick'in beğenisini kazanmış durumda, ancak yönetim başka oyuncuları da değerlendiriyor: En çok beğenilen isimler arasında Manchester City'den 2002 doğumlu Josko Gvardiol ve Sporting Lizbon'dan 2001 doğumlu Gonçalo Inacio bulunuyor. Hedefin savunma hattını gençleştirmek olduğu göz önüne alındığında, savunmaya birden fazla takviye gelmesi de ihtimal dışı değil.