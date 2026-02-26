Barcelona için bir başka sakatlık haberi! Frenkie de Jong, son sakatlığının ardından altı hafta sahalardan uzak kalacak

28 yaşındaki oyuncu Perşembe günü hamstring sakatlığı geçirdi ve şimdi uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Katalan devine bağlılığını yeniden teyit eden oyuncu için bu, yıkıcı bir darbe oldu ve bu aksilik Barcelona için olabilecek en kötü zamanda geldi. Sezon, ulusal ve Avrupa kupalarında en kritik aşamasına girerken, Flick orta sahada çözmesi gereken taktiksel bir baş ağrısıyla karşı karşıya kaldı.

Barcelona, De Jong'un altı hafta sahalardan uzak kalacağını bir açıklamayla doğruladı: "A takım oyuncusu Frenkie de Jong, bu sabahki antrenman sırasında sağ bacağının distal bisepsinde bir sakatlık geçirdi. Tıbbi testler, tahmini iyileşme süresinin yaklaşık beş ila altı hafta olacağını doğruladı."