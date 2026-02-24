Getty
Çeviri:
Barcelona, Marcus Rashford'un kalıcı transferi konusunda nihai kararı verdi
Barça, Rashford transferini dikkatlice değerlendiriyor
Bu, Barcelona'nın ani bir kararı değildi. Spor direktörü Deco'nun liderliğindeki teknik sekreterlik, kanatları güçlendirmek için en iyi seçenekleri titizlikle değerlendirerek aylarca uğraştı. Kulüp başlangıçta Nico Williams ve Luis Diaz gibi isimleri kadrosuna katmak için uğraşsa da, sonunda düşük maliyetli ancak yüksek kaliteli bir alternatif olan Rashford'u kadrosuna kattı. Bu transfer, İngiliz oyuncuyu dokunulmaz Lamine Yamal ve Raphinha'yı desteklemek için mükemmel bir yüksek seviye rotasyon parçası olarak gören Hansi Flick tarafından tamamen desteklendi.
Deco, Rashford'un menajeriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Sport'un haberine göre, Deco, Rashford'un baş temsilcisi Arturo Canales ile Barselona'da önemli bir toplantı düzenleyerek, kiralık sözleşmeden kalıcı sözleşmeye geçiş sürecini planladı. Yöneticiler, özellikle Raphinha'nın sakatlığı sonrasında ilk 11'e girmesinden sonra, onun hemen gösterdiği etkiden çok memnunlar. Uyum süreci sorunsuz geçti ve Manchester'daki zorlu son aylarının kalıcı bir düşüş değil, geçici bir durum olduğunu kanıtladı.
Rashford, Old Trafford'da kaybettiği formunu geri kazanarak şimdiden 10 gol ve 13 asistle muazzam bir performans sergiledi. Deco ve ekibi, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma konusunda başlangıçta tereddütlüydü ve 28 yaşındaki oyuncunun Camp Nou'nun baskısıyla nasıl başa çıkacağını görmek istiyordu. Ancak, Katalonya'daki hayatına olumlu bir başlangıç yaptığı göz önüne alındığında, kulüp artık bu transferi gerçekleştirmek için hazır.
United'ın kararlı tutumu
Spor dünyasındaki genel kanıya rağmen, United Katalan devine hayatı kolaylaştırmıyor. Rapora göre, Barca ideal olarak 30 milyon euroluk rakamı aşağıya çekmek istiyor, ancak Premier League ekibi kararlı duruyor. Fiyatın ilk kiralama görüşmeleri sırasında kararlaştırıldığını ve daha fazla pazarlık için hiçbir alan olmadığını savunuyorlar. United'ın tutumu esnek değil. Barca ya belirlenen miktarı ödemek zorunda ya da oyuncu İngiltere'ye geri dönmek zorunda, ancak United Rashford'un İspanya'da kalmak istediğini çok iyi biliyor.
Forvetin etkisi ve Blaugrana davasına olan bağlılığı hakkında yakın zamanda konuşan Deco, İngiltere milli takım oyuncusuna övgüler yağdırdı. "Ondan çok memnunuz. Ayrıca, buraya gelmenin kolay olmadığını düşünüyorum. O, Manchester United gibi bir kulüpte çok yüksek seviyede oynamış ve büyük talep gören bir futbolcu. Ardından, altı ay boyunca Aston Villa'da oynadı ve çok iyi bir iş çıkardı. Aslında Aston Villa, elinde olsaydı onu tutardı; bunu oradaki insanlarla konuştuğum için biliyorum. Ama o sadece Barça'ya gelmek istedi ve bu çok olumlu bir şey. Onu kiralamayı başardık. Buraya gelmek için maaşını düşürmesi, gerçekten gelmek istediğinin açık bir göstergesidir ve biz de bundan çok memnunuz. Bize çok şey kazandıran bir oyuncu" dedi.
Başkanlık muhalefeti ve La Masia odak noktası
Barça'nın 15 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bu hamle eleştirilerden kaçınamadı. Aday Xavier Vilajoana, Rashford'un kulüpteki geleceğine ilişkin şüphelerini kamuoyuna açıkladı ve takımın dışarıdan yetenekli oyuncular için büyük meblağlar harcamak yerine kendi içinden yetenekli oyuncuları keşfetmesi gerektiğini öne sürdü.
Vilajoana kısa süre önce ESPN'ye şunları söyledi: "Her zaman söylediğim gibi, önce kendi içimize bakmalı, sonra da sahip olduğumuz oyuncuların özelliklerine göre dışarıya bakmalıyız. Örneğin, şu anda Mallorca'da oynayan Jan Virgili'yi örnek vermek istiyorum. O harika bir kanat oyuncusu. Örneğin, Rashford'un sözleşmesindeki maddeyi ödemek yerine, onu yeniden transfer etmek için sözleşmedeki maddeyi kullanmayı bir seçenek olarak değerlendirebilirim. Bununla birlikte, kararı veren sadece başkan değildir. Başkan gelir, konuyu masaya yatırır, alternatifler değerlendirilir, tartışılır ve karar verilir. Benim için net olan şey, [Rashford'u transfer etmek] spor açısından en iyi karar olarak değerlendirilirse, bunun gerçekleşmesi için gerekli para sağlanacaktır."
