Goal.com
Canlı
FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona için bir başka sakatlık haberi! Frenkie de Jong, son sakatlığının ardından altı hafta sahalardan uzak kalacak

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, neredeyse tam kadroyla yoğun bir programı idare ediyor gibi görünürken, Frenkie de Jong ile ilgili kötü bir haber aldı. Hollanda milli takım oyuncusu, ciddi bir rahatsızlık hissedince takımın son antrenmanından çekilmek zorunda kaldı. Kulüp, sorunu ve orta saha oyuncusunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını doğrulamak için bir sakatlık raporu yayınladı.

  • De Jong, kas yırtığı nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalacak

    28 yaşındaki oyuncu Perşembe günü hamstring sakatlığı geçirdi ve şimdi uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Katalan devine bağlılığını yeniden teyit eden oyuncu için bu, yıkıcı bir darbe oldu ve bu aksilik Barcelona için olabilecek en kötü zamanda geldi. Sezon, ulusal ve Avrupa kupalarında en kritik aşamasına girerken, Flick orta sahada çözmesi gereken taktiksel bir baş ağrısıyla karşı karşıya kaldı. 

    Barcelona, De Jong'un altı hafta sahalardan uzak kalacağını bir açıklamayla doğruladı: "A takım oyuncusu Frenkie de Jong, bu sabahki antrenman sırasında sağ bacağının distal bisepsinde bir sakatlık geçirdi. Tıbbi testler, tahmini iyileşme süresinin yaklaşık beş ila altı hafta olacağını doğruladı."

    • Reklam
  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De Jong'un kaçıracağı maçlar

    De Jong, zorlu bir maç serisi boyunca sahalardan uzak kalacak. Orta saha oyuncusu, Atlético Madrid ile oynanacak Copa del Rey yarı finalinin ikinci ayağı da dahil olmak üzere bazı önemli maçları kaçıracak. Ayrıca, Barça'nın Paris Saint-Germain veya Newcastle United ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turunun her iki ayağında da forma giyemeyecek. La Liga'da Blaugrana, Villarreal, Athletic Club, Sevilla ve Rayo Vallecano ile oynayacağı zorlu maçlarda, en önemli oyun kurucusu olmadan mücadele etmek zorunda kalacak.

  • Hansi Flick için büyük bir taktiksel gerileme

    Bu sakatlık, Flick için önemli bir geri adım anlamına geliyor. Andreas Christensen ve Gavi hariç, teknik direktör aylardır ilk kez tam kadroyla sahaya çıkma fırsatı bulmuştu. De Jong'un bıraktığı boşluk, Pedri'nin dönüşünün ardından takımın orta saha dengesi mükemmel bir hale gelmeye başlamışken, özellikle sinir bozucu. De Jong, son zamanlarda formunu yakalamış ve Pazar günü Levante'yi 3-0 yendikleri maçta sezonun ilk golünü atmıştı, ancak bu ivme şimdi aniden durdu.

    Pedri'nin Levante maçında geri dönmesinden önce, De Jong'dan büyük bir savunma ve yaratıcılık yükü üstlenmesi isteniyordu. Genellikle Fermín Lopez ve Dani Olmo'nun desteğiyle tek başına pivot olarak oynarken, Marc Bernal gibi genç yeteneklere de yardımcı oluyordu. Bernal daha pozisyonel bir orta saha oyuncusu olarak oynadığında, De Jong'a ileri bölgelere ilerleme özgürlüğü tanıyordu - bu rol, onun fiziksel profili ve top taşıma yeteneğine çok uygundu. Şimdi Flick, takım net bir kimlik ve akıcı bir oyun stili geliştirirken, tüm düzenini yeniden değerlendirmek zorunda.

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Hollandalı olmadan iş yükünü yönetmek

    Pedri'nin dönüşü, Barcelona kaptanı için olabilecek en iyi haber olmalıydı, çünkü ikili sahada sık sık telepatik bir uyum sergilemişti. De Jong'un önümüzdeki altı hafta boyunca kadrodan çıkmasıyla, baskı önemli ölçüde İspanya'nın kahramanının omuzlarına kaydı. Flick, özellikle Pedri'nin bir aylık sakatlık döneminden yeni dönmüş olması ve her maçın her dakikasında oynamasının beklenmemesi nedeniyle hassas bir denge kurma zorluğuyla karşı karşıya.

    Flick'in taktiksel esnekliği şimdi hiç olmadığı kadar sınanacak. De Jong'un yokluğu, takımı en iyi geçiş oyuncusu ve top ilerlemesinin ana kaynağı olmadan bırakıyor. Marc Casado ve çok yönlü Eric García gibi seçenekler bu boşluğu doldurmak için devreye girebilir, ancak hiçbiri Hollandalı oyuncunun sağladığı baskı direnci ve savunma kapsamının benzersiz karışımını sunamıyor. 

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Villarreal crest
Villarreal
VIL
0