Barcelona, Marcus Rashford'un kalıcı transferi konusunda nihai kararı verdi

Spor dünyasındaki genel kanıya rağmen, United Katalan devine hayatı kolaylaştırmıyor. Rapora göre, Barca ideal olarak 30 milyon euroluk rakamı aşağıya çekmek istiyor, ancak Premier League ekibi kararlı duruyor. Fiyatın ilk kiralama görüşmeleri sırasında kararlaştırıldığını ve daha fazla pazarlık için hiçbir alan olmadığını savunuyorlar. United'ın tutumu esnek değil. Barca ya belirlenen miktarı ödemek zorunda ya da oyuncu İngiltere'ye geri dönmek zorunda, ancak United Rashford'un İspanya'da kalmak istediğini çok iyi biliyor.

Forvetin etkisi ve Blaugrana davasına olan bağlılığı hakkında yakın zamanda konuşan Deco, İngiltere milli takım oyuncusuna övgüler yağdırdı. "Ondan çok memnunuz. Ayrıca, buraya gelmenin kolay olmadığını düşünüyorum. O, Manchester United gibi bir kulüpte çok yüksek seviyede oynamış ve büyük talep gören bir futbolcu. Ardından, altı ay boyunca Aston Villa'da oynadı ve çok iyi bir iş çıkardı. Aslında Aston Villa, elinde olsaydı onu tutardı; bunu oradaki insanlarla konuştuğum için biliyorum. Ama o sadece Barça'ya gelmek istedi ve bu çok olumlu bir şey. Onu kiralamayı başardık. Buraya gelmek için maaşını düşürmesi, gerçekten gelmek istediğinin açık bir göstergesidir ve biz de bundan çok memnunuz. Bize çok şey kazandıran bir oyuncu" dedi.